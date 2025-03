Lollapalooza: cinco propuestas para que no te pierdas lo que te gusta y para que descubras lo que te va a gustar

Si, tal como dicen, en la variedad está el gusto, la programación de Lollapalooza Argentina 2025 hace realidad esa máxima en una suerte de continuación de su curaduría año tras año. Cuando fue creado en 1991, el festival ideado por Perry Farrell buscaba darle un marco ideal a la despedida de su banda, Jane’s Addiction, pero también apostaba por la visibilidad de una incipiente cultura alternativa que por entonces estaba relegada a los márgenes de los grandes medios de difusión. Pero el tiempo pasa y las políticas de consumo cambian, y por ende las audiencias también.

Dos décadas y media más tarde, Lollapalooza celebra sus primeras diez ediciones en Argentina, y si bien algo de ese espíritu sigue presente, la pluralidad parece ser la norma. Bajo la idea de ofrecer algo para todos, géneros, movidas y culturas urbanas se cruzan a lo largo de una grilla expandida en tres días a lo largo y ancho del Hipódromo de San Isidro, por lo que resulta imperioso pensar cinco recorridos posibles de acuerdo a las preferencias de cada uno, sin desestimar la posibilidad de alternar circuitos cada tanto.

Una postal de Lollapalooza Argentina 2024 rodrigo-nespolo-10977

INDIE

El viernes, la primera cuota para el público de corazón independiente llegará a las 15 horas en el Perry’s Stage, de la mano de Planta. La banda, que reunió a Simón Saieg (ex Simón Poxyran) con varios de sus ex compañeros de Perras on the Beach (Fabricio Foresto, Ignacio Laspada y Rodrigo Martínez), presentará las canciones de su álbum debut, C1-Klon. Un rato más tarde, más precisamente a las 16.45, la línea continúa de la mano de la banda australiana Parcels, en el escenario Samsung, donde el grupo de Byron Bay se reencontrará con su público tras siete años de ausencia. Luego de un descanso, la peregrinación continúa rumbo al Flow Stage, donde Foster the People ocupa un lugar privilegiado en el cierre de la tarde, a las 19.45.

El sábado, la primera piedra corre por cuenta de Juana Aguirre, que desplegará su mezcla de folk con texturas electrónicas en el Flow Stage a las 12:30. Y si al promediar la tarde algún desprevenido ve alguna reminiscencia al joven Bono en el vocalista de Inhaler, estará en lo cierto: el vocalista Elijan Hewson es el hijo del cantante de U2, y heredó parte del magnetismo de su padre para liderar una banda guitarrera y efervescente que estará a las 16.45 en el Samsung. Y como los gustos no conocen de estilos y tampoco de fronteras, al terminar su show es recomendable irse en lenta procesión hacia el Alternative, donde se presentarán los surcoreanos Wave to Earth, que conjugan melodías con introspecciones radioheadescas.

El domingo, poco después de la apertura de puertas, Lichi (12.45, Alternative) desplegará su psicodelia colorida de la mano de las canciones de COCOLICHE!, su álbum debut. A las 17:45, en el escenario Flow, en tanto, llegará el turno de Girl in Red, la cantante noruega capaz de canalizar intimismo, guitarrazos rockeros, estribillos pegadizos y concientización sobre salud mental.

ROCK

¿Acaso hay nombre más rockero en la grilla del viernes que el de Alanis Morrisette? La cantante canadiense no solo instauró hits, sino también modelos de conducta y su regreso a Buenos Aires es también la puesta en valor de un legado que se mueve entre la fragilidad y el grito a garganta pelada. Se presenta el día 1 a las 20.45 en el escenario Samsung. De la mano del brillante Super premium ultra, Dum Chica aportará el primer gran cimbronazo rockero el sábado a las 13.30 en el Samsung. Dos horas más tarde, a no dejarse engañar: por más que el nombre sugiera una filiación geográfica obvia, Arde Bogotá es una banda española, no colombiana, pero con un vivo más que enérgico.

Y quien busque emociones más fuertes, no tiene más que dirigirse al escenario Alternative a las 19.45 para encontrarse con Sepultura, la institución brasileña del thrash metal que en 2023 empezó una lenta despedida sin que eso signifique perder un ápice de rudeza y virulencia. Será también el tentempié para el que es, sin dudas, el hito rockero de la edición 2025 de Lollapalooza: el primer desembarco en la Argentina de Tool, la inclasificable banda (¿art rock? ¿Metal alternativo? ¿Nuevo progresivo?) liderada por Maynard James Keenan, en lo que se perfila como uno de los momentos más altos del festival.

POP

De grabar su primer single a abrir los shows de Emilia en el Movistar Arena casi sin escalas, las cosas fueron vertiginosas para Darumas, el trío que confirman una bajista argentina (Aldana Aguirre), una guitarrista norteamericana de ascendencia cubana (Cecilia León) y una cantante haitiana radicada en Chile (Vedala Vilmond). El cruce de raíces da como resultado un pop rítmico y movedizo que se podrá escuchar a las 15.45 del viernes en el Alternative. Ese mismo día, el cierre estará en manos de la figura pop por excelencia de esta edición, Justin Timberlake, con un legado a cuestas lo suficientemente amplio como para prescindir de su pasado como parte de Nsync, aunque nunca se sabe. Al mismo tiempo, la chilena Mon Laferte se subirá al escenario alternativo segura de su convocatoria.

Con un repertorio repartido de manera equitativa entre el inglés y el español, The Marias tendrá la responsabilidad de la mayor concentración pop durante el sábado, con un set programado para las 17.45 en el escenario Flow. El domingo, en cambio, es una sucesión sin solución de continuidad desde el atardecer y hasta el final de la jornada. Hay que arrancar con Benson Boone (19.45, Flow), la superestrella de Tik Tok que con su enorme hit “Beautiful Things” se posicionó no solo en los charts sino en una larga lista de festivales a lo largo del mundo. Luego, Tan Biónica y su última noche eterna que comenzó hace dos años y que tomará por asalto el escenario Samsung a las 20.45, un set que desembocará directo en el show más demandado de todo el fin de semana de la mano de Olivia Rodrigo (Flow, a las 22).

R&B Y ELECTRÓNICA

El soul y el R&B tienen una cuota más que marcada en esta edición de Lollapalooza, especialmente en su última jornada. Con una década y media de carrera, el británico Michael Kiwanuka ha cosechado elogios, premios y comparaciones más que suficientes para no perderse su show en el Samsung Stage a las 16.45. Su set es antecedido por la participación de dos grandes exponentes locales del género, como lo son BB Asul (14.15 en el Alternative) y Chita (15.45 en el Flow).

La cartelera de electrónica también es amplia y generosa, con un lugar privilegiado para Blond:ish recientemente coronada como la primera mujer en ser residente del histórico Pacha de Ibiza, encargada de cerrar el Perry’s el viernes a las 21.45, luego de un set del neerlandés Barry Can’t Swim (20.30). Y quienes no quieran entregarse a la lenta procesión de la retirada del domingo post Olivia Rodrigo (o, mejor, tras meterse de lleno en el set de Caribou, a las 22.15, a puro house levitacional al mismo tiempo que la autora de “Deja Vu”, pero en el Alternative), qué mejor plan que quedarse en el Samsung Stage para ver a Rüfüs Du Sol, a las 23.30.

URBANO

Si la alianza entre el streamer Spreen y Matute, programada para el viernes a las 16.30 en el Perry’s, puede verse como un aperitivo, lo de CA7RIEL y Paco Amoroso cuenta como un plato fuerte. El dúo tomará por asalto el Samsung Stage a las 18.45 con el flamante Papota bajo el brazo, y con la misión de superar su última presencia en el festival, cuando montaron una listening party instalados en un jacuzzi gigante.

El sábado, todo empieza por el Perry’s, esta vez de la mano de Juan López, tan cordobés que su último disco lleva por nombre Culiado, un antihéroe que se mueve entre los beats y el desparpajo punk, para luego dirigirse al Samsung, a las 18.45, a ver a Wos continuar con la presentación en vivo de Descartable. Ya entrada la noche, a las 22.30 será el turno de Teddy Swims, el responsable de sumar neo soul al festival. Por último, el domingo es ideal para los puristas del género, con Nathy Peluso (18:45, en el Samsung) y JPEGMafia (21:15 en el Perry’s).

Joaquín Vismara Por