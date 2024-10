La estrella country Garth Brooks fue demandado por violación y reiterado abuso sexual: “Está desesperado”

Escuchar

Una maquilladora demandó a Garth Brooks, alegando que la estrella del country la violó en una habitación de hotel y la sometió a conductas sexuales no deseadas en otras ocasiones, además de enviarle mensajes de texto lascivos y manosearla, informó este jueves el portal estadounidense Variety. La mujer, no identificada con su nombre real en la demanda, también acusó a Brooks de exponerse frente a ella en múltiples ocasiones, y alega que el trauma de la violación fue tan severo que pensó en suicidarse. “ Brooks está desesperado por evitar que sus millones de fans se enteren de las cosas horribles que le ha dicho y hecho a una empleada que no hizo nada para merecer ese trato”, afirma la acusación.

Según la denuncia, Brooks presentó una demanda preventiva el mes pasado contra la mujer en un tribunal federal de Mississippi. Allí asegura que ella lo había amenazado con arruinar su reputación al presentar una demanda por abuso sexual, a menos que él le diera un pago multimillonario . La demanda federal se presentó de forma anónima y describe al demandante únicamente como una “celebridad y figura pública que reside en Tennessee”. El demandante, identificado como John Doe, afirma acusaciones de intento de extorsión, difamación e imposición de angustia emocional.

Garth Brooks presentó una demanda preventiva, antes de que una empleada lo acusara por abuso sexual y violación Taylor Hill - FilmMagic

La demanda, presentada el 13 de septiembre, busca una orden judicial que le impida continuar con su “conducta extorsiva”, así como daños compensatorios. La mujer está representada por Douglas Wigdor, quien ha presentado numerosas demandas contra Harvey Weinstein y otras figuras poderosas en el marco del movimiento #MeToo. “Aplaudimos el coraje de nuestra cliente al seguir adelante con su denuncia contra Garth Brooks”, dijeron Wigdor y sus socias, Jeanne Christensen y Hayley Baker, en un comunicado.

“ La denuncia presentada hoy demuestra que los depredadores sexuales existen no sólo en las empresas estadounidenses, Hollywood y en las industrias del rap y el rock and roll, sino también en el mundo de la música country . Estamos seguros de que Brooks será responsable de sus acciones. Sus esfuerzos por silenciar a nuestro cliente mediante la presentación de una denuncia preventiva en Mississippi no fueron más que un acto de desesperación e intento de intimidación”.

La mujer afirma que comenzó a trabajar para Trisha Yearwood, la esposa de Brooks, como maquilladora y estilista, en 1999, y directamente para Brooks a partir de 2017. Según la demanda, a la que tuvo acceso Variety, la denunciante dio detalles pormenorizados de diferentes situaciones en las que el cantante actuó de manera abusiva. Este jueves presentó la demanda en el tribunal estatal de Los Ángeles, bajo la Ley estatal de Responsabilidad por Encubrimiento y Abuso Sexual.

Nacido en Tulsa, Estados Unidos, el 7 de febrero de 1962, Garth Brooks es una de las estrellas de la música country más famosas de su país. Incluso, es el artista norteamericano que más discos ha vendido, por encima de otras figuras emblemáticas, como Elvis Presley. Según los cálculos de la industria, han sido más de 138 millones de copias.

El éxito excesivo lo llevó a un retiro prematuro de los escenarios. En 2001 desapareció de la escena musical. Regresó cuatro años después con una serie de shows en residencia, en el hotel Wynn de Las Vegas. De ese modo, con ciclos en éste y en otros hoteles, evitó el trajín de las giras de conciertos. Sin embargo, para 2014 firmó un contrato con Sony y volvió a los estudios de grabación, a casi una década y media de su último lanzamiento. Eso lo hizo retornar a las giras de conciertos. Su álbum más reciente es Time Traveler, de 2023.

