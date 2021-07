Marisa Monte, la diva brasileña de la canción que tardó casi una década en volver a editar un disco

Artista: Marisa Monte. Álbum: Portas. Temas: ”Portas”, “Calma”, “Déjà Vu”, “Quanto Tempo”, “Medo do Perigo”, “A Língua dos Animais”, “Praia Vermelha”, “Totalmente Seu”, “Em Qualquer Tom”, “Espaçonaves”, “Fazendo Cena”, “Sal”, “Vagalumes”, “Elegante Amanhecer”, “Você Não Liga”, “Pra Melhorar”. Edición: Sony Music. Calificación: muy bueno.

Portas es el primer disco de la cantautora brasileña Marisa Monte en diez años. No es un disco que en algunos años podamos considerar “de la pandemia”, porque ninguna de sus 16 canciones (y cuatro más que finalmente no formaron parte del álbum pero se conocerán en los próximos meses) fueron escritas en 2020 o 2021. Sin embargo, fue grabado y mezclado en tiempos de aislamiento, de manera remota en cuatro estudios bien distantes (Río de Janeiro, Lisboa, Los Ángeles y Nueva York). Y cuando se escucha a Marisa proponer la apertura de puertas, en el primer tema de la producción –ese que justo sirvió para darle nombre al álbum- no queda otra que pensar en estos tiempos pandémicos. Portas es una pieza atemporal que no apunta a una sociedad sino a cuestiones del individuo, pero todo encaja en esta era de finales y comienzos.

Monte no está comenzando ni terminando nada. Pero así suena “Portas” (la canción) en este 2021. Abrir puertas. No es necesario elegir una. Se pueden abrir varias. Entrar y salir. Probar. Al menos abrirlas para que entre el aire. Ese parece ser el mensaje. Pero dentro del contexto de su carrera Portas (el álbum) no es un nuevo comienzo ni un cierre. Más bien, es un eslabón entre el disco anterior y el que vendrá. Aquí está la Marisa Monte de siempre, en ese punto medio entre el Brasil de la canción intelectual y el de la canción popular. Esa que hace música para cualquier oído, con una mirada universal pero siempre desde los colores de ese Brasil que con la llegada del nuevo siglo se pudo denominar “tribalista”.

El disco Portas es Marisa Monte en estado puro, con un decorado bastante orquestal, con ciertas modas retro en la estética sonora, pero que no dan tonos sepia, antiguos, sino vivaces sin exageración. Por cierto, el arte de tapa, que también en parte indisoluble con el audio de cualquier disco, muestra a una Marisa Monte como una especie de diva con estridencia de colores. Lo que suena, en cambio, no es así. Se mueve dentro de las líneas en la que siempre se ha movido Monte. Explícita pero no exacerbada, a veces profunda, pero sin rebuscamientos. En sus sonidos la belleza se pone por delante y una buena cuota de optimismo se desprende de sus letras. Ya comenzamos por aquello de abrir puertas aunque más no sea para ventilar. “No le tengo miedo a la oscuridad, se que luego viene el amanecer, deja que la luz llegue a la calle e ilumine el negro asfalto” (dice en “Calma”). “Cuando veo a las parejas que camina de la mano, normales, yo quería que fuéramos vos y yo” (escribe en “deja vu”). “Nadie nos prepara para el amor que nos separa. No le tengo miedo al mañana” (sentencia en “Miedo al peligro”).

Es toda luz en temas como “La lengua de los animales”: “Gotas de lluvia, cristales de jazmín. Rayo de sol, viento a favor, ven a mi (…) Flores de luz para enfrentar las mañanas. Voy a salir a pasear al Sol”. Y el tema que cierra su producción es un canto a lo positivo: “Cuando piensas que todo es negativo y que todavía puede empeora, para todo el mundo la vida es difícil y todos hacen un sacrificio. Allá viene el sol, para derretir las nubes negras. Para iluminar el final del túnel. Es la luz del cielo para inspirar sus deseos. Para inflar el pecho y cantar”.

El arte de tapa del nuevo disco de Marisa Monte Marcela Cantuária

Brasil es un “país tropical”. Es cierto. Pero, al mismo tiempo, es un territorio tan vasto que su música no puede menos que representar la variedad. El nuevo disco de Marisa tiene esos matices territoriales. Van de esa canción difícil de clasificar pero que se visibiliza cuando se la pone dentro del contexto de su propia producción musical, al toque funky de “Você não liga”. De allí a los ritmos nordestinos o a los colores portugueses (de Portugal, claro).

Y si bien es un disco de Marisa en solitario, ella suele hacer las cosas de manera colectiva. Chico Brown, Arnaldo Antunes y Marcelo Camelo son algunos de los principales colaboradores para la creación de este repertorio. También participaron Seu Jorge, Nando Reis, Pretinho da Serrinha, Dadi, Silva, Camelo, Flor y Pedro Baby. Lo equilibrado del resultado es obra de Marisa, que le pone la pincelada definitiva, con su voz.

Marisa Monte Leo Aversa

Vuelve Soft Cell

El dúo que saltó a la fama versionando “Tainted Love” regresa con Happiness Not Included, su primer disco de estudio desde Cruelty Without Beauty de 2002. Marc Almond y David Ball habían anunciado su retiro hace tres años e incluso ofrecieron un show de despedida. Sin embargo, las injusticias de nuestros tiempos los motivaron a volver: “Queremos mirarnos como sociedad en un momento en el que ponemos nuestras comodidades triviales sobre las horribles agonías de otros”, declaró Almond.

Avanza la biopic de Joey Ramone

“Me lo estoy tomando muy en serio”, declaró el comediante Pete Davidson (miembro del staff de Saturday Night Live y ex de Ariana Grande) en relación a cómo se prepara para protagonizar I Slept With Joey Ramone, la biopic del ícono punk. El actor está tomando clases de canto, batería y guitarra “porque Joey hacía un poco de todo”, sostuvo. El guion está basado en la biografía escrita por Mickey Leigh, hermano del vocalista.

Sig Ragga toca en el Konex

Por primera vez desde 2019, el grupo santafesino de reggae fusión tocará en Buenos Aires. La cita será el próximo 11 de septiembre en la Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131), donde repasarán toda su obra y presentarán sus trabajos más recientes: los singles “Palos y balas” y “Presencias”, ambos editados este año. Durante la pandemia sólo habían podido actuar una vez, en marzo de este año en su provincia.

El 6 de agosto sale Donda, lo nuevo de Kanye West

Después de innumerables demoras y postergaciones (primero se suponía que saldría en julio de 2020, luego se habló del 23 de julio de este año pero nada de eso sucedió) se anunció la que sería la fecha de edición definitiva de Donda, el décimo álbum de Kanye: el próximo 6 de agosto. Sin embargo, el rapero parece dispuesto a trabajar en el disco: la semana pasada ofreció una escucha en un estadio y desde ese momento se quedó a vivir ahí para seguir grabando con invitados.