La muerte de Rubén Rada: de Fito Páez a Natalia Oreiro, la despedida en redes al músico uruguayo

La muerte de Rubén Rada conmovió al mundo de la música y provocó una verdadera revolución en las redes sociales. El carismático artista, muy querido en la Argentina, falleció a los 83 años, en Montevideo, a causa de complicaciones derivadas de una neumonía. Apenas se conoció la noticia, fanáticos, artistas y figuras públicas comenzaron a compartir mensajes de despedida, recuerdos y reconocimientos a su legado.

Desde publicaciones cargadas de emoción hasta fotos de recitales, fragmentos de canciones y anécdotas personales, seguidores y artistas de distintas generaciones compartieron fotos y textos vinculados al artista. En cuestión de minutos, las plataformas digitales se transformaron en un espacio de homenaje para destacar su chispa y su trayectoria.

Rubén Rada murió en Montevideo, a los 83 años

Valeria Lynch, quien entabló una tierna amistad con el músico uruguayo tras protagonizar juntos la famosa ópera rock Hair en 1971, lo despidió con sentidas palabras en sus redes sociales: “Se fue uno de los músicos más grosos del Río de la Plata. El querido Negro Rada nos deja un legado maravilloso. Su música y su estilo inconfundibles. Gracias por tanto querido amigo, que la luz ilumine tu camino hacia el descanso eterno. Prometo recordarte con una sonrisa. Mis condolencias a su familia y amigos. Rubén Rada QEPD”, escribió la cantante.

Fito Páez publicó un mensaje muy personal: “La familia Rada es la familia Páez”. Lo definió como “el gran caudillo del amor y la música, del swing y de la alegría” y, además, compartió un emotivo fragmento de sus memorias sobre la noche en que conoció a Rada cuando era adolescente. “Los años nos volvieron hermanos. Recuerdo a un hombre enternecido por la presencia de un pibe tan joven en aquel antro nocturno porteño de la música. El padre que vive en él me hizo sentir cómodo y amparado. Vio todo lo que me pasaba en milésimas de segundos. Alta sensibilidad, mi hermano Rubén”, señaló el rosarino.

Natalia Oreiro abrió su despedida con versos de la canción de Rada “Botija de mi país” y escribió: “Querido Negro...no tengo palabras, fuiste, sos y serás lo más grande del Uruguay como artista, persona y amigo. Inteligente, cálido, generoso y ocurrente. A vos no se te va a extrañar, porque cada rincón, cada canción, te tendrá siempre presente en todos los corazones de los que te amamos y admiramos profundamente”.

Los Auténticos Decadentes compartieron imágenes y un video junto a Rada. La banda despidió a su “amigo, maestro y compañero” y destacó su música, su magia y su alegría dentro y fuera del escenario. “¡Hasta siempre, Negro querido! Tu música y tu felicidad se quedan para siempre con nosotros”, expresaron.

Charly García lo recordó con un tierna y divertida postal donde se los ve juntos y alegres. Además, el rockero musicalizó el homenaje con “Dedos”, una famosa canción de la banda uruguaya Tótems (de la cual formaba parte Rubén Rada), que Charly García ha tocado e interpretado en vivo junto a Rada en ocasiones especiales.

La foto que publicó Charly García para recordar a Rubén Rada

“Te extrañaremos eternamente, Negro querido. Hasta el fin de los días. Nos diste amor hecho música. Siempre nos harás falta. No tengo manera tan grande de agradecer tu amistad y tu legado. Mi abrazo enorme y triste a tu familia hermosa. Te amo”, escribió Coti Sorokin junto a una serie de fotos junto al artista uruguayo.