Mundial 2026: la fiesta inaugural, en fotos
Lila Downs dio la bienvenida al mundo, Maná abrió el segmento musical con “Oye mi amor” y el cierre estuvo a cargo de Shakira y Burna Boy, que interpretaron “Dai Dai”, el himno oficial del torneo
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LA NACION
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