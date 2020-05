La muerte de la cantante Millie Smile, a los 73 años, hace revivir al hit Lollipop Crédito: Wikicommons

Mauro Apicella 8 de mayo de 2020 • 00:03

La muerte de la cantante Millie Small ( este miércoles a los 73 años, por un derrame cerebral), trajo de los arcones musicales el hit que la hizo famosa: "My Boy Lollipop" . En 1963, Millie viajó de su Jamaica natal a Inglaterra, donde se instaló y desarrolló una carrera, gracias a esa canción, que duró hasta la década del ochenta.

"My Boy Lollipop" tiene varias particularidades, que van desde derechos autorales en manos de la mafia a cambios de letra y similitudes con otro tema llamado simplemente "Lollipop". La versión que se hizo famosa fue la de Millie, pero originalmente se llamaba "My Girl Lollypop". Así la concibió Robert Spencer , integrante del grupo doo-wop The Cadillacs, a mediados de la década del cincuenta.

Con gran olfato para el negocio musical, Morris Levy (dueño de Birdland y del sello discográfico Roulette Records) se la compró a Spencer y la firmó con su nombre y el de Johnny Roberts , quien habría sido un mafioso de la época.

Poco después, los derechos del tema fueron comprados por Gaetano "Corky" Vastola . Nadie le iba a decir "no te la vendo" a un gangster de la familia DeCavalcante, instalada en Nueva Jersey. Vastola hizo que el tema lo grabara Barbie Gaye , en 1956, ya con el cambio a "My Boy Lollypop". Barbie era una adolescente de 14 años cuando Vastola la escuchó cantando en una esquina de Brooklyn. Le llamó tanto la atención que quiso que la escuchara otro de los buenos muchachos de la época, el locutor y DJ radiofónico Alan Freed (sí, el que impuso la frase "rock and roll").

La versión, que no era doo-wop ni mucho menos rock and roll, tenía en su pulso rítmico un shuffle que daría forma, poco después y con otros ingredientes, al ska. De hecho, la versión más conocida, grabada en los sesenta por Millie Small es considerada dentro del repertorio del ska; incluso es uno de sus baluartes. A Barbie le pagaron 200 dólares por cantar esa versión, que se registró en una sola toma, junto a una banda liderada por el guitarrista Leroy Kirkland.

La grabación terminó en un simple de 1956, que publicó el sello Darl Records. Freed lo hizo sonar en radio lo suficiente para que alcanzara cierto éxito . En el especial de Navidad de ese año que el DJ hizo para New York Paramount, a Barbie le tocó telonear nada menos que a Little Richard. Eso le permitió salir de gira, un año después, con Richard y Fat Domino .

Comenzada la década del sesenta, los productores Chris Blackwell y Chris Peers estaban buscando repertorio para una nueva cantante que habían fichado para su sellos Island Records, Mllie Small, cuando se toparon con aquel tema que había grabado Barbie en la década anterior. Decidieron actualizarlo, aunque con una versión muy similar, y un mínimo cambio en el título. El "lollypop" original pasó a ser "lollipop". En 1964, el tema alcanzó el segundo puesto de las listas de ventas en el Reino Unido y ocupó el mismo lugar en el Chart Hot 100 del Billboard estadounidense. Se calcula que la venta total fue de unas 6 millones de copias.

En 1958, dos años después de la grabación de Barbie y seis años antes del suceso provocado por la versión de Millie, un cuarteto vocal femenino de Wisconsin, Estados Unidos, llamado The Chordettes, publicó el simple de un tema denominado "Lollipop", que guarda similitudes con "My Boy Lollypop" aunque con una letra diferente.

Este "Lollipop" popularizado por The Chordettes fue firmado por Julius Dixson y Beverly Ross . Por simple casualidad, también llegó al segundo puesto del ranking de ventas elaborado por Billboard.

En 1985, el grupo Viuda e Hijas de Roque Enroll grabó una muy buena versión de este "Lollipop" para su disco Ciudad catrúnica . Fue el primer tema del álbum, que comenzaba a capella, con las cuatro voces de las cantantes. Lo llamativo es que la versión, que no era una traducción literal sino una reinterpretación en castellano, tenía más que ver con "My Boy Lollypop". Un sutil detalle muy logrado por el grupo.