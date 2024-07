Murió John Mayall, el padrino del blues británico que fue mentor de Eric Clapton, Peter Green y Mick Taylor

Escuchar

John Mayall murió el lunes en su casa de California, a los 90 años. El músico, que es considerado por muchos como “el padrino del blues británico”, es reconocido por haber incluido en sus bandas de los años sesenta y setenta a algunos de los instrumentalistas más importantes del siglo pasado, como Eric Clapton, Peter Green, John McVie, Jack Bruce, Mick Taylor, Aynsley Dunbar y Mick Fleetwood.

La noticia de su deceso la dieron a conocer sus familiares a través de sus redes sociales. Allí, no se indicó la causa de la muerte, pero hicieron referencia a los problemas de salud que enfrentó en el último tiempo. “Con gran pesar, informamos que John Mayall falleció pacíficamente en su casa de California ayer, 22 de julio de 2024, rodeado de su querida familia. Los problemas de salud que obligaron a John a poner fin a su épica carrera de gira finalmente han llevado a la paz a uno de los mejores guerreros de la carretera de este mundo ”.

Maryall nació en 1933 en la ciudad de Macclesfield, en Inglaterra. Su padre era un guitarrista aficionado y amante del jazz y el blues estadounidenses, que lo alentó a que estudiara piano, guitarra y armónica. Después de pasar un tiempo en el ejército, Mayall se inscribió en el Manchester College of Art y estudio diseño. En esa época, formó sus primeras bandas semiprofesionales. En 1963 conoció a Alexis Korner, quien lo tomó como su protegido, y en 1963, comenzó a tocar con la primera formación de los Bluesbreakers.

Aquella agrupación, con teclados, armónica y, ocasionalmente, guitarra, serviría como simiente de otras bandas míticas. De hecho, su innegable talento se vio a veces eclipsado por figuras que tocaban en sus agrupaciones. Entre 1965 y 1969, contó con tres guitarristas de lujo: Eric Clapton, Peter Green y Mick Taylor.

Luego de abandonar el grupo, Clapton fundó el grupo Cream con el bajista de Mayall, Jack Bruce. Green, a su vez, formó Fleetwood Mac con los miembros de la sección rítmica de Mayall, compuesta por Fleetwood y McVie. Además, por recomendación de Mayall, Taylor reemplazó a Brian Jones nada menos que en los Rolling Stones.

A su vez, el saxofonista Dick Heckstall-Smith, el bajista Tony Reeves y el baterista Jon Hiseman fundaron la banda de jazz-rock Coliseum, mientras que el guitarrista acústico Jon Mark y el flautista-saxofonista Johnny Almond formaron su propia banda. Por todos estos ejemplos, el grupo de blues-rock de Mayall es considerado como una especie de escuela de perfeccionamiento, comparable con las bandas de Miles Davis .

Una de sus canciones más conocidas de la década del 70 fue fue “Room to Move”. Justamente, esa fue el último tema que tocó en vivo, en el show final de su gira de 2022.

A lo largo de su carrera, Mayall cosechó los elogios de algunos de los músicos que lo influenciaron. “John era un maestro. Si no fuera por él y otros colegas británicos de su generación, que le dieran su toque personal al blues, muchos de los músicos negros de los Estados Unidos, como yo, todavía estaríamos viviendo el infierno que vivíamos antes ”, indicó alguna vez BB King.

También los que pasaron por sus formaciones se refirieron a la importancia que tuvo su presencia en sus carreras. Walter Tout, por ejemplo, indicó: “En lo que respecta a ser un músico de blues con guitarra, el concierto de los Bluesbreakers es la cumbre. Es el Monte Everest. Podrías tocar con BB King o Buddy Guy, pero solo tocarías acordes toda la noche. Este tipo te presenta. Podés tocar solos. Grita tu nombre después de cada canción, te lleva al frente del escenario y te deja cantar. Crea un lugar para vos en el mundo”.

Él, en una entrevista brindada a Blues Blast en 2016, se refirió a su ojo para descubrir grandes músicos y a su decisión de brindarles espacio. “ Elijo a los músicos por lo que aportan, disfruto de su trabajo y quiero darles la oportunidad de expresarse porque para eso los contraté . Disfruto de su forma de tocar y, afortunadamente, al ser líder de una banda, puedo elegir con quién quiero tocar. Así que me doy el gusto de disfrutar de mi propia música… La improvisación es lo principal. Tienes tu estructura de la pieza musical y luego la embelleces en la dirección que implique la actuación de esa noche. Así que siempre ha sido la base de todo lo que he hecho. La idea es crear música mientras tocas. La improvisación es la parte principal. Estás explorando la música”.

En los años 70, Mayall se instaló en Los Ángeles y comenzó a trabajar junto a músicos de blues estadounidenses. En 1982, volvió a unirse a Mick Taylor y John McVie para una larga gira mundial. Dos años más tarde, refundó los Bluebreakers, esta vez con los guitarristas Coco Montoya y Trout.

El nuevo milenio lo encontró lanzando un nuevo álbum, Along for the Ride, que contó con la presencia de varias personalidades de la música. Sus últimas bandas incluyeron a grandes guitarristas de esta época, como Landreth, Robben Ford y Carolyn Wonderland. Su último álbum de estudio, The Sun Is Shining Down, fue editado en 2022. “Desde siempre, sigo mi propio camino y espero lo mejor. Pero simplemente nos lo pasamos muy bien tocando, lo cual es una situación envidiable, porque la gente en los grandes grupos de éxito y todo eso, están un poco estancados en lo que han hecho famoso, y han perdido la oportunidad de improvisar y explorar”, contó hace algunos años.

