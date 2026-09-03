Los Enanitos Verdes: la decisión de los hijos de Marciano Cantero y Felipe Staiti, la polémica con un ex y la reacción de los fans

Pablo Mannino 3 de septiembre de 2026 06:00 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Música

MENDOZA.- “Y sigue y sigue, dando vueltas y vueltas, la loca rueda de la vida. Y sigue rodando, en mi cabeza, el enigma cautivante de tu voz...”. Transformar el dolor de la ausencia en un refugio, como lo plasmaron Los Enanitos Verdes en “Tus viejas cartas”, uno de los temas icónicos de la legendaria banda de rock argentina, es el motor de una nueva etapa.

Así, la persistencia de los recuerdos y de los afectos sobrevive al paso del tiempo y a las distancias. Hoy, ese sentimiento retumba con fuerza en los hijos de la histórica agrupación, quienes decidieron tomar la posta, tras el fallecimiento de sus padres, y empezarán a subirse a los escenarios con una gira internacional que promete llenar de magia cada show.

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Los Enanitos Verdes 2026: los hijos de Felipe Staiti y el hijo de Marciano Cantero, al frente de la nueva formación

En diálogo con LA NACION desde Miami, en un parate de los ensayos, tras el sorprendente anuncio que hicieron en las redes sociales en los últimos días, Javier Cantero, Juan Pablo Staiti y Natalio Staiti, hijos de Marciano y Felipe, respectivamente, dejaron en claro que están listos para pisar las tablas. Junto a ellos tocarán el baterista Jota Morelli y el bajista Guillermo Vadalá, quienes integraron la banda en sus últimos años, entre otros participantes.

Así, contrarreloj, como el nombre de uno de los álbumes más famosos de la agrupación, los herederos ultiman detalles y se preparan para darlo todo. “Para nosotros es un honor y un orgullo ser el nexo que conecta a nuestros padres con la gente a través de las canciones y su obra”, expresaron al unísono. “Hace meses que nos llegan mensajes a todos pidiéndonos que sigamos con el legado de Enanitos, que no dejemos morir a la banda. Y ahora que finalmente lo anunciamos se siente surreal la cantidad de amor y apoyo de los fans. Nos llegan mensajes agradeciéndonos, cuando somos nosotros los que estamos agradecidos por este recibimiento tan emotivo”, señaló Javier.

Felipe Staiti y Marciano Cantero, los históricos líderes de Los Enanitos Verdes

Y como no podía ser de otra manera, el nombre de la banda se mantiene intacto, sin cambios notables ni sutilezas. “Estuvimos buscando mucho, un subtítulo, o algo para agregarle, pero no se sentía natural. Nada supera a Enanitos Verdes”, contó Javier a este diario. En tanto, Juan Pablo y Felipe explicaron que los shows se centrarán en el exitoso repertorio que crearon sus papás. “Vamos a tocar los hits, queremos que la gente cante todo el show con nosotros”, comentaron, entusiasmados con la llegada de ese momento único, para revivir la magia con el público. “Tenemos muchas ganas de tocar, de compartir estas canciones que son nuestra bandera con los fans”, remarcaron.

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Aunque, por ahora, no hay fechas de presentaciones ni formatos de los shows, el anuncio, realizado sorpresivamente en las redes sociales de la legendaria agrupación a comienzos de la semana pasada fue una verdadera bomba en el ambiente musical, justo el 25 de agosto, un día antes de la conmemoración del natalicio de Marciano Cantero, quien murió en septiembre de 2022. El recuerdo más reciente tiene que ver con la partida de Felipe Staiti, en abril de este año.

Felipe Staiti y Marciano Cantero en 1999 Mariana Eliano/Rolling Stone - Archivo

“Queremos honrar su sangre y su obra de la única manera que sabemos: ¡haciendo música!”, expresaron los jóvenes en un comunicado que se difundió en las cuentas oficiales del mítico conjunto mendocino. La ausencia irremplazable de ambos líderes generaba interrogantes sobre el destino del legado.

“La gira está en fase de planificación aún, pero tenemos muchas ganas de tocar en Argentina”, indicaron a LA NACION los jóvenes músicos, a la espera de la primera parada, que sería Bolivia, a mediados de octubre.

“La partida de nuestros padres nos acercó, nos unió y se fue dando de forma natural. Los tres somos músicos, conocemos bien la obra de nuestros viejos, y recibimos constantes mensajes de que no dejemos morir a Enanos. No venimos a ocupar el lugar de nadie, solo a honrar la historia que marcaron”, expresaron.

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Javier Cantero y Juan Pablo Staiti serán los cantantes y guitarristas; Natalio Staiti y Jota Morelli, los bateristas; Guillermo Vadalá estará en el bajo. En tanto, Bosco Aguilar hará lo propio en teclados, mientras que Damiano Castroviejo estará en los coros. Todos se sienten mancomunados, compenetrados y preparados para dar el gran salto y llevar, nuevamente, el nombre de sus “viejos” a lo más alto.