Los Enanitos Verdes: tras el anuncio del regreso de la banda, un exintegrante se mostró dolido por la decisión

A principios de la última semana, los hijos de Marciano Cantero y Felipe Staiti anunciaron una nueva etapa con la histórica banda Los Enanitos Verdes, que fundaron sus padres. Mientras que para algunos esto fue una buena noticia, otros manifestaron sus reparos.

El baterista Daniel Piccolo, uno de los fundadores del grupo, que dejó la banda en 2009, hizo algunos comentarios en redes que generaron un poco de ruido: “Para los que me conocen, saben que estoy lejos de todo lo relacionado con mi pasado ‘enano’ -escribió-. Pero hoy he llorado por mi hijo. El, desde hace tiempo, planeaba con otro de los hijos, hacer una banda homenajeando a sus ‘viejos’. De repente y, a través de redes sociales (ninguna comunicación privada) se entera de que no es parte de este proyecto de ‘hijos’. Entiendo que, ya no soy un ‘enano verde’ y, por lo tanto, mi hijo no es hijo de.. Se entiende, ¿no? Esto viene desde arriba. Los mecenas que quieren seguir estrujando la marca y canciones. Me chupa un huevo pero, las lágrimas de mi hijo me perforan el corazón".

Tras la muerte de sus principales figuras, Marciano Cantero (en 2022) y Felipe Staiti (en 2026) sus hijos se pusieron manos a la obra y prometen llevar su legado a lo más alto en el escenario. El anuncio, realizado sorpresivamente en las redes sociales de la legendaria agrupación, fue una verdadera bomba en el ambiente musical, justo en los días en los que se recuerda el nacimiento del histórico cantante. “Nos vemos en la gira”, se limitaron a contar, generando el entusiasmo de los seguidores.

Si bien Piccolo aclaró en su mensaje que no tienen ninguna pretensión de volver al grupo -de hecho tras 30 años como integrante, su desvinculación de 2009 habría sido también por acuerdo económico y contractual-, quedó sorprendido por el anuncio, ya que, según explica habrían tenido otros planes, que hubiera incluido a su hijo, también baterista.

“Después de leer tantos mensajes. No puedo creer todo lo que genera mi viejo. Qué lindo es tenerte -aseguró Gastón Piccolo-. Sinceramente siento dolor por no formar parte del proyecto. El cual lo pensamos, y sí era una ilusión. Hoy me toca no ser parte de esto. Y pienso únicamente que la vida no preparo esto para mí. Más allá que hubiera sido un honor hacer un legado de los Enanitos; los hijos, qué mejor que eso. (...) Sin tener rencor, porque no soy una persona así. Les deseo éxitos a esta formación. Sé que yo podría haber tocado con pasión y soy Piccolo, llevo el toque y el golpe de mi viejo en la sangre”.

La novedad de la nueva etapa de Los Enanitos Verdes apareció en posteos de la cuenta de la banda un día antes de la conmemoración del nacimiento de Marciano. El recuerdo más reciente tiene que ver con la partida de Felipe, en abril de este año.

“Queremos honrar su sangre y su obra de la única manera que sabemos: ¡haciendo música!”, expresaron los jóvenes en un comunicado que se difundió en las cuentas oficiales del mítico conjunto mendocino. La ausencia irremplazable de ambos líderes generaba interrogantes sobre el destino del legado.

La flamante formación contará con la participación de Javier Cantero, Natalio Staiti y Juan Pablo Staiti, hijos de Marciano y Felipe, respectivamente, junto con el baterista Jota Morelli y el bajista Guillermo Vadalá, quienes integraron la banda en sus últimos años.

“Hay lazos que no se rompen con el tiempo, se transforman. La música es la herencia más hermosa que se puede dejar”, arranca el emotivo texto. “Durante décadas, Enanitos Verdes fueron la voz, el bajo, la guitarra y el corazón de Marciano y Felipe. Hoy, sus hijos Natalio, Juan Pablo y Javier, junto a Jota Morelli y Guille Vadalá, nos unimos para continuar el legado”, destacaron en el escrito que tuvo miles de likes, con comentarios de fans de todas partes del mundo.

No fueron años fáciles para la agrupación, tras el deceso de Cantero. De hecho, Staiti fue quien había quedado al frente de la banda, junto con Morelli, Vadalá y otros músicos, logrando revivir la mística en los escenarios, con giras internacionales, basado en el recordado repertorio.

Javier Cantero, hijo de Marciano Alejandro Guyot

“Quienes crecimos con Enanitos Verdes aprendimos que la música no es solo lo que tocamos, sino el refugio donde nos volvemos a encontrar”, expresaron en el mensaje que no deja de multiplicarse entre los seguidores de la banda. “Con la convicción intacta y el respeto de siempre, asumimos el compromiso de retomar este proyecto y llevarlo nuevamente a la ruta. Gracias por estar del otro lado en cada etapa; los invitamos a seguir acompañándonos en este nuevo camino. ¡Nos vemos en la gira!”, cerraron la comunicación con el público, dejando latente la expectativa acerca de lo que vendrá.

Los Enanitos Verdes en los años 80, en la Plaza de Mayo

Este martes 25 de agosto, las redes sociales se inundaron de canciones de artistas mendocinos para conmemorar a sus principales referentes, en homenaje a Cantero, en una iniciativa denominada “Mendoza suena fuerte”, realizada por la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE del Gobierno de Mendoza.

“La fecha representa una oportunidad para recordar a Cantero, cuya obra y trayectoria trascendieron las fronteras de Mendoza y dejaron una huella en varias generaciones, y al mismo tiempo visibilizar la diversidad y el talento de quienes integran actualmente la escena musical mendocina”, indicaron desde la cartera local.