Los Piojos y una vuelta “manchada”: peleas por la marca y el reparto de las ganancias, acusaciones cruzadas y un último sueño

La expectativa por la vuelta de Los Piojos es gigante. Tan así que no alcanzaron ni dos, ni tres ni cuatro fechas en el Estadio Ciudad de La Plata Diego Armando Maradona, sino siete. Pero así como el anuncio del regreso de la banda a los escenarios estuvo cargado de incertidumbre porque el grupo formado en El Palomar no confirmaba cuál iba a ser la formación, la previa a la venta de las entradas estuvo empañada por diferencias internas, las mismas que los separaron allá por 2009.

Se sabe, una de las principales diferencias internas que marcaron la separación de la banda en 2009 fue la distribución de las ganancias. “(Ciro) vino y dijo: ‘Me deberían reconocer que estamos donde estamos por lo que yo hago’, a lo que yo le dije: ‘Te lo reconozco, sos un genio, pero vamos a cobrar todos lo mismo’. El resto de la banda creyó que Andrés tenía que ganar más, eso pasó durante dos años. Yo lo acepté, pero en el fondo sabía que aceptando eso la banda se iba a terminar. Éramos una empresa y cada uno tenía una parte, entonces yo propuse algo que todos votaron en contra y bueno, ante una votación unánime en contra... chau”, contó el guitarrista y miembro fundador del grupo, Daniel Alberto “Piti” Fernández, que luego continuó con su carrera musical con un nuevo proyecto, La Franela, con la cual tuvo un éxito temprano, el hit “Hacer un puente”.

“A los 35 años me di cuenta de que no estaba para estar chocando o estar discutiendo, me bajé por eso, porque estaba saturado”, cerró el tema Piti. Por su parte, Ciro se refirió la salida del guitarrista y aseguró que el tema iba más allá de una cuestión de dinero. “A partir de que hizo ‘Bicho de ciudad’, él quería cantar, y es un síndrome. Le pasa a muchos músicos: tipos que la rompen -o no- con su instrumento, pero que de pronto tienen el síndrome de estar ahí. Yo dije: ‘Qué loco, este estaba queriendo estar acá, ocupar mi lugar’”, declaró el frontman de los Piojos en una entrevista radial.

Dos años después de la separación, también sucedió un episodio trágico, cuando en enero de 2011 murió el otro guitarrista de Los Piojos, Gustavo “Tavo” Kupinski, en un choque en la ruta 63, en la provincia de Buenos Aires, donde también murieron su esposa y la pequeña hija de ambos.

Ciro y Micky en pleno auge de Los Piojos, durante un show en el Estadio Obras, en 1996 CESAR CICHERO

Primeros acercamientos

Sin embargo, con los años, cuando Ciro fundó Ciro y los Persas, los exintegrante de Los Piojos comenzaron a acercarse poco a poco. Micky Rodríguez se convirtió en un asiduo invitado a los shows de Ciro y Piti Fernández se subió al escenario en septiembre de 2023, durante un show en Vélez, para cantar junto a su ex compañero, vaya paradoja... “Bicho de ciudad”.

El camino parecía allanado para el reencuentro, pero las diferencias resurgieron en 2022 alrededor de Ritual 87, la banda autotributo que Micky Rodríguez formó junto al baterista Daniel Buira y el tecladista Chucky de Ípola. Incluso, en algunos shows, contaron con la colaboración del percusionista Facundo “Changuito” Farías Gómez, quien supo ser invitado permanente en los últimos años del grupo encabezado por Ciro.

Así las cosas, desde el entorno de Ritual 87 trascendió que el proyecto no habría contado con la aprobación de Ciro y el manager Pocho Rocca, al igual que las versiones cuarteteras que Micky publicara en su perfi de Spotify de temas de Los Piojos como “A ver cuándo”, “Cruel” y “Como Alí”, en colaboración con La Mona Jiménez.

Los Piojos volverán a los escenarios el 14 de diciembre RAFAEL YOHAI

Otro punto es el registro de la marca que da nombre a la banda. Según datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Argentina (INPI), fueron Ciro, Micky y Pocho Rocca quienes iniciaron los trámites para registrarlo a finales de 2017. En el reparto, Rodríguez quedó con un centésimo porcentual por arriba de sus compañeros, con un 33,34% sobre el 33,33% del cantante y el manager.

Si bien en los primeros anuncios del show se evitó hablar de Los Piojos, para evitar cualquier conflicto legal, cuando desde la cuenta de Instagram oficial se publicó, por primera vez, el anuncio que hablaba de manera explícita del regreso de la banda, todo hacía pensar que las diferencias habían quedado saldadas. Pero eso duró un suspiro, hasta que Micky volvió a la carga con el comunicado en el que anunció que no formaba parte del regreso.

Así las cosas, 15 años después del concierto de despedida en aquel estadio de River colmado, la polémica la disparó Micky Rodríguez, bajista fundador de la banda, cuando publicó en redes un extenso comunicado: “Hoy necesito contarles que no voy a ser parte de lo que para algunos es un regreso. Con mucha tristeza, con inmenso dolor, pero necesito poder seguir siendo quien soy. Poder seguir mirando a mis hijas a los ojos, caminar por la calle sabiendo que no me traicioné, que no traicioné la memoria de Tavo, que no los traicione a ustedes y que no traicioné mi corazón piojoso. Porque más allá de todo soy Piojoso hasta que me muera, y eso es algo que nadie, aunque quiera, me va a poder sacar”, expresó y enseguida desató la polémica, que viene a sumar más suspenso a este regreso envuelto en versiones contradictorias.

Los Piojos en 1998: Dani Buira, Tavo Kupinsky, Piti Fernández, Andrés Ciro Martínez y Micky Rodríguez ENRICO FANTONI

Por lo pronto, desde la cuenta oficial de Los Piojos desmintieron las afirmaciones de Rodríguez. “¡15 años después volvemos a encontrarnos! Sabemos que desde el primer momento muchas almas esperaron volver a congregarse en un Ritual Piojoso más. Compartir con sus hijos que nunca lo vivieron, aquello que llevan tatuado. También están los que por edad o el destino nunca pudieron vivirlo. Ahora y por unos meses podremos disfrutarlo. Es tremenda la respuesta que tuvo nuestro llamado. Estamos sorprendidos y movilizados. Para nosotros también será una experiencia única. Volveremos a compartir un escenario Ciro, Piti, Dani, Roger, Chucky y el Chango. Más Juan Abalos, quien se probó en 2008 y no quedó por un tema de agenda. Tavo (Kupinski, fallecido en enero de 2011) estará presente, no solo en la música y nuestros corazones, sino en el acompañamiento de su hija Lara. Mickie vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo; desde el primer momento. Aseguró que estaba adentro. Lo seguiremos esperando. En el Staff estarán quienes históricamente trabajaron con nosotros, desde Pocho como Manager hasta los amigos que crecieron asistiendo a la banda o haciendo sonido, puesta, luces, etc. Ya queremos volver a meternos en una sala y sentir os temas sonando en manos y voz de quienes los tocaron por primera vez Estamos ansiosos por encontrarnos con ustedes y escuchar el rugir de sus voces cuando las luces se apaguen. ¡Nos vemos en diciembre! Los Piojos”, cerró el anuncio, para crear aún más suspenso a este regreso “piojoso” envuelto en irritaciones y versiones contradictorias.

Esta semana, Micky se presentó en Palermo, en Makena y muchos fueron los fanáticos de Los Piojos que le pidieron que revisara su postura. Al parecer, el silencio de ambas partes luego de los comunicados cruzados, actuaría como una buena señal. Todavía hay tiempo para hacer las paces y ponerse a ensayar. El público se lo merece.

Recordemos que el nuevo “ritual piojoso” tiene agendadas siete fechas en el estadio Único de La Plata: 14, 15, 18, 21 y 22 de diciembre; 25 y 26 de enero de 2025. Pero habrá otras oportunidades para reencontrarse con Los Piojos: en el cierre de Cosquín Rock, el 16 de febrero y, muy probablemente, en el regreso del Quilmes Rock, aunque este aún se encuentra en “fase rumor”.

