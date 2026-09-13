Tini tuvo que suspender un recital en medio de una gira llena de emociones y rodeada por los conflictos familiares

13 de septiembre de 2026 16:44 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Música

Tini Stoessel, otra vez quedó en medio de una tormenta. Aunque en esta ocasión no se trató de nada relacionado con el conflicto que la cantante sostiene en los últimos tiempos con sus padres debido a los manejos de su patrimonio sino de una literal tormenta eléctrica que azotó anoche a San Salvador, la capital de El Salvador, donde estaba previsto que la artista se presentara en el marco de la gira Futttura que está llevando a cabo por Latinoamérica.

Luego de su show en Guadalajara, México, el lunes pasado y de tocar por primera vez en Costa Rica el último jueves, Tini llegó a El Salvador para el recital que tenía planificado para ayer, a las 21, en el estadio Las Delicias, en Santa Tecla, a unos 25 kilómetros del centro de la ciudad. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas la cantante y su equipo se vieron obligados a suspender el espectáculo.

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El posteo de Instagram Instagram Tini Stoessel

A través de sus redes, Stoessel explicó su decisión y anunció la reprogramación del recital. “Hasta el último minuto intentamos hacer todo lo posible para que el show de hoy pudiera suceder”, escribió Tini en una historia de Instagram. “Las condiciones técnicas no estaban dadas para poder hacerlo de manera segura”, agregó y sumó más detalles a lo sucedido.

“Muchas cosas del show directamente dejaron de funcionar y así no se podía llevar adelante. Más allá de lo técnico, estaba la seguridad de ustedes, de los bailarines, de los músicos y de cada persona que forma parte de este show”, explicó y aseguró que continuar con el recital en medio de la lluvia suponía “correr demasiado riesgo. Me hubiese encantado que las cosas fueran diferentes, se intentó hacer todo lo que estaba a nuestro alcance hasta último momento. Por suerte y gracias a Dios pudimos reprogramarlo”, aseguró la cantante argentina que ya con mejores condiciones climáticas se presentará esta tarde en El Salvador.

“Me pone muy feliz vernos y poder vivir Futttura como se merece. Gracias por entender y por el amor, los amo mucho, nos vemos mañana”, concluyó Tini, que en esta nueva etapa de su gira mundial no se refirió explícitamente a su actual vínculos con sus padres ni al proceso legal en el que se supone que se resolverán sus públicos conflictos, aunque sí hizo varias menciones a su estado de ánimo y volvió a referirse a la salud mental desde el escenario.

La semana pasada, en Guadalajara, Tini dedicó unos minutos para agradecer y reafirmar su compromiso con el público: “Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca, que estoy muy agradecida con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes”, expresó sobre el escenario del Arena Guadalajara hacia el final del recital. Antes, emocionada, la cantante aludió al momento que está atravesando con su familia y cómo todo proceso emocional puede afectar la salud mental.

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Tini Stoessel tiene previstos shows en toda Latinoamérica y en 2027 se presentará en España

“Es inevitable no emocionarse. Primero, por estar arriba de un escenario. Hay sentimientos que te exceden. Me parece que todos, en algún momento de nuestras vidas, pasamos o estamos pasando por algún proceso. Y déjense ayudar por amigos, por las personas que más quieren”, explicó y siguió con un consejo y mensajes sanadores para sus espectadores: “no se sientan locos. Hablar de salud mental, para muchas personas, quizás sigue siendo un tabú, pero es una realidad y es una realidad importante para todos nosotros. Creo que todos venimos con cargas emocionales y con temas emocionales para atravesar. Al final, siempre, más allá de todas las personas que estén alrededor, hay alguien que te termina salvando. Y si hay alguien acá que está pasando por algo, dense una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad para volver a encontrarse con ustedes mismos y con las personas que de verdad los quieren bien. Los amo”, completó.

Por otro lado, en su presentación en Costa Rica. durante una pausa sobre el escenario, Tini volvió a sincerarse con el público presente en el recital. “A veces nos cuesta mucho entender el valor que tenemos nosotros. Hoy me celebro porque este show yo lo hago con mucho amor”, dijo y recibió una ovación de sus fanáticos.

“Estar acá para mí es... En otro momento de mi vida no sé si hubiese podido ser capaz”, agregó visiblemente conmovida. “Sé de la fuerza que tengo, por más sensible que sea. Sé también las cosas que pasé y sé lo fuerte que soy y en lo fuerte que me estoy convirtiendo, en la persona tan fuerte en que me estoy convirtiendo. Gracias a todos por acompañarme”, dijo y una nueva ovación cerró el emotivo pasaje de la gira que continuará hoy, con el show reprogramado en San Salvador; el martes en Panamá, el viernes en Bogotá, Colombia; el domingo 20 en Guayaquil, Ecuador; el martes 22 en Quito, Ecuador y luego en octubre con recitales en Guatemala, Miami, Caracas y Ciudad de México. Ya en 2027, la gira continuará con ocho presentaciones en España.

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