Los nueve elencos estables de La Nación despidieron el año en el Palacio Libertad

Reunidos por el título Argentina en escena: un homenaje a la libertad y al talento, se reunieron el último viernes, en la Explanada del Palacio Libertad, casi 600 artistas que integran los elencos estables pertenecientes a la Secretaría de Cultura de La Nación.

El Ballet Folklórico Nacional, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Polifónico Nacional, la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, el Coro Nacional de Niños, el Coro Nacional de Música Argentina, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía y el Coro Polifónico Nacional de Ciegos Carlos Roberto Larrimbe fueron los organismos participantes en la gala que se realizó a cielo abierto, con entrada libre y gratuita.

Argentina en escena: Un homenaje a la libertad y al talento Luna Chapur - Cultura de la Nación

El acto fue una iniciativa de la Dirección Nacional de Elencos Estables, a cargo de Mariela Bolatti, área dependiente de la Subsecretaría de Promoción Cultural, que dirige Luis Blanco en el marco de las políticas culturales impulsadas por la Secretaría de Cultura de la Nación.

“Esta noche disfrutamos de un evento verdaderamente histórico porque por primera vez los Elencos Estables de la Secretaría de Cultura de la Nación se presentaron juntos compartiendo un mismo escenario. Más de 600 artistas, entre cantantes, músicos y bailarines, llenaron de magia la Explanada del Palacio Libertad”, explicó el secretario de Cultura Leonardo Cifelli. “Nos llenó el corazón escuchar los aplausos y ovaciones del público en esta celebración de la libertad y el talento con la que cerramos este año ofreciendo la excelencia de nuestros cuerpos artísticos en un espectáculo para toda la familia”, agregó.

Con la conducción de Nora Briozzo, el espectáculo también sumó a la Escuela de Canto Coral y la Escuela de Formación Nacional en Danzas, con la participación de jóvenes intérpretes en formación.

Organismos estables de Cultura de la Nación Luna Chapur - Cultura de la Nación

El programa musical y coreográfico propuso un recorrido amplio y diverso, que integró obras del repertorio clásico universal con piezas emblemáticas de la música argentina. La apertura incluyó la Marcha triunfal y fragmentos de Aida y Nabucco de Giuseppe Verdi, seguidos por composiciones de Claude Debussy y piezas corales de Ariel Ramírez, como el Kirie y el Gloria de la Misa criolla.

Además, durante el espectáculo, se realizó la entrega de reconocimientos institucionales. En ese contexto, la Secretaría de Cultura destacó el carácter único de “Argentina en escena” como un encuentro de orquestas, coros, ballets y compañías nacionales que se reúnen para ofrecer una experiencia irrepetible, recorrer distintas tradiciones musicales y coreográficas y poner en valor el talento federal que representa al país dentro y fuera de sus fronteras.