Más de 16.000 personas vieron a Fito Páez, Marilina Bertoldi, Bandalos Chinos, Alex Anwandter, Lisandro Aristimuño y más en el Hipódromo de Palermo

Con "Cordillera", Alex Anwandter sintetizó mejor que nadie las doce horas del festival Buena Vibra 2020. "En Chile tuvimos un cantante al que mataron: Víctor Jara. Él decía 'yo no canto por cantar'. Este tema está dedicado a los chilenos, en la lucha por autodeterminarnos y ser dueños de nuestro futuro", presentó, y luego arremetió con cuatro minutos y monedas de synth melódico para que menee el centennial. Ese cruce entre pop y compromiso, entre política y baile, entre hit cantado a los gritos y sentimiento de grupo, fue el signo de este evento que no casualmente pega un salto de convocatoria notable en el primer año del post macrismo.

Es impensable el Buena Vibra en el Hipódromo de Palermo ante decenas de miles de personas sin el Buena Vibra 2017 en el Konex, sin la "revolución de las hijas", sin Futurock transmitiendo en vivo, sin una nueva manera de vivir la cultura rock (sembrada en el cristinismo, germinada en el período cambiemita y florecida hoy) que no se preocupa demasiado por lo de "rock". Ninguno de los grupos del line up es abiertamente "de protesta", panfletario, piquetero: lo que reúne a artistas y público es una sensación de pertenencia construida con feminismo, libertad sexual, militancia por el aborto legal, progresismo general de clase media, woke culture. Y en medio de eso: las ganas de bailar, de cantar y de rodearse de gente que anda en la misma. Anwandter, que tocó temprano y en los papeles no fue de los números principales del festival, fue el que entendió y encarnó con más nitidez este aglutinante. Por ejemplo, dedicándole "Éramos todos felices" de su ex banda Teleradio Donoso a "esas personas tan especiales que son los heterosexuales", prometiendo "muchos solos de guitarra y masculinidad" e instando a "tratar de no mover la cadera por un tema". El chileno, además, contó que aprovechó su visita a Buenos Aires para grabar su nuevo disco, sucesor de Latinoamericana (2018).

Fito Páez en el festival Buena Vibra

En esta nueva forma de vivir la cultura rock hay un rasgo musical al que Bandalos Chinos y El Kuelgue echan mano muy seguido y que, la verdad, nadie vio venir: la revalorización del AOR y el yacht rock setentero. El grupo de Goyo Degano lo demostró en esa supernova de dramatismo que es "Demasiado" y en el single "Departamento". Julián Kartun y los suyos, por su parte, lo convirtieron en su recurso principal: un esbozo funky moderado por acá, un toque de reggae por allá, y todo con humor. Más "profundo" fue lo de Lisandro Aristimuño, que eligió un set extrovertido y eléctrico, mucho menos bailable que el promedio del festival pero bastante más emotivo, con canciones que conectaron directamente con el espíritu del encuentro como "Me hice cargo de tu luz".

Marilina Bertoldi sigue subiéndose al concepto de estrella de rock para manipularlo como quiere. Maneja sex appeal pero no tiene como prioridad agradar (ni tampoco escandalizar): su misión es ser frontwoman, por momentos (como en "O no?) en forma explícita. A años luz está la buena onda cósmica y cosmopolita de las Perota Chingó.

Bandalos Chinos

Para crecer la movida necesitaba un padrino, y ahí fue donde entró Fito Páez con una lista de temas de esas que uno canta de punta a punta casi sin darse cuenta, aunque no sea fan. "Hey, ¿qué te pasa Buenos Aires?", saludó con "El diablo de tu corazón", y a partir de ahí una sucesión de hits que muy pocos artistas pueden enhebrar en la Argentina: "El amor después del amor", "Polaroid de locura ordinaria" (basada en un cuento de Charles Bukowski, conocido machirulo), "Ambar violeta" (a pedido de su hija), "Naturaleza sangre" (la venganza del rock hetero, siguiendo la línea de pensamiento de Alex Anwandter), "Mariposa Tecknicolor" y más. Un par de días antes había presentado "Resucitar", adelanto de su próximo disco La conquista del espacio -que sale el 13 de marzo- pero no la estrenó en vivo.

Solo quedaba tiempo para la máquina pop infalible de Miranda! y el cierre, ya entrada la trasnoche, a puro agite con Lo' Pibitos. Se había ido una jornada de comunión, transpiración y glitter que, a caballo de la conciencia, promete seguir expandiéndose.