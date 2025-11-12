Charly García, brillante: el astro del rock argentino recibió el galardón mayor de los premios Konex

Charly García recibió el premio Konex de Brillante 2025, durante una ceremonia que se realizó en Ciudad Cultural Konex. Además, allí recibieron los galardones de Platino aquellas personalidades de la cultura musical que se destacaron durante la última década.

De los 100 premiados semanas atrás, con el Diploma al Mérito, en esta última ceremonia, realizada durante la tarde del martes, se eligió y distinguió con el premio de Platino a aquellos que se impusieron en 20 categorías, que este año fueron dedicadas a la música popular.

Abel Pintos, durante el agradecimiento de su premio Konex Rodrigo Néspolo

En las anteriores ediciones de los Premios Konex a la Música Popular, el Konex de Brillante fue para Atahualpa Yupanqui (1985), Mercedes Sosa (1995), Horacio Salgán (2005) y Dino Saluzzi (2015). En esta fue el turno de Charly, que si bien no tuvo una labor destacada durante la última década, por sus problemas de salud, recibió una Mención Especial y por ese motivo entró en competencia junto al resto de los músicos y se impuso como merecedor del trofeo mayor.

“Agradezco a todos este reconocimiento y quiero dedicárselo a alguien que lo recibió en su momento, mi gran amiga Mercedes Sosa”, dijo como únicas palabras, antes de que todos los premiados volvieran a subir al escenario para la foto final.

Divididos, en la previa de los premios, que se hizo en el patio de Ciudad Cultural Konex Rodrigo Néspolo

Estos son los 20 rubros y sus Konex de Platino. Solista de Tango: José “Pepe” Colángelo. Conjunto de Tango: Orquesta del Tango de Buenos Aires. Solista de Folklore: Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi. Conjunto de Folklore: Los Manseros Santiagueños. Solista de Jazz: Ricardo Lew. Conjunto de Jazz: Escalandrum. Solista de Rock: David Lebón. Conjunto de Rock: Divididos. Solista de Pop: Lali Espósito. Conjunto de Pop: Babasónicos y Miranda! Pop Tropical: La Delio Valdez. Urbano: WOS. Alternativo / Nuevo: CA7RIEL & Paco Amoroso. DJ / Electrónica: Hernán Cattáneo. Melódico / Romántico: Abel Pintos. Infantil: Canticuénticos. Solista Instrumental: Pablo Agri. Autor / Compositor: Fito Páez. Productor Artístico: Fabián “Tweety” González. Arreglador / Orquesta: Leo Sujatovich y Lito Vitale.

El Konex de Honor fue para los artistas que ya no están: Javier Martínez y Mariano Mores. Y las menciones especiales fueron para Charly, Los Auténticos Decadentes, Pimpinela y el proyecto Trombonanza.

David Lebón, al recibir su premio, de manos de Claudia Puyó Rodrigo Néspolo

Canticuénticos, distinguidos en el rubro de Música Infantil Rodrigo Néspolo

“Hace un par de meses atrás se entregaron los Premios Konex a la Música Popular por el período 2015-2024 y quiero hacer hincapié en esto porque, después de tener más de 1100 nominados, quedaron 100 premiados tras una ardua tarea de selección -explicó la cantante Sandra Mihanovich, presidenta del jurado-. 100 Premios Konex que ponen de relieve la importancia de la música para nuestra cultura, para nuestra identidad como pueblo, como nación. Me tocó el honor de ser parte de este prestigioso jurado y disfruté de cada instancia. Descubrí una nueva forma de reconocer nuestra música y de valorarla. En la música estamos todos los argentinos. Es nuestro ADN. Para conocernos y darnos a conocer; por nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro”, completó.

Sandra Mihanovich (presidenta del jurado) y Luis Ovsejevich (presidente de la Fundación Konex) Rodrigo Néspolo

David Lebón, Leo Sujatovich, Soledad, Sandra Mihanovich y Nahuel Pennisi, en la alfombra roja de los premios Konex Rodrigo Néspolo

Luego de su presentación, durante una ceremonia de casi dos horas, conducida por Silvina Chediek, uno a uno los artistas y grupos fueron subiendo al escenario para recibir sus estatuillas y agradecer. Algunos en persona, otros desde lejos, porque estaban en medio de una gira. Fue el caso de Lali Espósito, que envió un video en el que destacó la importancia del galardón: “Que me entregue este premio, es algo muy especial, en este momento de nuestra cultura”. Y celebró este ámbito que da Konex, “para encontrar los espacios, las luchas y las narrativas. Para habla de cultura, de nuestro trabajo, que nos cambia la vida no solo a quienes lo hacemos sino también a un gran público apasionado por el arte y por la cultura popular argentina”.

En cuanto al gran ganador de la noche, el último año y medio del señor García fue muy motivador. No sólo porque se lo vio frecuentando salas de música, todas esas veces que fue a ver a sus artistas favoritos, luego de años de encierro, sino por el envión que viene tomando su vida, en un terreno mucho más público.

Integrantes del grupo Escalandrum y el violinista Pablo Agri, antes de recibir los premios Konex de Platino Rodrigo Néspolo

En septiembre de 2024 publicó su último y muy demorado álbum, La lógica del Escorpión. En lo que va de este año, grabó una canción con Sting, “In The City That Never Sleeps”, fue declarado por la Universidad de Buenos Aires Doctor Honoris Causa, y celebró los 50 años del álbum PorSuiGieco, y su reciente reedición, junto a Raúl Porchetto, Nito Mestre, María Rosa Yorio y León Gieco.

Y así como en 2023 se inauguró la “Charly García Corner” (en Walker St. y Cortlandt Alley, de Nueva York) por el grafiti y el retrato del músico, que apareció en la tapa del disco Clics Modernos, debido al clamor popular se impuso la idea de que la Charly García Corner de Buenos Aires fuera la de la esquina de su casa, en Coronel Díaz y Santa Fe. Aunque la cosa no terminará allí, porque, en realidad, se planeó un proyecto donde esta esquina será solo un punto de tres vértices. Entre premios (como el Konex de Brillante) y homenajes, Charly siempre sigue siendo noticias.