Murió Eddie Van Halen, luego de una larga lucha contra el cáncer

"No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perdido esta mañana su larga y ardua batalla contra el cáncer. Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de esta pérdida. Te quiero mucho papá".

Con estas palabras el músico Wolfgang Van Halen despidió en su cuenta de Instagram al gran guitarrista de heavy metal. Eddie, como se lo conoció, especialmente desde que fundó junto a su hermano Alex el grupo Van Halen, tenía 65 años.

