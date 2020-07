Murió el guitarrista Peter Green, uno de los fundadores de Fleetwood Mac

Peter Green fue uno de los grandes guitarristas del blues británico

El guitarrista británico Peter Green, confundador del grupo de rock Fleetwood Mac, murió hoy en Reino Unido a los 73 años, según informó su familia en un comunicado publicado este sábado. "Con gran tristeza la familia de Peter Green anuncia su muerte este fin de semana, cuando se encontraba durmiendo tranquilamente". También se espera un nuevo comunicado en los próximos días, donde se podrían conocer las causas de su muerte.

Nacido en Bethnal como Peter Allen Greenboum, el 29 de octubre de 1946, el guitarrista formó el grupo de rock Fleetwood Mac con el baterista Mick Fleetwood, en Londres, en 1967. Un año después la banda tuvo su debut discográfico logrando un gran éxito de crítica y ventas. Ese mismo año, según recuerda el matutino The Guardian, el grupo publicó Mr Wonderful, que no fue tan bien recibido, hasta que en 1969 editó Then Play On, con el que se situó en el número seis de la lista de grandes éxitos en el Reino Unido.

Si bien la fama comenzó con Fleetwood Mac, sus inicios fueron a mediados de los sesenta en el grupo de Peter Bardens y luego en el de John Mayall, con el que grabó A Hard Road. Su carrera junto a Mick Fleetwood fue de apenas tres años. De hecho, el resto de su trayectoria artística fue intermitente debido a problemas mentales que lo mantuvieron recluido, en su casa o en instituciones psiquiátricas, con diagnóstico de esquizofrenia.

Los problemas de salud mental y un alto consumo de LSD habrían sido los causantes de esa intermitencia. Recién en 1979 volvió a la música. Tuvo períodos muy creativos en los que publicaba un disco por año, y luego largas pausas que lo mantenían lejos de los estudios y los escenarios. Entre el 79 y el 85 editó cinco discos como solista. Después de un lustro de inactividad, al comienzo de los noventa fundó Peter Green Splinter Group, con el que publicó ocho discos, hasta 2004. Desde ese momento perdió la continuidad y la última vez que subió a un escenario fue en 2010. A pesar de todo esto y de sus problemas de salud mental, se ganó un lugar entre las figuras de culto del mundo de la música británica, especialmente por su tan personal estilo guitarrístico. Durante varias décadas también escribió canciones que quedaron registradas en sus discos y en álbumes de Carlos Santana, Judas Priest, Tom Petty, Aerosmith, Status Quo, The Black Crowes y Midge Ure.

Peter Green, en los comienzos de su carrera

Este año la Revista Rolling Stone publicó una entrevista con Mick Fleetwood en la que, entre otros temas, se le preguntó por su viejo compañero de ruta: "La última vez que lo vi fue hace más o menos un año y medio. Pasé el día con él. No es el Peter que yo conocía, claramente. Pero todavía toca la guitarra. Le encanta pintar y pescar. No es ningún secreto que Peter se quedó fuera del medio y nunca regresó, pero está bien. También tiene muy poco o ningún ego, lo cual es increíble. Yo le decía: '¿Te das cuenta de lo que hiciste?'. Y me respondía: 'No, supongo que no'".

Sin embargo, B.B. King un día dijo de él: Peter Green es "el único que me hace sudar".