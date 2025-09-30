El inédito homenaje de Paul McCartney a John Lennon

En la previa al nuevo tramo de su gira Got Back Tour, Paul McCartney homenajeó a John Lennon. Y si bien no es la primera vez que el músico recuerda sobre el escenario a su compañero de The Beatles, en esta oportunidad protagonizó un dúo virtual y tocó en vivo por primera vez, después de 35 años, “Help!”, una de las canciones más icónicas del fallecido artista.

Paul McCartney regresa a América del Norte con una gira que incluirá 19 ciudades de Estados Unidos y Canadá (Fuente: Instagram/@paulmccartney)

La emocionante escena tuvo lugar durante la noche del viernes pasado en el show que McCartney brindó en el Santa Barbara Bowl, en California. Según la crónica que publicó la revista Variety de esa velada, resultó particularmente emocionante “ver a McCartney abrir su gira de 2025 cantando la canción de los Beatles asociada a John Lennon, ‘Help’!” en público por primera vez en su carrera”.

Según el medio, la elección fue un acierto: se trata de una canción que Macca tenía en su lista de canciones en 1990, pero solo tocaba un fragmento de 50 segundos como parte de un medley que realizaba sobre el final del show. Ahora, comenzar el espectáculo con un tema que para muchos es “la mejor canción de Lennon” significa toda una declaración.

“No se necesitan discursos ni preámbulos: es una elección inherentemente sentimental que también es visceralmente emocionante, independientemente de si está pensando en su rareza o herencia”, agrega el periodista Chris Willman en su cobertura.

Paul McCartney y John Lennon en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, tras regresar de Grecia, en una imagen de mediados de los 60 Cummings Archives - Redferns

Además de revivir “Help!”, el cantautor de 83 años interpretó “I’ve Got a Feeling” frente a una proyección de Lennon extraída de The Beatles: Get Back, la serie documental de Disney+ que realizó Peter Jackson y que se estrenó en 2021. La célebre pareja hizo un dueto usando la voz y el video de Lennon.

El regreso de la leyenda

Después de tres años, Paul McCartney regresó a los Estados Unidos con el tramo norteamericano de la gira que el año pasado desembarcó en Buenos Aires. La última vez que el Beatle realizó un tour de estas características fue en 2022, cuando recorrió 16 ciudades de Estados Unidos.

A principios de este 2025 encabezó en el Bowery Ballroom de Nueva York tres conciertos. Sin embargo, el sabor a poco se sintió entre el público que agotó todas las entradas a sus shows y por ello, ahora se confirmó una gira completa que comenzó en Palm Desert, California. La recorrida de McCartney incluye 19 ciudades y se prevé que finalice en Chicago, el 25 de noviembre, dos jornadas antes del Día de Acción de Gracias.

El anuncio de Paul McCartney en su regreso a los escenarios de los Estados Unidos (Fuente: Instagram/@paulmccartney)

A los 83 años, McCartney demostró que la edad no es un impedimento para realizar lo que ama. Cabe recordar que viene de la importante gira internacional Got Back Tour 2024 por Sudamérica, Australia, México y Europa. En Argentina hizo tres conciertos en octubre, dos en el Estadio Monumental y otro en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En sus shows de poco más de dos horas incluyó los éxitos de solista y algunos de los Beatles.

En su anuncio, que se hizo a través de la cuenta de Instagram, el artista recibió en la sección de comentarios decenas de mensajes de agradecimiento y otros que destacaron el amor del público. “¡Miren esto, él volvió! “; “¡Dios mío, ya estoy a dentro! “ y “Dios te bendiga” e “Imparable”, fueron algunos de ellos.

John Lennon y Paul McCartney en la actualidad

John Lennon y Paul McCartney, con el filtro de la IA X @gisspereyra_

A través de la aplicación Grok, un usuario de X recreó a fines del año pasado una postal de ambos cantantes con la Torre Eiffel de fondo. Al poder recrear imágenes atemporales con Grok, un usuario llamado @gisspereyra_ le sacó jugo a la IA para juntar a estos los dos legendarios músicos que hicieron historia.

“Nadie: yo con la IA de Twitter”, graficó el usuario, quien armó una foto de ambos en París. Allí McCartney sostiene una cámara de fotos con su mano y detrás de él, Lennon, con sus reconocidos anteojos, mira de frente para darle un tinte de realismo.

Socios creativos de los Beatles, Lennon y McCartney mantuvieron una fuerte amistad y generaron una fuerte simbiosis que se trasladó a los fanáticos. El trágico asesinato de Lennon, en 1980, dejó una gran herida en McCartney, quien, tiempo después, aseguró que fue muy difícil digerir esa noticia y precisó apartarse de la escena ante el asedio periodístico.