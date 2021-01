El cantante murió por problemas cardíacos a los 78 años

Murió a los 78 Gerry Marsden, cantante de Gerry & the Pacemakers. Tanto el mundo de la música como el del fútbol están de luto. Tan así es que el mismo Paul McCartney escribió unas palabras en honor al británico que en su juventud lideraba a la mayor competencia de los Beatles.

"Gerry era un colega de nuestros primeros años en Liverpool. Él y su grupo eran los mayores rivales de la escena local. Sus inolvidables canciones "You'll Never Walk Alone" y "Ferry Cross the Mersey" quedaron en los corazones de muchas personas como recuerdos de momentos alegres de la música británica. Mis condolencias son para su mujer Pauline y su familia. Nos vemos, Gerry. Siempre te voy a recordar con una sonrisa", escribió Sir Paul en su cuenta de Instagram.

Es justamente uno de esos temas el que se convirtió en un clásico cántico de cancha. En 1963, The Pacemakers encabezó las listas británicas con sus primeros tres sencillos y en esa época los hinchas de Liverpool se toparon por primera vez con el que más tarde se convertiría en himno, "You'll Never Walk Alone" -la composición de Rodgers y Hammerstein para el musical Carousel-. "Es con tanta tristeza que nos enteramos del fallecimiento de Gerry Marsden. Las palabras de Gerry vivirán para siempre con nosotros. Nunca caminarás solo", sumaron desde el club.

A principios de los 60 Gerry y su formación eran una de las bandas responsables del "sonido de Mersey", el "Mersey Beat" [nombre con el que se conoció a la movida musical de Liverpool de esos años] y se habían puesto de moda así como también The Beatles. Ambas bandas tocaban en el establecimiento de Brian Epstein, quien fue padrino de The Pacemakers. Pero esos momentos de pugna quedaron atrás. Según informó The Guardian, fue su amigo, el DJ Pete Price, quien dio la noticia. "Es con el corazón muy apesadumbrado después de hablar con la familia que tengo que contarles que el legendario Gerry Marsden, después de una breve enfermedad que fue una infección en su corazón, ha fallecido. Le envío todo el amor del mundo a Pauline y su familia. Nunca caminarás solo", expresó en Twitter el artista.

Gerry había nacido en el área de Dingle de Liverpool. A los 14 años tuvo su primera banda, un grupo de skiffle llamado Red Mountain Boys, donde su hermano mayor Freddie tocaba la batería. Más tarde se cambiaron el nombre a Mars Bars, pero la compañía de chocolate puso restricciones. En 2003, Marsden fue reconocido por la Realeza con la medalla de Miembro del Imperio Británico. Su última aparición pública fue a principios del año pasado cuando grabó una reversión del clásico como muestra de apoyo al personal sanitario en medio de la pandemia de coronavirus.

