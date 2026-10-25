Nahuel Pennisi y Luciano Pereyra cantarán en dos de los encuentros del Papa León XIV en la Argentina

La compleja agenda de la próxima visita del Papa a nuestro país va tomando forma. El cantautor argentino Nahuel Pennisi fue el elegido para brindar una presentación musical frente al Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo, que tendrá lugar el lunes 9 de noviembre, a las 11.30, en uno de los lugares emblemáticos de la visita de Juan Pablo II a la Argentina en 1982, poco después de la Guerra de Malvinas.

En plena presentación, Luciano Pereyra anunció a su público que cantará en Luján frente al Papa Gentileza

Días después, el miércoles 11, el Santo Padre cumplirá un deseo de su predecesor argentino, Francisco, y cerrará su visita al país con una gran misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que comenzará a las 10 de la mañana. La celebración será afuera de la catedral y se espera una afluencia sin precedentes de entre 1.000.000 y 2.000.000 de fieles. En esta oportunidad, el cantante Luciano Pereyra será parte de ese multitudinario encuentro. Fue el mismo artista, nacido justamente en Luján, quien dio a conocer la noticia en medio de su octava presentación en el Movistar Arena. Durante el recital, el cantante tomó la palabra y, profundamente emocionado, dijo: “Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa. ¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa! Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos!”, confesó sin poder creer la novedad.

Luciano Pereyra anunció que cantará en la ceremonia del Papa

Por fuera de lo previsto, decidió sumar su versión de “Solo le pido a Dios”, tema emblema de León Gieco, para regalársela a todos los presentes. En mayo de 2023, justamente Gieco había cantado esa misma canción en el Palacio Apostólico del Vaticano frente al papa Francisco en medio de un encuentro al que asistieron más de 100 argentinos de diversos credos, del mundo de la justicia, la política, el trabajo, el arte y la educación.

León Giego, cuando le cantó "Solo le pido a Dios" al Papa Francisco, en el Vaticano VATICAN MEDIA

Años antes, en agosto de 2000, cuando Luciano Pereyra apenas tenía 18 años, el cantante había sido elegido como representante de la juventud latinoamericana para interpretar “Sólo le pido a Dios” ante San Juan Pablo II durante la XV Jornada Mundial de la Juventud, en el marco del Jubileo 2000.

Aquella actuación, frente a millones de jóvenes reunidos en Tor Vergata, marcó un momento inolvidable en sus comienzos artísticos. A más de dos décadas, la voz de Luciano Pereyra volverá a acompañar una celebración papal, esta vez en su ciudad de origen y frente al santuario de la Patrona de la Argentina.

Durante la celebración, interpretará, entre otras canciones, “Si no es contigo”, su reciente lanzamiento y primer adelanto de su próximo material discográfico, con el que inicia una nueva etapa musical marcada por sus raíces folklóricas y una sonoridad pop contemporánea.

Por su parte, Nahuel Pennisi también expresó su emoción ante semejante desafío que excede a lo artístico. “Cantar ante el Santo Padre en mi país es una bendición y un honor inmenso para mí por lo que representa en mi vida. Soy muy creyente y jamás imaginé poder compartir nuestra música en un escenario tan imponente, justo en este momento donde estoy abrazando el repertorio de nuestra querida Negra Sosa, le da un sentido espiritual y cultural muy profundo a esta presentación”, expresó el artista sobre esta gran oportunidad.

“Cantar ante el Santo Padre en mi país es una bendición y un honor", admitió Nahuel Pennisi Soledad Aznarez - La Nación

El cantante viene de lanzar su último trabajo discográfico titulado Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa. En este disco homenaje, el artista reinterpreta con su sello las obras más trascendentales de la gran cantante tucumana como forma de honrar el legado de la cantora, reafirmando su compromiso con las raíces del folklore latinoamericano. En varias presentaciones en diversos escenarios del mundo, Mercedes Sosa cantó “Solo le pido a Dios”, tema que adquirió la categoría de emblema de un tiempo definido por las consecuencias de la Guerra de Malvinas.

La presentación de estos dos cantantes forma parte de la compleja agenda de actividades programadas para la visita del papa León XIV a la Argentina, que tendrá lugar del 8 al 11 de noviembre bajo el lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”. Será la primera visita de un Papa al país desde el viaje de Juan Pablo II en 1987, hace casi 40 años. Entre la misa en el Monumento de los Españoles, de la que formará parte Nahuel Pennisi, al acto que tendrá lugar en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en el que se presentará Luciano Pereyra, el Papa presidirá un encuentro en el auditorio de la Universidad Católica Argentina de Puerto Madero, otro en el Palacio San Martín y dará su segunda misa en la ciudad de Córdoba.