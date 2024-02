escuchar

El 7 de febrero de 1964, Los Beatles desembarcaron por primera vez en Estados Unidos. Aquel viaje iniciático, que confirmó a los Fab Four como uno de los fenómenos culturales más importantes del momento, tuvo un testigo de lujo: Harry Benson. Fue el mismo fotógrafo escocés quien, años después, reveló algunos episodios desconocidos de la gira, como la verdadera reacción de John Lennon luego de la mítica foto de la banda con el boxeador Muhammad Ali.

Los Beatles saludan a los fans el 7 de febrero en su llegada por primera vez a Nueva York Daily Mirror - Getty Images

Cuando el encuentro entre Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr con Muhammad Ali se dio, tanto los músicos como el deportista estaban en la cima del estrellato . En una de la serie de imágenes, la que logró más trascendencia, se puede ver al deportista parado junto a los cuatro músicos, en fila, apoyando su guante de boxeo sobre la cara de Harrison.

El artífice de la reunión fue el propio Benson, quien llevó a los Beatles a conocer a Ali en Miami el 8 de febrero de 1964, mientras el boxeador se preparaba para la pelea contra Sonny Liston. La banda, por su parte, iba a hacer su presentación en el show de Ed Sullivan. Lo que verdaderamente pasó aquel día lo reveló el fotógrafo Harry Benson en un evento por los 60 años de su trabajo durante aquella gira de la banda por Estados Unidos.

La verdadera historia

El encuentro entre Muhammad Ali y Los Beatles se produjo en febrero de 1964, en Miami Mark and Colleen Hayward - Redferns

Benson esperaba que el choque entre el carácter de Ali y el humor de los músicos le diera algunas postales memorables. El tiempo le dio la razón, pero el detrás de escena no fue tan idílico como reflejaron las imágenes. “Ali los eclipsaba”, dijo Benson al portal PageSix, y rememoró una frase del boxeador que a Los Beatles, y en particular a Lennon y a McCartney, no les gustó. “ ¿Creen que son guapos? No son tan guapos; son hombres chiquitos, diminutos, pequeños. ¡Mírenme a mí! ”, los apuró Ali.

El áspero intercambio de palabras entre las estrellas del momento no quedó ahí. “A él no le gustó mucho cómo cantaban y se los dijo. Luego, John me dijo a mí: ‘ Nos hizo parecer realmente estúpidos, y es tu culpa, Benson ’”, repasó el fotógrafo. Como consecuencia de aquel episodio, la banda no le habló a Benson durante tres meses.

Harry Benson junto a Paul McCartney harry benson

El recuerdo de Benson llamó la atención incluso de los fanáticos de los creadores de temas como “Yellow Submarine” y “Strawberry Fields Forever”. Es que, por ejemplo, cuando Ali murió en 2016, McCartney publicó una foto de aquella reunión y escribió junto a la imagen: “ Amaba a ese hombre. Fue genial desde el primer día que lo conocimos en Miami. . . Era un hombre hermoso, gentil y con un gran sentido del humor ”.

George Harrison también habló de aquel encuentro en una oportunidad. “Ali estuvo muy amable”, reconoció, y reveló que el deportista había “clamado” por conocer a la banda. Lejos de aquella versión, Benson reveló lo que realmente sucedió ese día. “ A Ali no podían importarle menos ”, aseguró.

Gracias a su cercanía y a su trabajo con Los Beatles, Benson publicó un libro de la banda (The Beatles on the Road 1964-1966, de 2012) y fue centro de un documental, Dispara primero, en 2016. El pasado 7 de febrero, cuando se cumplieron 60 años de la llegada de Los Beatles a Norteamérica, Barbara Tober, David Patrick Columbia y Grace y Chris Meigher organizaron una proyección de aquel film en el Museo de Arte y Diseño y una cena en su restaurante, Robert.

Artistas plásticos también

Hace pocos días, Los Beatles fueron noticia por la venta de un cuadro con su firma: Imágenes de una mujer, una obra realizada en 1966 en acrílico y acuarela sobre papel, fue subastada el 1 de febrero en Christie’s de Nueva York por 1.744.000 dólares, una de las sumas más altas jamás pagadas por una pieza de recuerdo del famoso grupo británico.

En su sitio web, la casa de subastas profundiza sobre esa historia: la obra fue realizada en la habitación 1005 del Hotel Hilton de Tokio, la Suite Presidencial, habitada por los Beatles entre el 29 de junio y el 3 de julio de 1966. Durante esas semanas, ofrecieron cinco conciertos en el Budo Kan Hall.

El cuadro de 1966 firmado por Los Beatles Christie´s

Durante las horas que pasaron encerrados en el cuarto, los músicos recibieron varios regalos. Entre ellos, materiales artísticos de alta calidad. En una mesa, colocaron una hoja rectangular de un papel artístico fino japonés, colocaron una lámpara de mesa aproximadamente en el centro y comenzaron a crear. Una vez terminada la obra, quitaron la lámpara de mesa, cuya base había dejado un gran círculo blanco cerca del centro, y cada uno firmó con su nombre junto a su parte de una creación abstracta.

