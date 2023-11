escuchar

En la noche de este martes, Roger Waters, exlíder de Pink Floyd, dará el primero de los dos conciertos que tiene previsto en el estadio de River envuelto en un clima de tensión. En las últimas horas, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó un amparo con una medida cautelar ante la Justicia para reclamar que sea suspendido el show debido “a sus expresiones y mensajes antisemitas durante su presentación en Montevideo, Uruguay, el viernes 17 de noviembre”.

“La DAIA repudia, condena y considera peligrosos los mensajes antisemitas que el exlíder de la banda Pink Floyd viene repitiendo en sus presentaciones públicas. Además de poner en duda la masacre terrorista cometida por Hamas el 7 de octubre, asegurando que fue un invento de Israel, durante el show en Uruguay insultó al presidente de la Comunidad Judía y acusó a Israel de asesinar al pueblo palestino”, indicó la organización en un comunicado.

La DAIA presentó ante la Justicia un amparo con un pedido de medida cautelar solicitando la suspensión del recital de Roger Waters pic.twitter.com/bH92mFdxBv — DAIA (@DAIAArgentina) November 21, 2023

La entidad acusa a Waters de “promover discursos de odio” y que “su conducta viola la Ley Antidiscriminatoria, una legislación valiosa que rige en la República Argentina”. “Quiero decirle especiales buenas noches al señor Roby Schindler, quien es el líder de alguna organización israelí de aquí y me hizo prohibir en los hermosos hoteles de su ciudad. Así que Roby, púdrete”, lanzó el exPink Floyd durante el show en Uruguay.

Así, la llegada del artista al país, la quinta de toda su carrera, se produce en medio de un clima tenso debido a sus posturas políticas. Esta vez, las manifestaciones de Waters en torno al conflicto en Palestina provocaron represalias concretas. En todo el mundo proliferaron censuras a su frase en la que sentenciaba que “la población de Gaza tiene derecho a defenderse de las agresiones de Israel”, y acusaciones de antisemitismo.

En la Argentina, la tensión escaló la semana pasada cuando el músico confirmó en una entrevista con Página/12 que en Montevideo y Buenos Aires -concretamente en el hotel Alvear y en el Faena-, le habían cancelado las reservas que tenía para todo su equipo, por estas acusaciones. Según sus propias palabras a ese diario, iba a permanecer alojado en San Pablo y desde ahí viajaría a ambas ciudades para el momento de los conciertos. Un grupo de legisladores y organizaciones judías repudian su visita.

¿Los últimos shows en Argentina?

Cuando el músico británico pise este martes el escenario, empatará en 12 la marca de Los Rolling Stones de ser los artistas con más shows en el estadio de River, pero habrá superado esa cifra y lo ubicará en el tope de este podio cuando repita mañana el show, con transmisión en vivo por Flow.

Desde que se puso en marcha este tour “This is not a Drill” (“Esto no es un simulacro”), la pregunta que sobrevuela es si esto alude al concepto del espectáculo o a las sospechas de que se trata de la gira despedida de este artista, que en septiembre pasado cumplió 80 años.

El trío rockero Eruca Sativa será el encargado del show de apertura de los conciertos que el exlíder ofrecerá hoy y mañana. El grupo conformado por Lula Beltoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera subirá al escenario a las 19.45 para animar la espera del espectáculo central, previsto para las 21, según informó la organización. En tanto, la apertura de puertas del estadio será a partir de las 17.

