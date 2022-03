Mueran Humanos: dos argentinos anclados en Berlín que vuelven a ser noticia

Empieza una buena semana para Mueran Humanos, proyecto musical de Carmen Burguess y Tomás Nochteff, dos argentinos que han establecido hace tiempo su base de operaciones en Berlín: el mismo día que lanzaron en plataformas de streaming “Reemplazante”, single de adelanto de un nuevo disco que saldrá este año, volverán a tocar en vivo luego del largo paréntesis provocado por la pandemia. El regreso a escena será este 4 de marzo en Barcelona, primera escala de una gira que pasará también por Madrid y algunas ciudades de Holanda y Alemania. “Hicimos unos pocos streamings y no nos gustó mucho la experiencia. Así que durante la pandemia nos enfocamos en producir música y videos, además de retomar otras partes de la actividad artística que tenemos por fuera de la música”, dice Nochteff, que estuvo hace unas semanas en Buenos Aires visitando amigos y familia, un viaje que además incluyó un breve paso por Montevideo para acompañar la presentación de la muestra Encontrá a Dios y qué Significa para Vos, una colección de collages en papel, cut ups de titulares de diarios, video y objetos que ya fue exhibida en Berlin y desembarcó en diciembre pasado en la Galería SOA.

“Estuve diez años sin hacer collages, pero seguí acumulando material: tenía un montón de libros y revistas que había comprado o conseguido en la calle -cuenta Tomás-. Me propuse hacer siete collages para un fanzine y terminé haciendo 140. Alguien me cedió generosamente un estudio en Berlín para que haga arte por mi cuenta, conseguí una fotocopiadora -que fue un sueño cumplido porque hacía mucho que quería trabajar con fotocopias antiguas- y al final hice todo este trabajo que vengo exponiendo. La curadora del museo donde expuse en Uruguay me dijo que ella lo veía cómo otra de mis diferentes estrategias para escribir: como quiero escribir sin escribir, entonces hago música, video, collages… Esa sería la idea. ”.

Dios es una obsesión personal de Nochteff: fue integrante de una banda legendaria del under porteño de los 90 que se llamaba así y ahora es el centro neurálgico de una de las facetas de su obra artística: “Tuve una educación cien por cien atea, pero siempre me llamaron la atención la simbología religiosa y los fenómenos paranormales. Y tengo una vida espiritual, aunque no pertenezca a ninguna religión. No recurro a la psicología religiosa de una manera puramente estética, estoy buscando algo. No quiere decir que lo encuentre, obvio -explica él-. Yo pienso que los simbolos religiosos, siempre bastardeados y utilizados para dominar, contienen algún rastro de conocimiento acerca de los seres humanos. También es verdad que le pusimos Dios a aquella banda apelando al sentido del humor. Con Mueran Humanos es lo mismo. Es como reírse de todo, en algún punto”.

Nochteff se fue de Argentina en 2005. En España había estallado el boom inmobiliario y un amigo que pintaba casas estaba haciendo muy buen dinero en ese contexto favorable. Pero estaba solo y se aburría. Entonces decidió mandarle a Tomás un pasaje de regalo a Mallorca que terminó siendo solo de ida: Tomás efectivamente fue a visitarlo y no volvió a Buenos Aires. “Fuimos al festival All Tomorrow Parties a ver a Throbbing Gristle (banda emblemática de la música industrial), pero se suspendió y terminamos yendo al Primavera Sound en Barcelona. Cuando vi la plata que se movía en ese festival, me di cuenta de que en Europa se podía intentar vivir de la música, algo que en Argentina ni se te pasa por la cabeza. Yo a los 14, 15 años iba a ver a Los Corrosivos, Los Pillos, Uno x Uno, Antihéroes, El Lado Salvaje... Para mí el éxito era lo que les pasaba a esas bandas: tocar para cincuenta personas y sacar un cassette. Así empezamos Dios, con esa idea. Ni nos planteábamos vivir de la música”.

Mueran Humanos, de Buenos Aires a Berlín, con muchas escalas

El encuentro con Carmen en España terminó desembocando en la creación de Mueran Humanos, que ya tiene tres discos con temas originales y otro con remixes del último editado hasta la fecha (titulado Hospital Lullabies y aparecido en 2020). Desde su arranque este proyecto dedicado al que para sintetizar podría definirse como postpunk artesanal de amplio espectro ha despertado interés en varios países: dos argentinos que hacen música en Berlín y tienen seguidores fieles en Estados Unidos, Rusia, Holanda, República Checa, Austria , Hungría, Nueva Zelanda, México, Perú, Brasil Colombia, Chile y Uruguay. “Estuvimos siete años saliendo de gira y tocando sin parar, hasta que llegó la pandemia -recuerda Tomás-. Ahí se nos cortó ese movimiento y también nuestra forma de vida, nuestro medio de subsistencia. Por suerte, Alemania tiene una serie de ayudas intensivas para artistas performáticos. Como hace años que vivimos ahí y pagamos impuestos, pudimos aplicar y sobrevivimos con eso. Mientras tanto aprovechamos para componer un montón. Tenemos un disco terminado que saldrá muy pronto y material para otros dos”.

Los nuevos temas de Mueran Humanos se trabajaron de una manera muy particular: Carmen empezó componiendo con un teclado de juguete de 20 euros que compró en Internet y Tomás le agregó líneas de bajo que amplificó con equipo pequeño que encontró en la calle en Berlín. La metodología está en sintonía con el estilo de Nochteff, cuyo vínculo con la música cristalizó cuando vislumbró en el rock la potencia del arte total, “hecho por personas sin educacion formal pero con intereses en diferentes disciplinas: The Velvet Underground, Brian Eno, Joy Division, Suicide, The Fall, esa es la tradición que me interesa”, enfatiza. “El de este disco nuevo fue un proceso de composición más punk que en otras ocasiones. Después en el estudio usamos un buen equipo de bajo y un buen sintetizador, pero mantuvimos el estilo minimalista. Es un disco muy basado en la voz de Carmen, las líneas melódicas del bajo y unas cajas de ritmo muy repetitivas. Ya habíamos resuelto ponerle Regresión de título antes de empezar a grabarlo. Y la verdad es que encaja muy bien: de alguna forma es una regresión al pasado de Mueran Humanos e incluso a algo de lo que yo hacía con Dios”.

Sobre la vida personal en Alemania, Nochteff remarca que se sigue sintiendo un outsider, como cuando llegó a la ciudad. “Estoy integrado legalmente, oficialmente soy parte de la sociedad alemana, pero Berlín es una ciudad de outsiders y a mí no me seduce dejar de serlo para integrarme por completo. Me gusta que mis amigos sean de todas partes del mundo, estoy cómodo así”. En el terreno profesional, por fortuna, las cosas fluyen muy bien: Mueran Humanos ha tocado en museos, galerías de arte, discotecas y squats. “Y siempre hay mejores condiciones que en Buenos Aires -aclara Tomás-. Buen sonido, buen trato, buenos arreglos… La idea es que si fuiste a tocar no te vayas sin plata. Si una fecha no funciona, todos son responsables, no acusan al músico directamente como pasa en Argentina”.