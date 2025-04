José Carreras y la despedida: de la infancia en Argentina a los grandes escenarios del mundo, de la leucemia al hito de Los 3 tenores

El gran tenor catalán comienza una última gira mundial que pasará en mayo por el Movistar Arena

“Gira de despedida Mundial. El tenor José Carreras". Con esas palabras comienza el anuncio que el Movistar Arena de Buenos Aires hace para el concierto que el cantante catalán dará el 31 de mayo próximo, en la Argentina. Si bien no hay fechas definitivas, este anuncio es una manera de comenzar a despedirse.

Hoy, a los 78, es un artista con un largo recorrido, fanático del Barça y muy leal políticamente a la causa catalana. Carreras se aproxima al cambio de década. Será en diciembre del próximo año, cuando cumpla 80 y eso, quizá, lo impulse a visitar países en donde hace tiempo no canta.

El repertorio que pone sobre cada escenario de esta gira es una ajustada síntesis de su trabajo. Por eso habrá desde arias de óperas (en versión de concierto y en compañía de la cantante argentina Verónica Cangemi) hasta canciones populares a las que supo echar mano durante varias décadas.

También hay una historia, aunque quede puertas adentro, que no deja de ser parte de su vida. Por eso, en un ida y vuelta de emails, la evoca junto a LA NACIÓN.

Carreras nació en Barcelona, en 1946 y durante aquel tiempo de franquismo y posguerra, su familia decidió buscar un futuro mejor en la Argentina, donde vivió durante un año. Claro que su futuro definitivo estaría en Europa y en el canto lírico, al que llegó con trabajo y su don especial. Hizo sus primeras intervenciones en el mundo de la lírica cuando era un niño, pero su ascenso en este universo fue recién cuando ya se había convertido en veinteañero y era el favorito de una de las grandes sopranos de su época, Montserrat Caballé. A los 28, Carreras ya había cantado en 24 teatros de óperas diferentes, de Europa, los Estados Unidos y Sudamérica.

El golpe que hizo trastabillar su carrera fue una enfermedad que, para mediados de la década del ochenta, todavía no era tan fácil de curar: leucemia. La enfermedad lo mantuvo un par de años fuera del circuito de la ópera y lo impulso a crear una fundación contra la leucemia, la Josep Carreras. El regreso a los escenarios, ya curado, fue a lo grande, con el concierto que dio en las Termas de Caracalla, en 1990, junto a Plácido Domingo y Luciano Pavarotti. El espectáculo, conocido como Los 3 Tenores, adquirió fama mundial. Desde entonces, Carreras siguió cantando; incluso, ha venido algunas veces a nuestro país. En realidad, la primera fue mucho antes, en 1973, para ponerse en la piel de Alfredo, de La Traviata de Verdi.

-Ahora que emprende una gira de despedida, ¿ha quedado algo en el tintero, alguna deuda artística con usted mismo?

–Siempre pueden quedar cosas por hacer y más en una profesión como la mía en la que la música es siempre un reto que alcanzar. Óperas que no son las adecuadas para mi voz pero que son grandes obras, composiciones que por algún motivo no he interpretado y que no por ello dejan de ser piezas musicales muy significativas. Un sinfín de motivos y razones, pero lo más importante es que he podido interpretar la mayoría de los grandes compositores en los teatros más relevantes del mundo.

-¿Qué recuerdos le sacan las mejores sonrisas?

–Tengo grandes recuerdos de momentos inolvidables para mi, momentos que han marcado un punto de inflexión en mi carrera artística. Desde éxitos en los grandes teatros de ópera más importantes hasta ensayos con mis colegas durante la gira de Los 3 Tenores en los que lo pasábamos muy bien.

–Si tuviera que darle un consejo a un joven cantante de ópera ¿cuál sería? ¿Y qué le recomendaría que nunca haga?

–Dar consejos es siempre muy comprometido, ya que lo que es un acierto para unos puede no serlo para otros cantantes. Pero lo que seguro les diría es que deben tener una gran vocación y que ello supone tener rigor, determinación y disciplina. Sin estos requisitos el éxito puede que no llegue nunca. Evidentemente, deben de tener también cualidades musicales y vocales.

-En 2013, hicimos una entrevista cuando usted fue a cantar a la provincia de Corrientes. Hablamos del futuro y de la manera como podría terminar su carrera. Allí me dijo: “Eso lo dirá la voz, antes que nada. Bueno, y no sólo eso: también cómo uno se encuentre. Esta profesión es tan vocacional que es difícil que a uno se le acaben las ganas”. ¿Cuáles son los motivos que lo llevaron a emprender esta gran gira?

-La verdad es que lo que le contesté hace años sigue siendo cierto de alguna manera. Sigo disfrutando al pisar un escenario y al poder ofrecer al público mi manera de interpretar. Siempre he dicho que mientras esté en condiciones físicas y vocales, mi deseo será seguir cantando. Dicho esto, también hay que pensar que nada es eterno y que el final siempre llega. Pero hoy en día sigo teniendo estas ganas de cantar y de ofrecer conciertos y es por ello que he emprendido esta gira.

-En julio se cumplirán 35 años del primer concierto de Los Tres Tenores, en las termas de Caracalla. Más allá del peso que representaban los nombres Carreras-Pavarotti-Domingo, ¿por qué cree que no se volvió a repetir un fenómeno así? Me refiero a la masividad con la que la música “clásica” y la ópera conquistaron nuevos públicos.

–Bueno, sinceramente creo que el fenómeno de Los 3 Tenores se debió a varias circunstancias que hicieron que fuera un fenómeno de masas. Acercamos la música clásica y la ópera a miles de personas que nunca se hubieran interesado por este tipo de música. Fue un fenómeno inigualable que catapultó audiencias masivas de todas las edades y esto fue determinante para el éxito. Los 3 Tenores éramos muy conocidos en el mundo de la ópera y nuestra personalidad y carisma conquistaron el mundo. Me siento muy orgulloso de haber sido uno de ellos y sobre todo de haber contribuido a acercar la música “culta” a las grandes masas de público.

–Ese concierto fue su regreso a los escenarios, tras su recuperación de la enfermedad. Seguramente hubo en su vida un antes y un después de la leucemia. ¿Cambió en ese momento su manera de ver ciertas cosas?

–Lógicamente hay un antes y un después al haber podido superar esta muy dura enfermedad. Pero la vida sigue y uno debe de seguir luchando por los mismos ideales y por las mismas ilusiones. Al superar la enfermedad, tenía un sentimiento de deuda para con la sociedad civil, los médicos, la familia, los amigos y todas aquellas personas que estuvieron a mi lado y que fueron piezas importantes de mi curación. Fue entonces cuando decidí crear la fundación contra la leucemia que lleva mi nombre y de la que estoy muy orgulloso. Nuestro lema es que la leucemia sea una enfermedad curable para todos y en todos los caso s.

–Vayamos al comienzo, a la infancia. ¿Qué motivo lo trajo por primera vez a la Argentina, con su familia, cuando era un niño? ¿Qué recuerdos le quedaron del año que vivió en Villa Ballester y en José León Suárez?

–Los motivos eran obvios. Mi familia, después de la Guerra Civil Española, intentó buscar fortuna yendo a la Argentina, donde mis padres tenían unos conocidos que los animaron a emprender esta aventura. Los recuerdos que tengo son muy vagos, sólo tenía 6 años. Aunque sí que me acuerdo de cantar para los pasajeros durante la travesía y ello me comportaba unos céntimos que por supuesto entregaba a mis padres.

-José, cerremos con el fútbol. ¿Cómo ve el presente del Barça?

-¡Lo veo ilusionante! Tenemos un muy buen entrenador y unos futbolistas que tienen ganas de títulos. Muchos de ellos criados en La Masía y ello es un orgullo para los barcelonistas.