La verdadera historia de "La calle es su lugar (Ana)", el gran éxito de GIT

Pablo Guyot, Willy Iturri y Alfredo Toth: GIT, una de las bandas más exitosas del rock argentino de los 80. "La calle es su lugar (Ana)" es uno de sus mayores hits Fuente: Archivo - Crédito: Andrea Knight

Gabriel Hernando 17 de agosto de 2020

Después de acompañar a Raúl Porchetto como su banda de apoyo en los álbumes Metegol (1980) y Televisión (1981), y mientras secundaban a Charly García en la época de Clics modernos (1983), Pablo Guyot (guitarra), Willy Iturri (batería) y Alfredo Toth (bajo y voz) desarrollaron un proyecto grupal que, tomando las iniciales de sus respectivos apellidos, dio en llamarse GIT. Con un puñado de temas compuestos durante aquellos años y la ansiedad de, por fin, compartir su propia propuesta con el público, a mediados de 1984 el trío armó las valijas y cruzó el océano Atlántico para instalarse temporalmente en los estudios Mediterráneo de Ibiza y registrar GIT, su álbum debut.

Producido artísticamente por Charly García, aquel primer disco sorprendió a propios y extraños y recibió calurosos elogios tanto por su material como por la contundencia, solidez y calidad sonora lograda. En realidad, todo estaba preparado para ser grabado casi un año antes pero por motivos de su compañía discográfica los tiempos se extendieron y el plan inicial se pospuso. Aquella circunstancia fue aprovechada al máximo por el grupo para pulir detalles, hacer madurar los temas y el sonido y de ese modo ingresar al estudio con las ideas muy claras.

"Para ese álbum trabajamos muchísimo y durante un año entero. Por eso, el sonido logrado tiene que ver con cómo sonábamos nosotros en vivo en ese momento. Lo que hicimos cuando entramos al estudio fue trasladar el sonido original de banda que ya habíamos logrado desde que acompañábamos a Porchetto. Es uno de los discos más naturales y directos de la banda. Lo grabamos muy rápido. Creo que Alfredo (Toth) cantó todos los temas en una sola jornada y lo mezclamos durante toda la siguiente, después de estar dos o tres días sin luz", recuerda Pablo Guyot. "Fue un trabajo casi instantáneo, donde no hubo tiempo para distraerse, pasarse de vueltas y agregar cosas que cambiaran la idea original. Ese primer álbum fue el reflejo de un momento al que Charly (García), como productor, le corrigió algunos detalles y le aportó toda su experiencia para que el sonido fuera más grande, algo por lo cual estaremos eternamente agradecidos".

Títulos como "Viento loco", "El juego comienza", "Todo el mundo va bailando así" y "Acaba de nacer" tuvieron amplia difusión por aquellos días y sirvieron como fuertes cartas de presentación para la banda. Sin embargo, hubo una canción que muy pronto se convirtió en una de las más emblemáticas y recordadas por el público hasta el presente. Se trata de "La calle es su lugar (Ana)", uno de los más grandes éxitos de GIT.

GIT Fuente: Archivo

"Recuerdo que estaba a principios del año 1983 en la casa de mis padres. Tenía un portaestudio. Armé una base de batería, empecé a tocar unos acordes y la melodía me salió de punta a punta. Después la fui arreglando y mejorando, pero es de esas canciones que caen como un rayo, suceden en un momento muy preciso y parece que te la dictaran desde algún lugar. Más tarde encontré el riff para la introducción, definí el estribillo y Alfredo Toth aportó lo suyo para terminar de cerrarla. Fue más inspiración que trabajo. El trabajo, por supuesto, vino después para redondearlo y para que pueda ser un tema que merezca incluirse en un disco", explica Pablo Guyot, autor del tema cuya protagonista, Ana, surgió de su imaginación: "La idea fue retratar a una mujer que había tenido una existencia muy difícil pero que, sin embargo, no había perdido su humanidad ni había dejado de ser una buena persona, más allá de vivir en la marginalidad. Me la imaginé como una chica linda, de entre 28 y 30 años, en la que podía pensar cada tanto e incluso quererla".

Parece ser que ese mismo sentimiento que envolvía al compositor del tema replicó rápidamente en el público, transformándolo en un gran éxito radial y en uno de los momentos más altos de sus presentaciones en vivo tanto en nuestro país como en varios puntos de Latinoamérica.

"Nunca esperamos ni nos planteamos semejante respuesta por parte del público en relación a esta canción o a cualquiera de las del repertorio de GIT. De todos modos, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que, por una razón o por otra, hay canciones con las que suceden cosas especiales y quedan en el inconsciente colectivo. Yo creo que este tema en particular tiene algo que nos acerca a una persona querible. Es un tema verdadero que toca los sentimientos de la gente que lo escucha, más allá de que la música tiene su gancho y su belleza y de que la voz de Alfredo (Toth) posee un color especial. Siempre me gustó su manera de cantar y cómo mis canciones mejoraban con su aporte vocal", relata Guyot, quien además reconoce que, cuando lo interpreta en vivo en la actualidad, la reacción general es idéntica a la de aquellos años dorados.

"Siento cosas cercanas a las que sucedían en los ochenta, pero eso tiene muchísimo que ver también con lo que le ocurre a la gente cuando la tocás en vivo. Eso de cantar la letra entera, de aplaudir y de la energía que se genera entre el público y nosotros es lo que termina de hacer que la canción te siga emocionando a través de los años. Nos sucede con unas cuantas canciones aunque la verdad es que nunca pensé que un tema que fue compuesto hace casi cuarenta años aún despierte cosas en el público y que lo sientan como propio".

Si bien GIT como banda tuvo varios regresos (el último data de 2017), y mientras Willy Iturri sigue adelante con una carrera solista que incluye aquellos éxitos, Pablo Guyot habla del material del grupo en tiempo presente ya que, hasta antes de que se desatara la pandemia de coronavirus, venía tocándolo en vivo como parte de un flamante proyecto que completan Alfredo Toth (bajo y voz), Bolsa González (batería), Guillermo Cudmani (guitarra) y Paula Toth (voz y coros).

Pablo Guyot, Willy Iturri y Alfredo Toth Fuente: Archivo - Crédito: Alejandro Guyot

"Cuando dejamos de tocar con GIT, Alfredo y yo armamos esta banda que combina varios de aquellos temas con nuevas canciones. El grupo está sonando muy bien, estamos muy contentos y tenemos planes de lanzar el primer álbum una vez que termine la cuarentena, además de estar manejando otras dos producciones a la distancia", concluye un Pablo Guyot exultante respecto a la vigencia que conservan tanto "La calle es su lugar (Ana)" como otras canciones del recordado trío argentino de la década del ochenta.