Zoe Gotusso presenta "Cuarto creciente"

31 de octubre de 2020 • 15:03

Los cruces de Chango Spasiuk con el guitarrista noruego Per Einar Watle, el nuevo anticipo que Zoe Gotusso hace del disco en solitario que estrenará próximamente, LoveGoes, el álbum que acaba de lanzar Sam Smith, la colaboración de Benjamín Amadeo con Los Abuelos de la Nada y un tema de Coti son algunos de los estrenos de esta semana.

Encuentro de dos mundos

El acordeonista misionero Chango Spasiuk acaba de publicar el primer adelanto del disco que realizó junto al guitarrista noruego Per Einar Watle. La composición es "Caa Catí" y será parte del disco Hielo azul, tierra roja, que grabaron con los músicos de sus respectivos grupos y estrenarán completo el 13 de noviembre, en plataformas digitales. Chango viajó en un par de oportunidades para ofrecer actuaciones en Oslo, en 2005 y 2015, pero tomó contacto con Per Einar recién en 2017, cuando el guitarrista visitó la Argentina. El interés de Per Einar Watle por la música latinoamericana permitió que comenzaran a desarrollar un proyecto que ya tuvo encuentros en vivo que fueron registrados y publicados, antes de darle forma al álbum que pronto presentarán. Este es el fragmento de un concierto que dieron juntos en el Oslo World Festival, el año pasado.

Las flores del jardín

Sam Smith tiene nuevo disco, se llama Love Goes y comprende una selección de once canciones que produjo durante los dos últimos años. Comienzan con "Young", una pieza que representa prácticamente una voz a capella, pero con un fondo sonoro procesado. Además, trae una especie de bonus o de "CD 2" (como se muestra en las plataformas digitales) que incluye seis canciones en colaboración (Normani en "Dancing With A Stranger"; Calvin Harris con "Promises", y Demi Lovato en "I'm Ready").

Sam Smith estrenó su nuevo disco, Love Goes, y lo presentó con un streaming desde Abbey Road

"Los últimos dos años han sido la época más experimental de mi vida, personal pero también musicalmente -dice Sam-. Cada vez que iba al estudio, me prometía a mí mismo que dispararía para las estrellas y no tendría limitaciones. El resultado ha sido tan mágico, tan terapéutico y divertido. Mi amor por la música es tan amplio y todos mis placeres culpables musicales se convirtieron en placeres. Sin culpa, sin vergüenza, solo el amor por cantar, crear y bailar. Estoy muy agradecido con cada ser humano que abrazó mi creatividad y dirección y me permitió ser quien quería ser en ese estudio ese día... Escucha estas canciones con un corazón abierto y trata cada canción como una flor diferente del jardín. Diviértete con ellas, traté de no tomarme demasiado en serio al escribir algunas de estas canciones. Espero que te hagan sonreír, porque ellas me hicieron y me hacen sonreír a mi".

Cuarto creciente

Zoe Gotusso se encuentra terminando su primer discos en solitario. Tiene una nueva canción que publicó el jueves, "Cuarto creciente". Este estreno es el sucesor de "Ganas". "Cuarto Creciente la hice en un estado de amor muy alto. Tengo algo muy lindo con la luna, la veo y me hace sonreír. Cuando la escribimos sentimos mucha magia, y era por la canción".

Otros lanzamientos

Coti publicó el segundo anticipo de su próximo disco, "La chica de la esquina rosada". Los Abuelos de la Nada tiene una nueva versión de"Costumbres argentinas", con la participación de Benjamín Amadeo.

