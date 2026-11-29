El cantante Michael Edward “Mike” Love, cofundador de los Beach Boys, una de las bandas más emblemáticas de la historia del rock estadounidense, murió este sábado a los 85 años, según informó The Hollywood Reporter. La noticia fue confirmada por su publicista, Katie Altman, mediante un comunicado difundido por NBC Los Ángeles, quien aseguró que el artista falleció “rodeado de su familia”.

“Un ícono de la cultura estadounidense, será recordado por su talento singular y la inspiración que brindó a generaciones de músicos. Celebramos su extraordinaria contribución a la música estadounidense y la alegría que sentía al actuar para sus queridos fans”, manifestó.

Según informaron las autoridades policiales al medio estadounidense, paramédicos y agentes del sheriff acudieron a una vivienda en Malibú tras recibir un aviso por una emergencia médica.

Su muerte fue confirmada por su representante (Foto: (Brian van der Brug/Los Ángeles Times)

El pasado mes de octubre, el músico había generado preocupación entre sus seguidores debido al delicado estado de salud que evidenció durante una presentación en Cincinnati. Por aquellos días, fue su amigo y colaborador John Stamos quien compartió una publicación antes de un concierto en el Ryman Auditorium de Nashville apoyándolo.

Al enterarse de la noticia, también decidió dedicarle unas palabras en su cuenta de Instagram. “Esta noche, lloraré hasta dormirme. No puedo recordar la última vez que hice eso. He pasado gran parte de mi vida celebrando la alegría que él trajo. Ahora me doy cuenta de que, cuanto más profunda es la alegría, más profundo es el dolor. Ha sido un privilegio haber amado a alguien lo suficiente como para sentir un dolor tan intenso”, expresó, sumando una foto del artista dibujado en un cuadro.

El mensaje de John Stamos tras la muerte de Mike Love (Foto: Instagram @johnstamos)

Quién era Mike Love, el cofundador de los Beach Boys

Mike Love fue una de las figuras centrales en la creación de los Beach Boys, agrupación que fundó junto a sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson. Su aporte como cantante y letrista resultó fundamental para consolidar la identidad musical de una banda que marcó a generaciones de artistas.

A través de sus colaboraciones con Brian Wilson, Love contribuyó a la creación de algunos de los mayores éxitos del grupo, entre ellos “Fun, Fun, Fun” y “California Girls”. Ambas canciones retrataron la cultura juvenil del sur de California, marcada por el surf, las playas y los romances de verano.

El elenco de The Beach Boys

Sin embargo, su faceta como compositor también estuvo atravesada por una gran sensibilidad que quedó reflejada en canciones como “The Warmth of the Sun”, escrita el día del asesinato del expresidente estadounidense John F. Kennedy, y “I’m Waiting for the Day”, incluida en Pet Sounds, uno de los álbumes más reconocidos de la agrupación.

Con respecto a su vida personal, el artista fue uno de los primeros en involucrarse en la “meditación trascendental” y convertirse en maestro de esta creencia espiritual. Esto lo llevó a acompañar a grandes figuras de la música como los Beatles, Donovan, Prudence y Mia Farrow a sus viajes a la India. E incluso su álbum Friends dejó plasmadas algunas de sus experiencias sobre estos viajes.

Uno de los puntos más controversiales de su carrera llegó en 1988 cuando la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Lo que parecía un acto festivo terminó por convertirse en una enorme polémica. Esto se debió a que Mike Love decidió pronunciar un duro discurso contra Paul McCartney y Mick Jagger, entre otras estrellas contemporáneas.

Los Beach Boys en la histórica sesión de fotos que derivó en la tapa de Pet Sounds Gentileza EMI Music

Paralelamente a su trabajo con los Beach Boys, el cantante impulsó distintos proyectos musicales. En 1976, junto a Ron Altbach y el saxofonista de jazz Charles Lloyd, fundó Love Songs Records, un sello discográfico destinado a publicar sus trabajos como solista. También lideró la banda Celebration, cuyo sencillo “Almost Summer”, compuesto junto a Brian Wilson y Al Jardine, logró ubicarse en el Top 30 de Billboard Hot 100.