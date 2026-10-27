Ney Matogrosso reprogramó su show en el Gran Rex: cuándo es la nueva fecha

El musico brasileño Ney Matogrosso tenía una fecha pautada en Argentina para presentarse en el Gran Rex este mismo 30 de octubre, sin embargo, según confirmó el propio artista, por consejo de su médico todavía no podrá viajar y por ese motivo, su fecha queda pospuesta para más adelante.

En un video en el que el propio Ney explica la situación, él detalla: “Quiero hablar con ustedes del show que haré en Buenos Aires, y que ya fue reprogramado dos veces. Me hice una pequeña cirugía, y el médico me está impidiendo viajar porque no lo considera conveniente. Yo tampoco me siento en total control de mi cuerpo como para hacer un espectáculo en el que canto y bailo durante una hora y media. Por lo tanto, fue postergado para el día 9 de diciembre. Y les confieso que muero por ir allí, me encanta cantar en Buenos Aires”.

Ney Matogrosso reprogramó su show en el Gran Rex

En una nota que le brindó a LA NACION en julio de este año, Ney llevó adelante una reflexión sobre su carrera. Durante el año pasado, estrenó su biopic Un hombre con H, que en la Argentina se puede ver en Netflix. Allí quedó explícita la génesis de su personalidad y de su arte a través de su lucha contra el autoritarismo paterno y la censura de la dictadura militar; de su culto por la libertad sin límites y su innegable capacidad para fusionar la música MPB con una estética andrógina y teatral.

Ney Matogrosso Marcos Hermes - Gentileza Martín Paladino

En esa charla, Matogrosso adelantó sobre su show: “Es el mismo espectáculo que estoy haciendo en Brasil y que tiene un éxito enorme. Empecé a presentarlo en 2019, justo antes de la pandemia. Después del confinamiento, cuando regresé a los escenarios, seguí haciendo el mismo show. Pero para no cansarme, fui cambiando el repertorio. No tengo paciencia para hacer un espectáculo completamente nuevo. Entonces elegí las mejores canciones, las que más me gustan y las que más disfruta la gente. Esas las mantuve, sí, pero ahora estoy renovando todo de nuevo. La segunda parte del espectáculo es prácticamente otro show. Es más rockero”.

ARCHIVO - El cantante brasileño Ney Matogrosso Felipe Dana - AP

“Sigo siendo un transgresor. ¿Y qué voy a hacer? Soy libre. En realidad, casi nadie puede decir que es verdaderamente libre. Yo sí. Las personas están sometidas a muchas cosas: la religión, la iglesia, el gobierno... Yo no. Me mantengo lejos de todo eso. No me preocupa nada de eso. Lo que quiero es hacer un trabajo hermoso para la gente y hacerlo con total libertad”, continuó.

La sensualidad y el sexo también son ingredientes muy presentes en la carrera de Matogrosso. Lejos de intimidarse ante cualquier tabú, el artista siempre jugó con esos elementos, y aseguró: “Creo que, en la medida en que fui liberándome durante todos estos años, también ayudé a liberarse a muchas otras personas. Voy a contarte otra historia. Después de mi primer espectáculo, que no había sido un gran éxito, decidí reducir todo y mudarme a un teatro para apenas cien personas: el Teatro Ipanema. Allí hacía un espectáculo casi como una revista musical. Un día estaba entrando al teatro. Para ingresar había que pasar por delante de la boletería. Había una señora muy elegante, de cabello gris. Cuando pasé junto a ella me dijo: ‘¿Así que vos sos el que está volviendo locas a las mujeres?’. Yo le respondí: ‘Sí’. Y enseguida le dije: ‘Muchas gracias por darme esa información’. Porque en realidad yo no tenía idea de eso. Sabía que provocaba reacciones en algunas personas, pero tenía miedo de que las mujeres me rechazaran. A partir de ahí di rienda suelta a toda mi sensualidad”.

Por último, y sobre el éxito de su biopic, Ney se mostró muy satisfecho con el resultado final y concluyó: “Me gustó muchísimo. Era imposible hacer una película contando toda mi vida. Son más de cincuenta años de carrera y más de ochenta de vida. La película fue un gran éxito en Brasil. Lo único que lamenté fue que la retiraran de los cines cuando estaba a punto de llegar al millón de espectadores para llevarla a Netflix. Yo creo que deberían haber esperado a que alcanzara el millón”.