Playlist: Travis Scott, Louta, Ariana Grande, y más

Louta presentó "No te comás la peli"

Travis Scott - Jackboys

Suena como: una reunión de amigos cannábica

Ideal para: escuchar con la persiana baja

Lo nuevo de Travis Scott es un trabajo conjunto junto a algunos de los artistas que componen Cactus Jack Records, su propio sello, como Sheck Wes, Don Toliver y DJ Chase B, más apariciones de Quavo, Offset, Young Thug y Pop Smoke. Entre los puntos más elevados del listado aparece el remix de su último sencillo, "Highest In The Room", con feats. de Rosalía y Lil Baby.

Juan Ingaramo - Cambias mi amor

Suena como: un reggaetón desesperado

Ideal para: perrear con el corazón roto

Después de su versión de "Fuego y pasión" del Potro Rodrigo, incluida en Best Seller, Juan Ingaramo sigue experimentando con el cancionero popular. Esta vez, se mete con el clásico "Cambias mi amor", casi un estándar de la canción romántica visitada por una larga lista de artistas. Ingaramo se la apropia llevándola hacia la pista de baile en clave reggaetón, más cercana a la lectura que hicieron los Tru-la-lá en 2014 que a la almibarada versión de Valeria Lynch de 1982.

Louta - No te comas la peli

Suena como: stand up pop

Ideal para: mandársela a tu enemigo

"No te comas la peli, me tenés que ganar", canta Louta reposado y con un piano de fondo antes de entrar en su versión MC sobre una base de rap liviana, con link incluido a "Ayer te vi", la canción que compartió junto a Zoe Gotusso. El video, dirigido por él mismo, lo muestra con un piano blanco de cola en lugares: cortando la calle en pleno centro porteño, viajando sobre un camión o flotando sobre el río, como si se tratara de una viralización analógica de su propia música.

Tigres del Norte - Mujeres Divinas

Suena como: una fiesta de mariachis

Ideal para: tomar bebida blanca

Como adelanto de un disco homenaje a Vicente Fernández, cantante mexicano considerado "el rey de la música ranchera", los Tigres del Norte lanzan su versión de "Mujeres divinas", uno de los mayores éxitos de Fernández, compuesta por Martín Urieta y grabada originalmente en 1990. Después de lanzar "El consentido de Dios" como primer sencillo, esta versión de la banda de San José, California, retoma su esencia bamboleante de ranchera, entre pomposos arreglos de cuerdas y vientos.

Ariana Grande - K Bye for Now (SWT Live)

Suena como: adrenalina adolescente

Ideal para: cantar a los gritos

El primer disco en vivo de Ariana Grande es un registro del "Sweetener World Tour", la gira mundial que ofreció en Europa y Estados Unidos durante todo 2019 como presentación de sus discos Sweetener (2018) y Thank U, Next (2019). Lanzado apenas algunas horas después de su última parada de la gira en Los Ángeles, el trabajo de ¡32 tracks! huele a triunfo para Grande: bajo la histeria de un público adolescente, suenan todos sus hits ("7 Rings", "God Is a Woman", "Dangerous Woman", "Love Me Harder") y comparte escenario con figuras como Nicki Minaj, Big Sean y Childish Gambino.

La Delio Valdez - La Delio Valrex - 10 años (en vivo)

Suena como: la cumbia del continente

Ideal para: después del brindis de fin de año

En el cierre de un año consagratorio, La Delio Valdez lanza su primer álbum en vivo como registro de los festejos en el Gran Rex por sus primeros diez años de historia. La orquesta de cumbia, que logró forjarse un espacio más allá del circuito de la bailanta clásica, mezcla en este disco las canciones de sus cuatro discos de estudio, plasmando el efecto caliente de su fiesta bailable en plena Calle Corrientes.