​En la historia del rock y sobre todo en las bandas señeras destacan los genios atormentados como John Lennon, Brian Jones, Jim Morrison, Joe Strummer, Joey Ramone, pero escasean los arquitectos prácticos capaces de evitar que el edificio se derrumbe mientras el visionario mira hacia las estrellas. Durante más de seis décadas, Mike Love ocupó ese lugar incómodo y muchas veces ingrato en el corazón de los Beach Boys.

Su muerte el 28 de noviembre pasado cierra el capítulo de una de las personalidades más singulares de la música popular estadounidense: el único miembro original que nunca dejó la banda desde aquella tarde de 1961 en Hawthorne, California, en la que una familia de clase media convirtió el sueño del surf, las chicas californianas y los autos preparados en una sinfonía universal. ​Reducir a Love a la caricatura del villano corporativo que frenó las ambiciones vanguardistas de su primo Brian Wilson —un relato cómodo que cierta historiografía del rock repitió hasta el cansancio— es pasar por alto la alquimia real que hizo funcionar al grupo.

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The Beach Boys en 1962: Mike Love es el cuarto de izquierda a derecha Michael Ochs Archives - Michael Ochs Archives

Sin el oído clínico de Mike para el pulso de la calle, las sofisticadas progresiones armónicas de Brian, deudoras tanto de George Gershwin como de los Four Freshmen, difícilmente habrían encontrado su vehículo hacia la cima de los rankings. Sin menospreciar en absoluto el rompedor genio creativo de Brian, Mike aportaba importantes matices a las canciones. ​Como cantante, Love poseía un instrumento inconfundible que desafiaba los cánones del bel canto pop. Frente a los falsetes angelicales de Brian y la calidez cristalina de Carl Wilson, su timbre nasal, ligeramente metálico y frontal funcionaba como el ancla rítmica del grupo.

En “Surfin’ U.S.A.”, “I Get Around”, “Fun, Fun, Fun” o “California Girls”, su fraseo tenía el filo de un saxofonista de rhythm and blues, un género que conocía bien y que fue su verdadera escuela antes de que existiera la etiqueta del surf rock. Además, su registro grave le permitía sostener los arreglos vocales desde abajo con gran precisión: pocos recuerdan que buena parte de esos célebres ganchos onomatopéyicos que puntuaban las primeras canciones del grupo nacieron de su garganta.

Mike Love y Brian Wilson al frente el 30 de septiembre de 2004 en Minneapolis, Minnesota

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​Su aporte como compositor y letrista fue igual de determinante, aunque durante décadas no figurara en los créditos oficiales por las maniobras comerciales de Murry Wilson (según el propio Mike), padre de los hermanos y primer mánager de la banda. Sin tener la genialidad de su primo, Love tenía el don de la síntesis pop. Fue él quien escribió parte de la letra de “California Girls”, quien ideó la frase “I’m pickin’ up good vibrations” en medio de las sesiones experimentales de 1966 y quien, años más tarde, recuperó el pulso comercial del grupo con “Kokomo” (que firmó con John Phillips, Scott McKenzie y Terry Melcher) cuando nadie apostaba un centavo por su vigencia radial. La demanda judicial que entabló en los años noventa para que se reconociera su coautoría en treinta y cinco clásicos del repertorio dejó heridas profundas, pero la Justicia terminó dándole la razón ya que muchas de aquellas obras maestras llevaban su contribución dentro.

​La relación con Brian Wilson (que falleció en junio de 2025) fue, en rigor, el eje dramático de toda su vida. Unidos por la sangre y por una infancia compartida bajo la sombra severa del clan Wilson, ambos representaban dos polos irreconciliables de la cultura estadounidense. Mientras Brian se sumergía en la introspección psicodélica de Pet Sounds y el laberinto inconcluso de Smile, Love abrazaba la meditación trascendental junto al Maharishi Mahesh Yogi —fue uno de los acompañantes de los Beatles a Rishikesh en 1968— sin perder jamás su instinto de hombre de negocios y de amor al escenario. Sus choques fueron públicos y por momentos dolorosos, pero cada reencuentro sobre las tablas, como la emotiva gira del cincuentenario en 2012, confirmaba que entre ellos persistía una telepatía musical intacta.

Love y McCartney: del desayuno al cruce

Una mañana de 1968 en la India, mientras Mike Love desayunaba en el retiro del Maharishi, Paul McCartney se le apareció con una guitarra y le mostró una canción a medio hacer que estaba componiendo, mitad homenaje a Chuck Berry y mitad a los Beach Boys: “Back in the U.S.S.R.”. Love siempre sostuvo que ahí nomás le tiró la idea de incorporar lo de “las chicas soviéticas”, al estilo de “California Girls”.

El tema salió con la firma Lennon-McCartney y Love siempre sostuvo entre su allegados que debería haber tenido parte en los créditos del mismo. El 20 de enero de 1988, los dos grupos entraron al Rock and Roll Hall of Fame. Paul pegó el faltazo por viejos pleitos de negocios y Love no se la dejó pasar: desde el escenario dijo que no estaba “porque tiene un juicio con Ringo y Yoko”. El discurso, que también salpicó a Mick Jagger, terminó en papelón: la banda quiso taparlo con música y Bob Dylan le agradeció, con sorna, que no lo hubiera mencionado. ¿Era una cuenta pendiente por aquella canción? Nada permite afirmarlo. Love atribuyó su malestar a la ausencia de McCartney, no a un crédito que le debieran. Y con los años se arrepintió: “Si pudiera retirarlo, lo haría”.

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El último chico de la playa

​Con la desaparición física de Mike Love se va el último integrante original de una fundacional banda que moldeó el pop y rock norteamericano de principios de los sesenta y luego ayudó a expandir sus horizontes a nuevas playas creativas. Brian Wilson siempre se llevó (merecidamente) todas las luces y los elogios de la crítica, pero sin la obstinación de Mike la banda hubiera tenido una vida mucho más corta.