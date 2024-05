La vida circular: Ale Kurz, de El Bordo, repasa su vida a través de 20 canciones

Escuchar

“Bob Dylan dijo alguna vez que las canciones tienen vida propia y yo soy de los que piensan igual: creo que las canciones nos vienen a buscar”, dice Alejandro Kurz. El cantante y guitarrista de El Bordo reflexiona sobre el arte (y el oficio) de la composición, el que realiza al frente de su banda desde hace 25 años. “Cuando alguien dice que compuso una canción, yo creo que es al revés, que la canción te fue a buscar a vos y la canción te usó a vos para salir. Yo trato de dejarla que salga. De hecho, la mayoría de las veces que escribo una canción en el primer momento ni siquiera sé qué está pasando. No busco entenderla, busco que salga. Después me pongo a analizarla, busco que encaje, reviso la cantidad de sílabas, todo eso…”

Para celebrar su primer cuarto de siglo, El Bordo ofrecerá un concierto en el Luna Park, el sábado 18 de este mes. “Es uno de esos espacios que no son meramente cuatro paredes. Es un lugar en el que sucedieron tantas historias, con tanta gente tan grossa y tantas vivencias, que impregnan esas paredes de una mística. Ahí peleó Gatica, ahí cantó Frank Sinatra, ahí tocaron todas las bandas que nos imaginemos, donde Sui Generis hizo el Adiós Sui Generis, donde Billy Bond dijo, o no dijo, ‘Rompan todo’. Yo vi a los Stone Temple Pilots, a Divididos, a Los Piojos, a Ciro… Caminando por el pasillo, antes de salir a cantar, me pasó lo mismo que en Cemento. Empecé a pensar en todos los que habían pasado por ahí. En Cemento, pensaba en Luca, que también habría estado caminando por ahí rumbo al escenario”, se emociona.

En esta entrevista, Kurz repasa con Humphrey Inzillo, editor de la revista Rolling Stone, su vida en 20 canciones. Un formato clásico de RS que le permite al artista compartir memoras, secretos y confesiones en primera persona.

