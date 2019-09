Maluma y su particular versión del tema con Ricky Martin, "No se me quita" Crédito: Gentileza YouTube

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2019 • 09:34

Maluma difundió desde su cuenta de Instagram una nueva versión de " No se me quita", el tema cuyo video lanzó la semana pasada junto a Ricky Martin y que ya tiene más de siete millones de vistas. En la nueva interpretación se lo ve al colombiano frente al piano cantando el hit en clave romántica.

"No se me quita" es uno de los temas del nuevo album de Maluma, 11:11, y es otra canción con la cual une fuerzas con el boricua. El primer hit que los unió fue el de Ricky Martin, "Vente pa´ca" de 2016. Ese sencillo debutó directo en el número uno de la lista de Billboard de las canciones latinas más escuchadas online.

"No se me quita esta canción de la cabeza. Loco por cantarla en la gira 11:11 USATour", escribió Maluma quien hace poco compró un avión privado para realizar el tour que lo llevará en primer lugar a los Estados Unidos, un escenario al que cada vez llegan más latinos.

En los posteos Maluma demuestra no sólo lo emocionado que está por poder comprar su propio avión, sino porque con mucho empeño logró cumplir su sueño de ser cantante y triunfar. "Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia. Me cerraron las puertas, a parte de eso no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado... Pues parceros, ¡ahora sí que vamos llegar lejos! Bienvenidos a "Royalty Air" con este avión tocamos la luna. Sueñen sin miedo, nunca crean en un ´No´ como respuesta. Ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que los sueños sí se hacen realidad", escribió el cantante.

La versión con Ricky Martin