Mariah Carey: la Navidad como estigma y motor de sus giras, los altibajos de su carrera y su romance con Luis Miguel

Hazte fama y échate a dormir. Así reza el dicho. A seis años del lanzamiento de su última producción discográfica, Mariah Carey vuelve a los comienzos de su carrera para celebrar el lanzamiento de uno de sus álbumes más famosos, Merry Christmas, publicado el 29 de octubre de 1994; es aquel que trajo su hit, “All I Want for Christmas Is You” , tema que si bien tenía un clásico comienzo de villancico, con campanitas, luego tomaba aires pop para convertirse, justamente, en esa canción de amor que ya estaba anunciada en el título.

La vida artística de Carey, desde que se convirtió en veinteañera, tiene particularidades que marcaron fuertemente su carrera. Por un lado, el comienzo de sus días en el mundo de la música a gran escala, es comparable al cuento de La Cenicienta; por otro, esa asociación con las navidades de la que no ha podido (ni ha querido) desligarse. De hecho, ahora resulta una buena excusa para salir de gira.

“La Navidad de Mariah Carey” se llamará el tour que comenzará en noviembre próximo por 20 ciudades norteamericanas. Producida por Live Nation, la programación de esta diva pop de 55 años incluirá tres funciones en el Sur de California y concluirá con tres conciertos en el área de Nueva York/Nueva Jersey a mediados de diciembre. En la región de Los Ángeles y sus alrededores, realizará una gira de estreno el 6 de noviembre en el Yaamava Theatre de Highland, un adelanto íntimo de un espectáculo mucho más grande que presentará el 8 de noviembre en el Hollywood Bowl. Luego seguirá el concierto del 13 de noviembre, en el Acrisure Arena de Palm Springs.

Mientras tanto, viene realizando una residencia de funciones en Las Vegas. También de tono evocativo, The Celebration of Mimi es el quinto espectáculo en residencia de la cantautora en Dolby Live de Las Vegas. La residencia celebra el decimonoveno aniversario de su álbum de estudio número diez, The Emancipation of Mimi (2005). Originalmente planeado como una residencia de ocho fechas, se anunciaron dos series más debido a la gran demanda. La residencia comenzó el 12 de abril de 2024 y está previsto que finalice el 15 de febrero de 2025 con un total de 24 funciones. Nada mal para una artista que sigue sosteniendo su convocatoria a más de tres décadas de sus inicios en la industria de la música, y con un perfil musical atemporal, basado en su singular registro vocal de cinco octavas y su particular fraseo.

La infancia de Mariah transcurrió entre hechos de discriminación, por sus orígenes latinos y afroamericanos. Sin embargo, su vida cambió cuando era parte de los coros de la banda de la cantante portorriqueña Brenda K. Starr. Llegaron a una fiesta donde se encontraba el famoso ejecutivo de la industria de la música Tommy Mottola. No se hizo la medianoche ni corrió olvidando su zapato de cristal. En realidad, dejó un demo con su música en las manos del ya famoso productor y el efecto fue más o menos similar. Cuenta la leyenda que tras salir de la fiesta Mottola escuchó el casete en su auto, quedó impresionado y regresó a buscarla. La cenicienta ya se había ido, pero no fue difícil encontrarla. El resto es historia conocida. Llegó un primer álbum llamado con su propio nombre, en junio de 1990. El sello discográfico puso todas las fichas en su carrera y una inversión para su difusión de 1.000.000 de dólares. Con temas como “Vision of Love” (balada de mediotempo donde hace gala de todo su registro vocal) llegó al primer puesto del chart Billboard 200 y allí se mantuvo por once semanas, hasta convertirse en el álbum más vendido de los Estados Unidos, durante 1991.

El príncipe no se conformó con devolverle el zapatito de cristal a la cenicienta. Tommy y Mariah a pesar de sus más de 20 años de diferencia, se casaron en 1993 y se divorciaron cinco años después. Sin embargo, en su casa llena de objetos navideños surgió la idea de que la cantante se reuniera con Walter Afanasieff, para crear aquella canción navideña que la acompañó por el resto de su vida. Se la ha visto más de una vez enfundada con un gorro de Papá Noel, con un vestido rojo haute couture rodeada de árboles navideños y paquetes de regalos.

“Mariah Carey’s Christmas Time, la gira que emprenderá en unos meses, sigue el éxito del último año; aunque aquella, Merry Christmas One and All!, fue más corta. La de 2024 seguirá un modelo similar al mezclar la temática navideña con los éxitos fuera de temporada de la cantante. En la gira del año pasado, la mayor parte del repertorio consistía en canciones navideñas, pero había un bloque que incluía “Hero”, “We Belong Together” y un popurrí de éxitos masivos en el último tramo del espectáculo. Aunque ya han pasado tres décadas desde el lanzamiento de su primer y mayor álbum navideño, Carey no comenzó a conmemorar ese material con conciertos especiales en vivo hasta 2014, cuando realizó una residencia temática en el Beacon Theatre de Nueva York. Eso se convirtió en una serie de giras cortas en los años siguientes, incluida una muy breve, de cuatro fechas, en 2019, que se filmó para un especial de CBS, “Mariah Carey: ¡Merry Christmas One and All”. Apenas un cambio de palabras en el título y un recambio de canciones sirvieron para que la diva se mantuviera apostando a este formato de recital durante una década.

Sin embargo, no todo en la vida y la carrera de Mariah ha tenido esa misma candidez. Los primeros años de carrera estuvieron limitados por cierto temor escénico que acotó sus tours de conciertos. Los comentarios, tanto de sus discos como de sus participaciones en películas obtuvieron una crítica dispar. Lo mismo sucedió con el éxito de sus producciones. Firmó contratos realmente millonarios por álbumes que no alcanzaron los resultados demandados. A pesar de esto, con otros no solo los alcanzó sino que superó ampliamente las expectativas generadas en su entorno. Solo como dato sirve el modo como comenzó el nuevo siglo.

En 2001 Mariah terminó su relación comercial con el sello Columbia y comenzó un nuevo capítulo con Virgin Records, con un contrato de 100 millones de dólares por álbum (el acuerdo incluyó cuatro discos). Hasta ese momento solo Janet Jackson había firmado un contrato por una cifra superior. Pero la sociedad duró apenas un año, porque no se lograron los objetivos.

Tiempo después recuperó el terreno perdido con otros discos de gran éxito. En uno de los momentos más altos de su carrera comenzó una relación con Luis Miguel, que prolongó durante tres años, aunque no todas fueron rosas en ese tiempo. Según contó a Oprah Winfrey, al principio empatizó con la situación del mexicano, pero con el tiempo la relación se desgastó: “Había pasado por muchas cosas y perdió a su madre a una edad muy temprana. Hice todo lo posible para apoyarlo emocionalmente, pero estaba pasando por mi propio proceso, llegó un punto con el que ya no podía lidiar con eso. No nos ayudábamos a sanarnos. En el mejor de los casos, Luis era generoso, espontáneo y apasionado, pero en el peor, era errático y ansioso”.

Muy diferente fue su situación en 2006, cuando su gira Las aventuras de Mimi se convirtió en un gran éxito y su vida se diversificaba en otros planos. En 2007 lanzó el perfume M by Mariah Carey, de la firma Elizabeth Arden. En 2011 se convirtió en la madre de los mellizos Moroccan y Monroe Cannon. Desde entonces -ya en ese momento tenía 42 años- comenzó a rediseñar su carrera, revisitando sus momentos de éxito y lanzando nuevas producciones.

