La música de The Beatles recorre la ciudad antes del concierto sinfónico que Daniel Mahler presenta en el Luna Park

Escuchar

La escena parece salida de un cuento de ciencia ficción. Un micro de doble piso estilo londinense se alista para salir a dar un paseo por la ajetreada ciudad de Buenos Aires, pero no se trata de un paseo turístico más, sino de una experiencia on the road para anunciar el espectáculo The Beatles Symphonic Fantasy, tocando a bordo los temas de los fab four junto a Hernán Migliano (Paul), Sebastián Spano (John), Mateo Abelenda (George) y Roberto Fighetti (Ringo), en un recorrido que partió desde la Facultad de Derecho y llegó al Luna Park, donde este sábado 6 de abril se presentarán junto una orquesta sinfónica de 50 músicos dirigidos por Damián Mahler .

“La idea surge durante la pandemia junto a mi socio Javi Fernández. Desde que tengo uso de razón me gusta combinar el rock con la orquesta, una combinación que siempre me pareció fabulosa, y Los Beatles fueron tal vez los primeros en hacer este encuentro, en experimentar sobre su música con elementos de la música sinfónica. Entonces decidimos llevar adelante esta propuesta con una banda de rock y una orquesta de 50 músicos, y la sinergia entre ambas resultó alucinante”, apunta Mahler, minutos antes de embarcarnos en esta gira mágica y misteriosa desde la Facultad de Derecho, por Castilla, Av. Libertador, Alvear y la 9 de Julio hasta el Obelisco, para luego bajar por Corrientes hasta desembarcar en el Palacio de los Deportes.

Un clásico bus inglés se convirtió por un rato en un micro de gira que paseó por el centro porteño Hernan Zenteno - La Nacion

Antes de partir, los Beatles porteños empiezan a calentar motores con “Day Tripper”, para enseguida subirnos al bus, uno de los 20 ejemplares originales double decker que por muchos años circularon por las calles de Londres y fueron traídos al país por un particular en los años 90. Nos ubicamos en el piso superior junto a camarógrafos, periodistas e invitados para disfrutar del recital sobre ruedas mientras avanzamos lentamente por el centro porteño con las mejores canciones del cuarteto.

“¡Bienvenidos, bienvenidas! Los invitamos a hacer este recorrido en un bus de época, para que tratemos de imaginarnos cómo estos cuatro entusiastas músicos se pusieron a componer y en unos años lograron cambiar el rumbo de la historia de la música popular. Seguramente algunas respuestas las encontraremos en el camino y otras no, porque lo más lindo que tiene la música es cuando una canción se convierte en una verdad inobjetable y universal. The Beatles Symphonic Fantasy es una oportunidad para encontrarnos celebrando los ya más de 60 años de existencia de este universo musical alucinante, así que podemos arrancar con un poquito más de música. ¿Qué les parece?”, introduce Mahler el recorrido, mientras nos ponemos en marcha.

El show fue estrenado en noviembre último en el Auditorio Nacional de México, recientemente se presentó en el teatro principal de Zaragoza, España y luego de la fecha porteña continuará el tour hacia Santiago de Chile, Córdoba, Tucumán, Rosario y Paraná.

Veintiséis clásicos de los Beatles componen el repertorio del concierto Hernan Zenteno - La Nacion

Una de las dificultades mayores que debieron sortear fue la elección del repertorio, y el resultado es un total de 26 piezas, entre temas completos y algunas suites con varios temas de The Beatles reunidos en 4 minutos, para compilar un repertorio vastísimo en un único show.

Desde “All my loving”, “Help”, “Because”, “Come Together”, “I Saw her Standing there”, “Form my to you”, “Do you Want to Know a Secret”, “A Hard Days Night”, “And I Love Her” o “Boys”, las canciones de los Beatles se van sucediendo en vivo arriba del bus entre bromas y comentarios de los propios músicos sin salirse de sus roles, mientras avanzamos por Av. Libertador, tomamos Alvear y doblamos en la 9 de Julio. La performance inédita sorprende a más de un transeúnte distraído que se queda con la boca abierta sin terminar de asimilar lo que ven sus ojos.

“Acá están viendo a estos cuatro cristianos que están dando todo, pero en el Luna Park se van a encontrar con una orquesta de 50 músicos que los acompaña. Por eso estoy yo acá, si no estaría en mi casa -bromea Mahler-. Pero estoy acá para contarles que me pelé el lomo escribiendo los arreglos para la orquesta y que encontramos en la riqueza de la música de los Beatles una permeabilidad hermosa para poder llevar todo este material valiosísimo al mundo sinfónico. El público se va a encontrar con esta banda de rock y toda la orquesta, violines, flautas, chelos, clarinetes, trompetas, cornos, trombones, percusión, que se están encontrando y amalgamando con la banda. La idea del espectáculo es plantear ese encuentro maravilloso”, remarca Mahler sobre el show, que también se tomará un momento para hacer un pequeño acercamiento a la obra solista de John y de Paul.

The Beatles Symphonic Fantasy llega este sábado 6 de abril al Luna Park Hernan Zenteno - La Nacion

Al llegar al Obelisco, el micro hace una parada para interpretar “I Wanna Hold your Hand”, “Here Comes the Sun” y descender en la Plaza de la República para interpretar “Ob-La-Di, Ob-La-Da”. Todavía en la parada del Obelisco, siguen las interpretaciones con “Imagine”, seguida por “Back in the U.S.S.R”. Camino al bajo, por Corrientes, mientras avanzamos entre Suipacha y Esmeralda, John desenfunda la armónica para interpretar “Love me do”, el primer single del grupo, al que le siguen “Please Please Me”, “From me, to you”.

Mientras cruzamos Florida suena “She Loves you”. Ya estamos llegando al Luna Park, pero todavía hay tiempo para un par de canciones más como “All You Need is Love” y “Hey Jude”, que marcan el final de este viaje mágico y misterioso por Buenos Aires.

Las voces del Cavern Club

Las voces y la interpretación son claves para capturar la esencia de The Beatles y, en The Beatles Symphonic Fantasy, el elenco de cantantes y músicos ha sido reconocido por el prestigioso Cavern Club. Estos talentosos artistas han perfeccionado el arte de la interpretación beatle durante toda su vida, para brindar una actuación que promete transportar al público a través del tiempo gracias al estudio minucioso de cada canción, de cada inflexión de la voz, de cómo tocaban cada acorde; una investigación minuciosa de todo el material.

“Con Sebastián [Spano] venimos tocando la música de Los Beatles desde hace más de 20 años, ganamos en la “Semana Beatle de Latinoamérica, viajamos a Liverpool en tres oportunidades, pero esta es la primera vez que puedo estar en un contexto sinfónico”, señala Hernán Migliano, impecable en el rol de Paul, que hoy integra la banda tributo 4 Beatle Band y ex Danger Four.

“Nosotros venimos de un mundo completamente distinto y hacer toda esa deconstrucción de las canciones como las sabemos y aprender todos los arreglos y las adaptaciones nuevos que nos presentó Damián fue un verdadero desafío. Personalmente, me parece muy lindo, porque me gusta cuando las cosas se renuevan y se refrescan las canciones que tocamos toda la vida. Y acá hay una frescura muy linda, muy interesante, que salió natural. Exactamente igual que Los Beatles, arrancamos como un juego y ahora estamos tocando acá, que es algo increíble. Será un honor estar en el Luna Park haciendo la música que hice toda mi vida”, señala por su parte Sebastián Spano en el rol de John, integrante de las bandas tributo 4 Beatle Band y Danger Four.

“Los convocamos dentro de este universo que para ellos representa a su vez un desafío, al encontrarse con una orquesta sinfónica, algo que no están tan acostumbrados a hacer, pero todos son músicos alucinantes que tienen un verdadero expertise en el tema y por eso resultaron seleccionados para llevar adelante esta propuesta”, concluye el director Damián Mahler.