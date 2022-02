El grupo La Renga denunció que fue discriminado y que lleva a otra provincia el show que no pudo hacer en Neuquén

Luego de una semana de rumores y la suspensión del show previsto para el próximo 18 de marzo en el paseo costero de la ciudad de Neuquén, el grupo La Renga anunció que ya tiene lugar de reemplazo, que será a 15 kilómetros de allí, en el predio Las Masías de la ciudad de General Fernández Oro, en la provincia de Río Negro.

Según la banda, no tener un permiso para ofrecer el show en la capital neuquina fue un acto de “estigmatización y discriminatorio”, ya que sí se permiten otros actos masivos. Todo esto fue explicado por los músicos en un comunicado.

El conflicto comenzó cuando la banda que fundaron a finales de los ochenta Gustavo “Chizzo” Nápoli, Gabriel “Tete” Iglesias y Jorge “Tanque” Iglesias anunció que daría un concierto en aquel predio neuquino, en el marco de una gira por varias ciudades argentinas. La Corporación para el Desarrollo Integral de Neuquén (Cordineu) advirtió que el recital no había sido autorizado, con el argumento de la existencia de un documento de diciembre en el que se negaban los permisos por considerar que la cantidad de público que albergaría pondría en riesgo obras que se ejecutan en las inmediaciones del lugar.

“La municipalidad de Neuquén ha decidido que no se realice el show que teníamos acordado para el 19 de marzo en la Isla 132, del Paseo de La Costa. Como es de público conocimiento, en noviembre pusimos a la venta las entradas para la gira presentación de Alejado de la Red, con el permiso y la aprobación de las autoridades municipales competentes neuquinas. Hoy, las mismas autoridades municipales a cargo del Cordineu señalan que el show no se puede realizar como habíamos acordado con ellos y con los organismos intervinientes, con la absurda excusa de que dentro del predio existe una obra que pondría en riesgo la integridad de las personas que asistirían al evento. La falsedad de estas afirmaciones queda demostrada en que hace unos días en ese mismo espacio tuvo lugar la Fiesta de la Confluencia, en donde actuaron artistas de todo el país y de todos los géneros, con una convocatoria, según los medios locales, de más de 150.000 personas por día” , escribieron los músicos en sus redes sociales.

“Por eso c reemos que la única razón verdadera para que no se realice el banquete en la Isla 132 es la estigmatización y discriminación hacia el público de La Renga y a la banda. Y lo que esconde en realidad es que no quisieron que La Renga toque en esta oportunidad en la Ciudad de Neuquén. Ante esta incómoda situación, hemos recibido propuestas de municipios y organizaciones de toda la región para trasladar este show a sus localidades. Estamos muy agradecidos por eso y por todas las muestras de apoyo de toda la familia renga. Elegimos la ciudad de Gral. Fernández Oro en la provincia de Río Negro porque creemos que reúne todas las condiciones necesarias para llevar adelante nuestro banquete. El show se llevará a cabo el 19 de marzo, en la fecha prevista en el predio Las Masías situado en Av. 1° de Mayo km 2″.

La banda confirmó que las entradas ya adquiridas son válidas para el show que darán en el nuevo predio. La Renga inicia una gira de actuaciones por la Argentina que, por ahora, tiene agendadas funciones en el Aeródromo Santa María de Punilla, este sábado; luego, el 5 de marzo, en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, en Salta; el 12 de ese mes, en el Autódromo de Potrero de Los Funes, en San Luis, y el 19 en Río Negro.

Política, campañas, autorizaciones

Si de autorizaciones se trata, La Renga vivió el último año un episodio conflictivo, pero aquella vez en el terreno político. Luego de que el entonces candidato Javier Milei utilizara uno de los temas de la banda, “Panic Show”, para un acto de campaña, de cara a las últimas elecciones legislativas, el grupo salió a responderle.

“Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga, lo que está mal, legal y moralmente, es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio. Un seguidor de nuestra banda jamás haría eso”, escribieron en Twitter junto a una imagen que tenía el mismo texto. “Entre nosotros tenemos lazos y sentimientos, no queremos tener uno disfrazado de amigo hablando de la libertad”, cerraba el mensaje que publicaron en redes.