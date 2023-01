La inesperada propuesta que le hizo AC/DC a Iggy Pop y la respuesta del cantante que sorprendió a la banda de heavy metal

escuchar

Quizás en un universo paralelo, los fans de AC/DC que también lo sean de Iggy Pop puedan ver algún día a sus estrellas unidas bajo un mismo proyecto musical. Aunque esta posibilidad pudo llegar a concretarse, la particular alianza no prosperó. ¿Los motivos? Los explica el padrino del punk.

En una entrevista con The New York Times, Iggy Pop reveló que en una oportunidad le pidieron que se uniera a la banda que interpreta el clásico “Highway To Hell” durante una pausa de su propio grupo, The Stooges. A pesar de lo tentadora de la oferta, la propuesta no se cristalizó.

El legendario cantante de 75 años menciona ahora que rechazó la oferta porque creía no ser el adecuado para representar a la voz cantante de la formación creada por los hermanos Malcolm y Angus Young. “Ellos tenían un manager hace muchos años, cuando yo todavía no había vuelto a formar los Stooges y no me había mudado a Inglaterra, y este tipo me dijo: ‘¿Estás interesado en unirte a AC/DC?’. Estaban buscando un vocalista”.

Pop no especificó en qué año ocurrió este encuentro, pero su banda renació en 1972, un año después de su separación. Luego, The Stooges se mantuvo activa hasta 1974. En 2003, Iggy y los suyos se reunieron para una gira de regreso y tocaron periódicamente hasta 2017. Volviendo a la propuesta de AC/DC, pudo haberse dado tras la salida del cantante Dave Evans, en 1974, o después de la trágica muerte del segundo vocalista de la formación, Bon Scott, sucedida en 1980.

Iggy Pop también contó cuál fue su pensamiento en aquel momento. “Escuché su disco y pensé: ‘No puedo llenar ese hueco’. No era que no me gustaban, estaba todo bastante bien hecho y hacían un trabajo cuidadoso, pero yo no era lo que necesitaban”, precisó.

En la entrevista, el artista estadounidense también mencionó haber conocido a Bon Scott, el cantante de AC/DC que murió a los 33 años, y compartió el recuerdo de un momento vivido entre ambos. “Tuve un encuentro maravilloso con Bon en algún lugar, ambos estábamos borrachos”, recordó Pop. “A veces veo fotos y digo: ‘No lo recuerdo, pero somos Bon y yo’. Amaba lo que él hacía”, agregó.

Esta semana, el músico estadounidense presentará Every Loser, el álbum número 19 de su recorrido como solista, trabajo que cuenta con colaboraciones de grandes artistas como Duff McKagan, Chad Smith, Josh Klinghoffer, Travis Barker, Stone Gossard, Dave Navarro, Eric Avery y el fallecido baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins.

En 2019, “La Iguana del rock” lanzó Free, el primer disco que publicó desde Post Pop Depression, aquel trabajo que juntó al mítico cantante con Josh Homme. “Este es un álbum en el que otros artistas hablan por mí, pero yo presto mi voz. Al final de las giras de Post Pop Depression estaba seguro de que me había librado del problema crónico de la inseguridad que me persiguió en mi vida y mi carrera durante demasiado tiempo, pero también me sentí agotado y sentí que quería ponerme en las sombras, dar la espalda y alejarme. Quería ser libre. Sé que es una ilusión y que la libertad es solo algo que sentís, pero hasta ahora viví mi vida creyendo que ese sentimiento es todo lo que vale la pena perseguir, todo lo que necesitás -no necesariamente felicidad o amor-, sino la sensación de ser libre. Así que este álbum sencillamente me atravesó y dejé que sucediera”, explicaba entonces Iggy sobre el proceso creativo de su nuevo álbum.

