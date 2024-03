Inodoros personales, choferes silenciosos y nombres prohibidos: los pedidos más extraños de las celebridades a la hora de trabajar

Escuchar

Mientras descansan en el set o esperan para salir al escenario, muchas de las celebridades se refugian en sus camarines. Y así como muchos artistas hacen una lista de pedidos acordes a las circunstancias, otros sacan a relucir su faceta más excéntrica. Desde prohibir un nombre propio hasta solicitar un inodoro personal, la lista de siete estrellas que no vacilan a la hora de hacer cumplir sus deseos.

Tom Hardy, nada de contacto visual

A Tom Hardy no le gusta que lo miren mientras trabaja GROSY GROUP

El magnetismo que Tom Hardy genera en la pantalla es inversamente proporcional a sus intenciones de generar vínculos en el set. El actor inglés llegó, incluso, a asegurar que no tiene amigos ni le interesa hacerlos. Sin embargo, sus obsesiones sociales fueron un poco más allá durante el rodaje de The Bikeriders cuando Danny Lyon, el fotógrafo de 82 años que inspiró la historia, tuvo que esconderse detrás de un árbol para poder ser testigo de la grabación de una escena.

Fue el mismo Lyon, cuyo portfolio de fotos inspiró el film, quien compartió la extraña experiencia que le tocó vivir en Cincinnati. Lo hizo en un libro de memorias sobre su vida. Allí explicó que, cuando llegó al set gracias a una invitación especial de la producción para conocer a la estrella de Hollywood, lo primero que le dijeron fue que no mirara al actor. “Intentaron mantenerme alejado, pero finalmente llegué hasta allí. Hacía mucho frío y sólo quería conocer a Tom Hardy”, escribió. “Cuando llego al set me dijeron: ‘No puedes mirarlo’. Yo dije: ‘¿Qué querés decir? ¿Por qué no puedo mirarlo?’. ‘Oh, a él no le gusta’”, me respondieron”. “Así que me hicieron esconder detrás de un árbol y toda esa tontería”, completó Lyon su relato.

Jennifer Lopez, de punta en blanco

Para salir a escena, Jennifer Lopez necesita primero haber pasado por un camarín todo blanco Captura de pantalla

Ni la comida, ni el contacto con otros seres humanos, ni un trato especial: lo que desvela a Jennifer Lopez cuando tiene que trabajar es la decoración de su camarín. Ya sea en el marco de un recital, en la filmación de una película o en la previa a una entrevista televisiva, el espacio tiene que ser completamente blanco, desde las mesas, el sillón, las velas y las cortinas hasta las rosas de los jarrones. Tal es su obsesión que, en una oportunidad, se negó a salir al aire hasta que su petición fue satisfecha.

El peculiar episodio lo contó la estrella de pop Dannii Minogue en su podcast The 90′s, cuando recordó que la intérprete de “Love Don’t Cost a Thing” “se negó a actuar” a menos que refaccionaran el camarín a su gusto. “Estaba en Top Of The Pops y me dijeron que Jennifer Lopez estaba en camino, pero ella se negó a actuar a menos que redecoraran su habitación detrás del escenario”, repasó. “Me dijeron que todo tenía que ser blanco, incluido el sofá. Pedí entrar y ver la habitación porque ella no estaba allí en ese momento”, agregó Minogue. Finalmente, el pedido de JLO fue cumplido.

Mariah Carey y un agua especial para sus perritos

Mariah Carey llegó a pedir agua vitaminizada para bañar a sus perros GROSBY GROUP

Otro nombre que siempre figura en la lista de celebridades con excéntricas exigencias es el de Mariah Carey . Según las versiones que circulan desde hace años alrededor de sus presentaciones, la artista no sube escaleras por su cuenta. Fue el humorista Alan Carr quien dio pie a ese rumor luego del show de la artista en The Friday Night Project de Channel 4 en 2008: aseguró que Carey exigió un “asistente de escaleras”.

Ese no fue el único pedido extraño de la artista. En relación con el camarín, se dice que no puede haber géneros estampados ni con patrones recargados, que necesita dividir el espacio en “zona de estar cómoda” de un lado y “zona de maquillaje y peluquería” del otro y que siempre debe haber alguien que le acerque un vaso con agua de una marca exclusiva. Otro rumor indica que una vez exigió agua vitaminada , pero no para ella, sino para bañar a sus perros.

Beyoncé, con inodoro personal

Beyonce tiene uno de los pedidos más excéntricos: la artista pide cambiar los inodoros de los baños cada vez que sale de gira

Beyoncé es una superestrella y como tal, cada vez que sale de gira saca a relucir sus más extrañas solicitudes. Sin embargo, hay una en particular que implica una carga extra en su equipaje y que parece tener más que ver con un tema de salud, aseo y una excéntrica manía que con gustos caros y caprichos de diva. Cada vez que viaja, la intérprete de “Halo” pide que cambien todos los asientos de los inodoros de los baños y que coloquen nuevos. Así lo aseguró una fuente de su entorno al diario The Sun.

“Beyoncé es una artista de élite que literalmente puede pedir cualquier cosa”, expresó primero un testigo de los hechos. “Su equipo hace un gran esfuerzo para garantizar que ella tenga sus propias comodidades y resulta que una de ellas es un asiento de baño personal”, continuó. Según la publicación, Beyoncé transporta sus asientos de inodoros en un carrito de golf personalizado cubierto con sábanas negras para proteger su extraña petición.

Katy Perry y un extenso manifiesto

A katy Perry no le gusta que le hablen mientras viaja www.instagram.com/katyperry

Katy Perry parece haber escrito un manifiesto para encarar sus giras. Según trascendió, la artista sale de gira con un contrato de 45 páginas y el detalle de sus exigencias, un documento que hace firmar cada vez que toca en algún lugar. Allí se especifica desde la decoración de su camarín hasta el trato que debían tener todos los trabajadores relacionados al show para con ella.

¿Algunos de los más llamativos pedidos? Un espacio en color crema o rosa suave equipado con dos sillas “tipo huevo”, una mesa “estilo moderno de metacrilato” y lámparas de “estilo ornamentado francés”, según consignó el diario Daily Mail. También debe haber “hortensias blancas y moradas, rosas y peonías rosadas y blancas”. Además, la artista pide que el chofer que la traslada no la mire, ni inicie una charla sin consultar antes.

Los pedidos veganos de Paul McCartney

Paul McCartney lleva su veganismo a sus exigencias previas a cada recital Mary McCartney

Se sabe: Paul McCartney es un vegano devoto. El icónico integrante de los Beatles mantiene esa filosofía de vida desde 1975 cuando, junto a su difunta esposa Linda Eastman, dejó de consumir carne. Dentro de su historial de demandas previas a un show, se suele recordar en particular las que hizo para su gira de 2002. Según reveló el Daily Mail, el compositor de “Let it be” y “Yesterday” pidió no viajar en una limusina con asientos de cuero y prohibió cualquier tipo de revestimiento de origen animal en los espacios en los que iba a estar.

Además, coqueto y muy prolijo, McCartney también pidió una tintorería disponible cerca del escenario y solicitó que su camarín estuviera decorado como un invernadero de Kew Gardens: con 19 plantas frondosas de dos metros y cuatro más pequeñas, “Nada de árboles, nada con tronco, ni ambrosía ni nada por el estilo”, sumaba el pedido. Por supuesto, todo el catering debía ser vegetariano y tenía que estar servido en una mesa cubierta con un mantel blanco.

Nada de “Justins” para Selena Gómez

El dolor que la causó a Selena Gómez la ruptura con Justin Bieber la llevó a pedir "nada de Justins" en sus recitales durante un tiempo MICHAEL TRAN - AFP

La separación de Justin Bieber en 2014 no fue nada fácil para Selena Gómez. Tanto fue así que, en su afán de borrar todo registro de su antiguo amor y evitar recordar lo que no pudo ser, hizo una extraña petición en sus shows posteriores a la ruptura. Según publicó la revista Marie Claire, la joven pidió que nadie a su alrededor se llamara Justin , Y si por casualidad alguien estaba bautizado de esa manera, durante el evento debía cambiarse el nombre. Además de su prohibición temporal de “Justins”, la artista pedía pastel de pollo y pepinillos.

