Las lágrimas de Selena Gomez al presentar Rare, su trabajo más íntimo y honesto

Tras cinco largos años de espera, Selena Gomez estrenó su nuevo disco Rare. La artista, que se hizo conocida por su rol en la serie de Disney Los hechiceros de Waverly Place, publicó hoy en los diferentes servicios de streaming 13 canciones del que considera como su trabajo " más honesto".

"No puedo esperar a que escuchen lo que dice mi corazón", tuiteó en su cuenta personal al anunciar este nuevo material. El disco iba a salir hace dos años, en 2017, pero cada vez que estaba cerca de terminar la grabación "algo muy drástico" pasaba en la vida de la cantante recordó en una entrevista con Spotify. " Este álbum fue una pesadilla de hacerlo pero en una buena manera, sesiones enteras que ya ni recuerdo ni la mitad de ellas. (...) Esos cambios me llevaban hacia otro lado. Al final pude sanar y entender que había algo más importante, y eso me permitió cerrar esta etapa", afirmó. También habló de lo que representan sus fans para ella: "Los amo no porque me aman a mí, si no porque realmente crecí con ellos", concluyó entre lágrimas.

A lo largo de los últimos años la vida de Selena Gomez pasó por muchos altibajos. Terminó de manera definitiva su relación con Justin Bieber- luego de publicar la canción "Lose Me Love Me", la nueva esposa del músico la amenazó de muerte-, fue diagnosticada con la enfermedad de Lupus, tuvo que someterse a un transplante de riñón y pasó mucho tiempo combatiendo su ansiedad y ataques de pánico. Por eso decidió participar del tema "Anxiety" con Julia Michaels, quien se había transformado en una de sus mejores amigas luego de trabajar juntas en el anterior trabajo de Gomez, Revival.

Su anterior trabajo fue un quiebre fundamental para la joven oriunda de Texas. "Hubo muchos momentos en mi carrera en los que cantaba cosas que no me significaban nada ni estaban escritas para mí", afirmó en una entrevista con la revista Time. " Cuando algo no es auténtico se te nota en la voz, así que intenté que este disco realmente me represente", concluyó la cantante.

Revival también marcó la primera vez que Gomez trabajó con Julia Michaels y Justin Tranter, dos colaboradores que le ayudaron a encontrar su estilo. "Terminé completamente obsesionada con ellos, sentía que estábamos haciendo magia. Hubo un momento donde sentía que Julia era yo y yo era Julia", comentó la artista a la prensa norteamericana. De la relación entre los tres salieron los temas "Hands to Myself" y "Me & the Rhythm", que se grabaron después de que el disco haya entrado al proceso de mezcla.

Antes de eso, Gomez había atravesado un proceso de descubrimiento personal luego de completar su "época Disney". Sacó tres discos con su banda Selena Gomez & The Scene, actuó en la polémica película de Harmony Korine Spring breakers: viviendo al límite, sus padres dejaron de ser sus managers e inició su carrera solista con su primer disco Stars Dance. También se aventuró en su primera experiencia cinematográfica en años como productora ejecutiva de Indocumentados. Este documental de Netflix narra la vida de las personas que atraviesan de manera ilegal la frontera entre Estados Unidos y México.