Llega MUTEK, un festival para descubrir la mejor música electrónica y la creatividad del arte digital contemporáneo

Empieza una nueva edición de MUTEK, festival dedicado a la creatividad digital y la música electrónica que se llevará a cabo del 2 al 5 de octubre en diferentes sedes de la ciudad de Buenos Aires. Son en total 10 eventos y más de 30 performances y 6 locaciones: Planetario BA, Teatro Alvear, Complejo Teatral de Buenos Aires, Centro Audiovisual Inmersivo (CAI), una sala de 400 m2 a pocas cuadras de Artlab (la locación referencial del festival) y Deseo, espacio de estilo industrial que donde habrá secciones nocturnas bailables).

MUTEK nació en Montreal, Canadá, en el año 2000. Su objetivo principal es promocionar a los artistas más innovadores en la combinación de visuales con música y programación. Hay una edición “central” por año en el famoso Quartier des Spectacles de Montreal que contribuye con la difusión de la escena musical de esa ciudad y la internacionalización de su imagen cultural.

Una imagen del festival en el Planetario porteño Gentileza Mutek

Con el paso del tiempo se fueron agregando sedes en todo el mundo: Ciudad de México, Santiago de Chile, Valparaíso, Dubái, Valencia, Barcelona, San Francisco, Tokio... En Argentina, el curador es Gonzalo Solimano, director de MUTEK Argentina y director de Artlab, entidad que produce el festival. Naturalmente todos los contenidos se consensúan con el fundador de Mutek, Alain Mongeau, que conversó con LA NACIÓN para contar algunos detalles claves de la historia y el presente del festival.

“De la misma manera que otras disciplinas como el cine, la danza, el teatro o la literatura cuentan con festivales que permiten la evolución de esas disciplinas artísticas, la idea del festival es dotar a creación digital de un festival dedicado. Para mí, la música electrónica forma parte de las artes digitales, ya que es una práctica artística que utiliza herramientas tecnológicas. Los artistas digitales, al igual que los músicos electrónicos, provienen de una misma cultura y participan en la elaboración de nuevos registros de expresión”, señala Mongeau.

Mutek acaba de celebrar sus 25 años de vida en Montreal. Este año también se celebrarán los 20 años en México, que además ya lleva 15 años en Barcelona y 6 en Argentina. “Se ha consolidado a lo largo de los años como una referencia mundial -señala Mongeau-. El festival es reconocido por la calidad de sus contenidos y por la experiencia que propone. De hecho, es por esto que ha recibido en dos ocasiones el Gran Premio otorgado por el Consejo de las Artes de Montreal, una distinción que resalta la excelencia en el ámbito cultural. El modelo del festival se ha replicado en muchos lugares del mundo, y lo interesante es que en cada lugar es tanto similar como diferente, ya que MUTEK se ha adaptado a los sabores locales. Todo esto ha llevado a la creación de una red donde los artistas pueden circular, lo que lo convierte en un fenómeno bastante único en el planeta”.

MUTEK nació hace 25 años en Canadá Gentileza Mutek

Antes de crear el festival, Mongeau trabajó en una tienda de discos y frecuentaba regularmente los clubes bailables en Montreal. “Había un aspecto muy urbano en mi forma de vivir de esos años -explica él-. Mi conexión con la música electrónica llegó bastante rápido porque, en términos de estilo, me atraían las piezas largas sin elementos vocales. A principios de los años 90, viví los primeros balbuceos del movimiento rave en Montreal y me sentí inmediatamente en casa. Allí descubrí un nuevo universo que me inspiró profundamente, ya que me parecía altamente creativo y en cierta medida revolucionario”.

En esa época, según cuenta Mongeau, ya se hablaba en su país de eventos inmersivos en los que todos los sentidos eran convocados gracias al flujo ininterrumpido de música y a unas escenografías complejas con sonido envolvente, efectos visuales que combinaban video, luz y rayos láser.

“Digo que era revolucionario porque se estaban empujando nuevas fronteras: la conquista de la noche más allá de las horas regulares, el uso y transformación de lugares inusuales, y la conciencia de una realidad marginal y underground que debía preservarse y protegerse, especialmente mediante la adopción de un código de conducta que promovía valores algo idealistas de comunidad, unidad y solidaridad -argumenta Mongeau-. A lo largo de los años, por supuesto, todo esto ha sido recuperado por las fuerzas más oscuras del mainstream, donde todo el lado creativo que tanto me inspiraba al principio se ve amenazado, sometido al riesgo de dilución. El festival fue una respuesta a esta pérdida de control, una forma de conservar y perpetuar un poco de la llama creativa e idealista de los comienzos”.

MUTEK Adan Jones - Gentileza Mutek

MUTEK se financia con el apoyo del gobierno nacional de Canadá, el gobierno provincial de Quebec y el gobierno municipal de Montreal. “Además, tenemos acceso a financiamiento cultural para la música y las artes digitales, pero también a financiamiento turístico, dado que el festival atrae cada año casi el 50 por ciento de su público del exterior”, detalla Mongeau.

“Después, completamos el panorama con ingresos autónomos: ventas de entradas, patrocinios privados, ingresos por la venta de alcohol. Es este nivel múltiple de financiamiento el que nos permite tener una programación más exploratoria, centrada en el riesgo y el descubrimiento. Este cóctel bastante variado de fuentes de financiamiento estuvo presente desde los primeros años del festival y ha evolucionado lentamente, pero de manera bastante constante. Es cierto que desde el final de la pandemia hay una coyuntura mundial de explosión de costos que hace que las ecuaciones anteriores ya no funcionen de la misma manera. Por lo tanto, nunca podemos dar nada por sentado y debemos continuar siendo creativos en todos los niveles en lo que respecta al financiamiento del festival”.

En la web oficial de la edición argentina, se puede consultar la programación completa y también comprar las entradas. Es una programación muy vasta y muy diversa, ideal para la aventura y el descubrimiento. Algunos de sus eventos más atractivos son la performance basada en iluminación, sonido y agua que hará Martin Messier en el Teatro Alvear, la instalación de Motia & Nait Saves en el CAI, la proyección de obras fulldome en el Planetario, la noche de baile que promete la DJ monegasca Jennifer Cardini en Deseo, la sección Experience x Soundscape al aire libre por la tarde y la instalación inflable de Santiago Bartolomé & Epojé. Mucho y para todos los gustos.

