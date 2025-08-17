Así es la legendaria guitarra de Eddie Van Halen que será subastada en Nueva York: esperan obtener US$3 millones

Una de las icónicas guitarras de Eddie Van Halen será subastada en Nueva York y se espera que recaude hasta US$3 millones. Se trata de una pieza histórica para los amantes del rock, ya que formó parte de la gira que realizó el músico con su banda homónima entre los años 1982 y 1983.

La icónica guitarra eléctrica que perteneció a Eddie Van Halen

La icónica guitarra está basada en el diseño de Frankenstrat, creada por el músico en 1975. La construcción del modelo Kramer de 1982 fue supervisada por el propio Van Halen, quien habría visitado la fábrica para modificar el instrumento, según Billboard.

Tras llevarla consigo durante sus giras a inicios de la década de los ochenta, el guitarrista le regaló el instrumento al técnico de guitarra Robin Leiren, quien luego vendió la pieza a Mick Mars de Mötley Crüe, quien la usó para su primer álbum en 1989.

La guitarra tiene décadas de uso y muestra huellas considerables del paso del tiempo, además de que incluye una carta de autenticidad firmada por Mars, quien la describe como una gran pieza histórica.

El instrumento musical es un gran ícono en la historia del rock y se asocia con Van Halen por formar parte del videoclip Hot For Teacher y por su diseño con rayas blancas, rojas y negras.

La icónica guitarra Kramer de Eddie Van Halen será subastada en Nueva York (Facebook/Eddie Van Halen)

Cuánto cuesta y cuándo se subastará la guitarra de Van Halen

La pieza, que fue hecha a medida por Paul Unkert de Kramer Guitars para el guitarrista de Van Halen, también cuenta con innovaciones personalizadas, por lo que se estima que vale entre US$2 y US$3 millones, según la casa de subastas Sotheby’s.

Esta empresa será la encargada de la venta de este instrumento en el evento Semana Grails, que tendrá lugar del 21 al 28 de octubre de 2025 en Nueva York.

Algunas de las características de la guitarra eléctrica son su cuerpo de álamo y doble corte estilo Strat, así como la parte superior fresada para una sola pastilla, control de volumen, puente Floyd Rose con palanca de vibrato, mástil atornillado de arce de 22 trastes sin barnizar, entre otras.

Una de las guitarras más icónicas y valiosas de la historia del rock es la que usó Eddie Van Halen entre 1977 y 1983 Getty Images

Su diseño es muy característico, pues las rayas abstractas en blanco y negro sobre un fondo rojo son representativas de Van Halen. El instrumento también tiene agujeros para tornillos en la parte trasera, para poder tocarlo horizontalmente.

Además, incluye una carta de Unkert en la que narra que construyó la guitarra en 1982 en la planta de Kramer en Nueva Jersey, además de confirmar que fue su último proyecto para la empresa y para el guitarrista.

Por qué el diseño Frankenstrat es importante en la historia del rock

Una de las guitarras más icónicas y valiosas de la historia del rock es la que usó Eddie Van Halen entre 1977 y 1983, pues se trata de un experimento realizado por el artista, quien personalmente añadió modificaciones y mejoras en el mástil, las pastillas, el puente, entre otras características del instrumento.

A partir de 1977, el famoso adquirió una guitarra que ensambló y modificó durante varios años, según Van Halen Gear. Poco a poco le fue dando su característica imagen y la llevó a la primera gira con su banda en 1978.

La guitarra de Eddie Van Halen que será subastada tiene un valor de US$3 millones (Facebook/Eddie Van Halen)

En 1982, el guitarrista formalizó un acuerdo con Kramer Guitars para el primer diseño de la Floyd Rose con afinadores finos (FRT-4) y el mástil Kramer Pacer Strat con el logotipo de la compañía.

El diseño de Frankenstrat, también conocido como “el bebé de Ed”, es para los fans la guitarra más asociada con Eddie Van Halen, por ser un experimento del propio guitarrista que mejoró de forma progresiva ante los ojos del público.