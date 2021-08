La emotiva canción que Stuka le dedicó a Pil Trafa: “Ya no estás, no volverás, ya nunca nada será igual”

Tres días después de la muerte de Pil Trafa, su viejo socio en el grupo Los Violadores, Stuka, le dedicó una canción que compartió a través de sus redes sociales.

”Ya no estás, no volverás, ya nunca nada será igual. Ya no estás aquí, lo que yo era se fue con vos. Yo ya no estoy aquí, ahora solo soy carne pudriéndose al sol. Ya no hay nada en qué pensar, queda mucho por qué luchar. Yo aquí solo me la bancaré, ya nada será igual. Y ahora siento que soy un pedazo de mierda secándose al sol”. Una guitarra acústica, tres acordes y la voz desbordada. Pocas palabras y, tal vez, mucha catarsis, en dos estrofas que suenan como una evocación de aquellas voces desbordadas de los ochenta, o como el estertor de aquel recuerdo, que hoy es una despedida.

Emblema del punk argentino, Enrique Chalar, “Pil Trafa”, falleció el último viernes, en Perú, donde residía. El cantante que se hizo famoso junto a Stuka en Los Violadores y que desde hace varias décadas encabezaba Pilsen murió por un paro cardiorrespiratorio. Tenía 62 años. La noticia se conoció ese mismo viernes, a través de la cuenta oficial de la banda Pilsen. El mensaje decía: “Nos deja un guerrero, un pionero del punk y underground latinoamericano, letrista iluminado, portavoz de toda una generación, peleador e incansable capitán de mil batallas. No hay palabras que alcancen para expresar nuestro pesar. Acompañamos especialmente a su mujer y a su hijo en este momento y abrazamos a todos sus seguidores que tanto significaron siempre para Pil”.

La obra de Pil atraviesa varias décadas, y marca profundamente a muchas generaciones de argentinos, que siguieron con fidelidad la carrera de un referente ineludible del punk, no solo de este país, sino de toda la región. Luego de algunos primeros ensayos y presentaciones, y un mítico concierto en julio de 1981 que terminó con doscientas personas detenidas, Los Violadores editaron su primer disco en 1983, marcando un hito en la escena del punk local. En esa formación inicial del grupo, Pil conoció a Stuka, con el que formaría una sociedad que se prolongó durante muchos años.

Durante los años ochenta, Los Violadores creció en popularidad, hasta su despedida en 1992. Esa primera etapa dejó un sinfín de himnos que se volvieron gritos de barricada para una generación de jóvenes que no se identificaban con bandas tradicionales, y que encontraban en Los Violadores un fuerte vínculo de representación. La banda volvió a reunirse en reiteradas oportunidades, y en 2018 brindaron un importante show en vivo.

Al margen de su trabajo en Los Violadores, Pil formó Pilsen en 1992, y si bien ese grupo duró pocos años, en 2017 volvió a armarlo, y era la agrupación que aún lideraba en la actualidad. En 1999 también se reunió con Stuka para dar nacimiento a Stuk@Pil, aunque ese proyecto solo duró un disco.

Pil y Stuka, líderes de Los Violadores Gentileza Claudina Pugliese / Editorial Planeta

Con su muerte, la escena punk despide a uno de sus representantes más emblemáticos, cuyas canciones aún hoy resuenan con la misma fuerza con la que fueron compuestas, allá por los años ochenta. En las primera horas del último sábado Stuka había escrito en redes las primeras sensaciones luego de conocer la noticia de la partida de su viejo amigo. “Y no lo puedo creer, fuck! no se qué decir, hacer o pensar, se fue el compañero de la vida, el partenaire de las mejores y más gloriosas batallas. Espero que tengas lo que te merecés en el más allá del bien y del mal. Mis sinceras condolencias para Claudia y para Ian. QEPD Enriquito querido!!!”.

Durante el último fin de semana fueron muchos los músicos que se refirieron a la muerte de Pil y también recordaron a otros colegas que partieron recientemente. Uno de los comentarios más elocuentes fue el de Barbi Recanati. “2020 - 2021, la muerte de los distintos en el rock”, escribió como una referencia tácita que también podría incluir a artistas como Willy Crook y Palo Pandolfo, entre otros.

