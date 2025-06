Murió Vico Berti, coautor con Leonardo Favio del éxito “Fuiste mía un verano”

Vico Berti, autor de más de 500 canciones, entre las que se destaca el clásico de Leonardo Favio “Fuiste mía un verano”, falleció hoy, a los 80 años.

Vico había nacido en Italia, y a los siete años llegó con sus padres a Buenos Aires. Parque Chas fue su barrio y donde transcurrieron esos primeros tiempos de adolescencia y juventud hasta que comenzó a conectarse con el mundo del espectáculo.

Fue Alberto Migré quién tomó para la pantalla una de sus canciones. Ya sumergido en ese mundo, continuó escribiendo canciones que fueron desde temas como “Any”, “Me siento libre”, “Buenos Aires sin ti“, “Extrañándote, extrañándote” y obras orquestales de jazz, hasta trabajos para el teatro y el cine.

Antes de su canción más famosa junto con Favio, trabajó con el cineasta para una de sus grandes películas. Flor Ciliberti, artista visual y música, conocida desde su propio proyecto en el que se rebautizó como Hana, contó a LA NACION años atrás cómo fue la gestación de la canción más famosa de Berti. “Mi viejo hizo la música de la película El dependiente. El fue quien le insistió a Favio para que grabe un disco y luego compuso la música de “Fuiste mía...” Yo esta historia la sabía por mi papá, pero la reviví el día que nos juntamos con Favio a tomar un café. Fue muy emocionante, él mismo nos contó la historia de cómo mi viejo lo convenció.”

Cuando se celebraron los 50 años de “Fuiste mía un verano”, Berti conversó con LA NACION sobre el día que conoció a Favio y como comenzaron a trabajar juntos, tanto para el cine como para lo que el cantante llevó a los escenarios y los discos.

“Fue en Viamonte y Montevideo, un sábado de enero de 1967. Dos años antes del éxito, ¿no? Fui a la casa de Francesco Negrini, director de Lyra, revista de arte de las más prestigiosas donde escribían Borges, Toscanini; una revista ilustrada que salía cada dos meses. Me invitó a cenar porque venía un coreógrafo ruso, de la Ópera de París. Dudé, era joven, tenía 21 años. Yo ya había hecho un éxito, Teleteatro Palmolive del Aire, de Alberto Migré, en Canal 13. Esa fue mi primera movida. Esa noche tuvimos una de esas charlas que marcan el destino. Yo creo en el destino. Como era verano, cuando terminamos a las 2 de la mañana, me acompañaron a la puerta y seguimos la charla ahí en la calle. Entonces, ¿quién pasa? Leonardo Favio, amigo de Negrini. Nos presenta y le dice que yo soy un joven compositor y Favio me dice: ‘Ah, para mi nueva película quiero un compositor nuevo, anotá mi teléfono’“.

Berti terminó siendo parte de El dependiente, esa obra maestra del cine argentino, luego del hit que vendió cientos de miles de copias discográficas y más tarde los escenarios recorridos por Favio.

En la Botica

“La primera actuación que tuvimos -contó Berti durante una charla con el periodista Sebastián Ramos-, yo lo acompañaba con la guitarra y él cantaba, fue en la Botica del Ángel, en la calle Lima. De entrada, a algunas personas le chocaba, porque era algo diferente. Pero era magnético con la gente, y eso él lo sentía. Se retroalimentaban, porque él estaba interpretando desde sus entrañas y eso el público lo sentía. En muy poco tiempo se le abrieron las puertas del mundo. Esa poesía y melodía traspasaron todas las fronteras y por eso sigue siendo un éxito. Favio en muchos países de América es Gardel”.

En la biografía de Favio escrita por la periodista Adriana Schettini, Pasen y vean, el cineasta definió a Berti como el ideólogo de su carrera profesional como cantante. “Cuando me vio actuar Vico Berti, con quien ya éramos amigos, me dijo: ‘Vos estás para más’, y empezó a armarme una gira por la provincia de Buenos Aires. Me hacía ensayar todos los días con cuatro músicos y me trajo un repertorio de canciones conocidas y dos de él: Quiero la libertad’ y ‘Me siento libre’. Un día tuve que empezar. Hicimos un largo viaje. Me acuerdo de que me subí al colectivo con los músicos y nos hundimos en la provincia. La verdad es que yo estaba muy nervioso. Para mí era como un debut en el Olympia de París, aunque la realidad era muy otra [...] Igual, Vico estaba seguro de que la cosa iba para bien”.