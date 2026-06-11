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Mundial 2026: la fiesta inaugural, en fotos

Lila Downs dio la bienvenida al mundo, Maná abrió el segmento musical con “Oye mi amor” y el cierre estuvo a cargo de Shakira y Burna Boy, que interpretaron “Dai Dai”, el himno oficial del torneo

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Salma Hayek fue una de las figuras latinas presentes en la ceremonia de inauguración, que se llevó a cabo este jueves en el Estadio Azteca
Salma Hayek fue una de las figuras latinas presentes en la ceremonia de inauguración, que se llevó a cabo este jueves en el Estadio AztecaNatacha Pisarenko - AP
La Copa del Mundo 2026 quedó oficialmente inaugurada este jueves en el histórico Estadio Azteca, que se convirtió en el primer estadio de la historia en albergar tres partidos inaugurales de un Mundial. La ceremonia precedió al encuentro entre México y Sudáfrica y estuvo marcada por una fuerte presencia de artistas latinoamericanos
La Copa del Mundo 2026 quedó oficialmente inaugurada este jueves en el histórico Estadio Azteca, que se convirtió en el primer estadio de la historia en albergar tres partidos inaugurales de un Mundial. La ceremonia precedió al encuentro entre México y Sudáfrica y estuvo marcada por una fuerte presencia de artistas latinoamericanos(Fuente: Captura de pantalla)
Salma Hayek presentó la Copa del Mundo junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino y luego tomó la palabra para dar oficialmente la bienvenida
Salma Hayek presentó la Copa del Mundo junto al presidente de la FIFA Gianni Infantino y luego tomó la palabra para dar oficialmente la bienvenidaRicardo Mazalan - AP
La ceremonia combinó música, danza, efectos visuales y referencias a la diversidad cultural de los tres países organizadores —México, Estados Unidos y Canadá—, aunque el foco principal estuvo puesto en la celebración de las raíces mexicanas
La ceremonia combinó música, danza, efectos visuales y referencias a la diversidad cultural de los tres países organizadores —México, Estados Unidos y Canadá—, aunque el foco principal estuvo puesto en la celebración de las raíces mexicanasRODRIGO OROPEZA - AFP
Como dato curioso, esta edición del Mundial tendrá un formato inédito: no habrá una única apertura, sino tres ceremonias vinculadas a cada país anfitrión. La de México fue la primera y la más simbólica, por realizarse en el Azteca, mientras que Canadá y Estados Unidos tendrán sus propios espectáculos este viernes
Como dato curioso, esta edición del Mundial tendrá un formato inédito: no habrá una única apertura, sino tres ceremonias vinculadas a cada país anfitrión. La de México fue la primera y la más simbólica, por realizarse en el Azteca, mientras que Canadá y Estados Unidos tendrán sus propios espectáculos este viernesRicardo Mazalan - AP
J Balvin, otra de las figuras que participó del show inaugural, interpretó su tema "Qué calor"
J Balvin, otra de las figuras que participó del show inaugural, interpretó su tema "Qué calor"Natacha Pisarenko - AP
Mientras los distintos artistas brindaban su show, en el estadio, miembros de distintos pueblos originarios aportaban el toque histórico, pero también alegría y color
Mientras los distintos artistas brindaban su show, en el estadio, miembros de distintos pueblos originarios aportaban el toque histórico, pero también alegría y colorNatacha Pisarenko - AP
Maná abrió el espectáculo con "Oye mi amor", uno de los clásicos más populares de la banda que formó parte de su álbum ¿Dónde jugarán los niños?, de 1992
Maná abrió el espectáculo con "Oye mi amor", uno de los clásicos más populares de la banda que formó parte de su álbum ¿Dónde jugarán los niños?, de 1992Natacha Pisarenko - AP
El show buscó reflejar la identidad cultural de México y el carácter latinoamericano de la inauguración
El show buscó reflejar la identidad cultural de México y el carácter latinoamericano de la inauguraciónNatacha Pisarenko - AP
Uno de los momentos más festejados fue la actuación de Belinda y Los Ángeles Azules, que interpretaron el tema "Por ella"
Uno de los momentos más festejados fue la actuación de Belinda y Los Ángeles Azules, que interpretaron el tema "Por ella"Natacha Pisarenko - AP
Durante las presentaciones, además, pudieron apreciarse las vestimentas típicas de distintas regiones mexicanas
Durante las presentaciones, además, pudieron apreciarse las vestimentas típicas de distintas regiones mexicanasRicardo Mazalan - AP
También hubo humo con los colores de la bandera mexicana
También hubo humo con los colores de la bandera mexicana
Lila Downs fue la encargada de darle la bienvenida oficial al mundo antes de que arrancara la parte más musical del espectáculo. Vestida con un huipil blanco tradicional, apareció en escena y pronunció la frase: "Pueblos del mundo, bienvenidos a México"
Lila Downs fue la encargada de darle la bienvenida oficial al mundo antes de que arrancara la parte más musical del espectáculo. Vestida con un huipil blanco tradicional, apareció en escena y pronunció la frase: "Pueblos del mundo, bienvenidos a México"RODRIGO OROPEZA - AFP
La relación de Shakira con los Mundiales es una de las más estrechas entre un artista y la FIFA. La cantante colombiana participó por primera vez en Alemania 2006, cuando interpretó una versión de "Hips Don't Lie" durante los festejos de clausura del torneo
La relación de Shakira con los Mundiales es una de las más estrechas entre un artista y la FIFA. La cantante colombiana participó por primera vez en Alemania 2006, cuando interpretó una versión de "Hips Don't Lie" durante los festejos de clausura del torneoRicardo Mazalan - AP
Cuatro años más tarde llegó su consagración mundialista con "Waka Waka (This Time for Africa)", el himno oficial de Sudáfrica 2010 que se convirtió en una de las canciones más emblemáticas en la historia de las Copas del Mundo. Shakira la interpretó tanto en la apertura como en la clausura de aquel certamen
Cuatro años más tarde llegó su consagración mundialista con "Waka Waka (This Time for Africa)", el himno oficial de Sudáfrica 2010 que se convirtió en una de las canciones más emblemáticas en la historia de las Copas del Mundo. Shakira la interpretó tanto en la apertura como en la clausura de aquel certamenRicardo Mazalan - AP
En Brasil 2014 volvió a decir presente con "La La La (Brazil 2014)", tema incluido en el álbum oficial del torneo y que presentó junto a Carlinhos Brown en la ceremonia de clausura disputada en el estadio Maracaná
En Brasil 2014 volvió a decir presente con "La La La (Brazil 2014)", tema incluido en el álbum oficial del torneo y que presentó junto a Carlinhos Brown en la ceremonia de clausura disputada en el estadio MaracanáRicardo Mazalan - AP
Doce años después, la artista regresó al universo mundialista con "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026 que interpreta junto a Burna Boy. Con esta participación, Shakira se convirtió en una de las artistas más asociadas a la historia reciente de la Copa del Mundo, con presencia en cuatro ediciones distintas del torneo
Doce años después, la artista regresó al universo mundialista con "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026 que interpreta junto a Burna Boy. Con esta participación, Shakira se convirtió en una de las artistas más asociadas a la historia reciente de la Copa del Mundo, con presencia en cuatro ediciones distintas del torneoX (@1BENNY7G)
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