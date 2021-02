Pablo Milanés: “Todo en el reggaeton me parece que es muy decadente, y por eso lo critico”

A propósito de cumplir 78 años y de una gira que realizará por España, el cantautor cubano Pablo Milanés conversó con el diario español ABC y ofreció reflexiones contundentes, como su mirada sobre reggaeton.

Cuando el periodista Nacho Serrano le dijo, “Comparto gran parte de sus críticas, pero por otro lado a veces pienso: ¿No estaremos cometiendo el mismo error que Frank Sinatra, cuando dijo que el rock’n’roll era una música ‘vulgar, ofensiva y de baja calidad’?”, Milanés respondió: “El rock’n’roll en primer lugar era un género que descendía del blues y se nota fácilmente, y por lo tanto es música y es válida y con el tiempo se fue haciendo mucho más seria y comprometida con el trabajo musical de fondo. El reguetón no tiene antecedentes porque no es música, no tiene antecedentes porque no es ritmo, no tiene antecedentes porque mucho menos es texto, todo me parece que es muy decadente y por eso lo critico ”, sintetizó.

También se refirió a la pandemia, a los controles para que los contagios no aumenten y a la necesidad de volver al trabajo: “Son sensaciones encontradas: por un lado, está la necesidad de trabajar de los artistas, así como la posibilidad de poder tener un mínimo de ocio cultural y por otro lado el obligado control de la pandemia. Los conciertos son seguros, y no lo digo porque sea músico, no se trata de una frase hecha de nuestro gremio, sino una realidad: la cultura es segura y necesaria y creo que se debe trabajar porque conviva en esta situación al igual que otras actividades básicas ”.

Pablo Milanés: "El reguetón no tiene antecedentes porque no es música", dijo

La vuelta a los escenarios resulta algo muy necesario para el autor de piezas como “Yo no te pido”, “Yolanda” y “Yo pisaré las calles nuevamente”: “Creo que actualmente hay muchísimas vías para escuchar música, y eso es un gran logro y un lujo, aunque no siempre se escuche la mejor… Pero creo que eso no ha afectado al hecho de ver y sentir la música en directo. La música en directo creo que es fundamental, tanto para los que hacemos música –al menos yo no me conformo con quedarme en el estudio de grabación y hacer un disco– como para el público que la consume. Para ambos es necesaria esa comunión que hay entre el artista y su público en los conciertos en directo. En cuanto se controle la pandemia puede incluso que haya más conciertos que antes”, aseguró.

