Lollapalooza Argentina 2025: ya se puso en marcha el último día de festival, que tendrá a Olivia Rodrigo y a Tan Biónica

Con un cielo que alternaba su color plomizo con una leve resolana, comenzó, pasado el mediodía del domingo, la última jornada de Lollapalooza Argentina 2025, que es, además, celebración de su décima edición.

A pesar de la copiosa lluvia de la noche anterior, apenas se abrieron las puertas el público comenzó a ingresar y a recorrer el predio. Todavía quedaban los ecos de la segunda jornada. Las impecables y contundentes performances de Tool y Wos, el momento pachanguero de La K’onga, el número central, Shawn Mendes, en el escenario Flow, que concretó su segunda visita a la Argentina desde su debut en el país en aquel Movistar Arena de 2019.

Aunque sin inconvenientes mayores, la fecha de despedida de Lolla 2025 comenzó con algunas modificaciones en los horarios, especialmente en el escenario Perry’s, y una baja: la de Michael Kiwanuka, por problemas de salud. Horas antes fue comunicado en redes. “Informamos que debido a cuestiones de salud, @michaelkiwanuka no formará parte de Lollapalooza Argentina 2025. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos verlo muy pronto en nuestros escenarios”. La publicación se hizo junto al gráfico que mostró las modificaciones de horarios, buen dato para aquellos que formen parte del día 3.

Para quienes fueron especialmente por algún artista en particular, estos son los shows que sufrieron leves modificaciones.

Lichi tocará a las 14.15 hs en el escenario Alternative.

El show de BB Asul será a las 15.45 en el escenario Alternative.

Little Jesus se presentará a las 17.45 en el escenario Alternative.

Francisco Victoria tocará a las 15 en el escenario Samsung.

El recital de Marina Reche será a las 16.45 en el escenario Samsung.

Estratosfera tocará a las 13.10 en el escenario Flow.

Rüfus du Sol estará a las 23.40 en el escenario Samsung.

Del Abasto a San Isidro

Los cambios horarios de las primeras horas se dieron con absoluta puntualidad. A las 13.10 Estratósfera apareció en el escenario Flow con un set de pista electrónica y vocales, para despertar la modorra de aquellos trasnochadores que, quizás, también había estado el día anterior, viendo a Shawn Mendes o se habían quedado a ver las propuestas electrónicas posteriores.

Estratósfera es Laura Ferreira, que solita sobre el gigantesco escenario puso a rodar su repertorio, vestida con tutú y boa símil piel. Por allí sonaron temas como una versión de “Mañana en el Abasto”, icónico testimonio urbano de Luca Prodan.

La más esperada y el regreso

El programa para el domingo incluyó a artistas como Girl In Red, Chita, BB Asul, Little Jesus y a Topa como figura central del Kidzapaloolla. Desde hace meses, la mayor expectativa estuvo puesta en Olivia Rodrigo, encargada del cierre del festival, especialmente para un público 25-35 que se volcó masivamente a la compra de entradas apenas se anunció la grilla del festival. Por otro lado hay que tener en cuenta la presencia de Tan Biónica y el valor emotivo de esta actuación. No hay que olvidar que todo comenzó sobre un escenario del Lollapalooza, dos años atrás. Fue durante un show de Chano Moreno Charpentier que se anunció el regreso de la banda capitaneada por el solista. Así fue como surgió la saga de conciertos que comenzó meses después y se prolongó durante el último año y medio.“Hoy se viene algo histórico en el escenario”, había Chano, aquel 18 de marzo de 2023. “Vinimos acá, al recital más lindo del mundo, para regalarles algo: en cinco minuto vuelve Tan Biónica y próximamente les va a regalar una última noche mágica en un estadio de Buenos Aires”, dijo antes de que el resto del grupo, con el que no había tocado durante los anteriores seis años, subiera al escenario. Fue bastante más que una “última noche mágica”. Todavía siguen sobre los escenarios.

