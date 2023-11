escuchar

El primer recital de Roger Waters ocurrió en River Plate en medio de tensiones por las declaraciones previas del músico sobre el conflicto entre Israel y Palestina, que le valieron una advertencia de la Justicia nacional para que no se expidiera sobre este tema en vivo.

Si bien el fundador de Pink Floyd evitó referirse puntualmente al conflicto en Medio Oriente, antes de que saliera al escenario se iluminó un mensaje en las pantallas del estadio Monumental: “Si sos de los que dicen me encanta Pink Floyd, pero no soporto las opiniones políticas de Roger, harías bien en irte a la mierda”. El músico, hijo de un soldado británico caído en la Segunda Guerra Mundial, tiene un largo historial de comentarios políticos tanto desde sus palabras como desde su obra.

Roger Waters tocó en el estadio de River Plate y evitó hacer menciones directas a Israel Soledad Aznarez - La Nacion

Durante su show de River se refirió a sus posicionamientos políticos. “Yo creo en los derechos humanos. Lo hago y siempre lo hice. A mí me enseñó sobre derechos humanos mi madre cuando era pequeño y nunca me olvidé”, contó ante su público, que este miércoles acudirá a la segunda fecha de su gira This is not a drill. “Los derechos humanos son una cuestión subyacente aquí. Ahora, si logramos convencer a los poderes futuros para insistir sobre la equidad de derechos humanos de todos los hermanos y hermanas, independientemente de su etnia o religión o nacionalidad, desde el río York hasta el océano Mediterráneo, no habría más muertes y eso sería una cosa muy buena”.

Esas fueron algunas de las declaraciones más salientes de un show en el que buena parte de las canciones, sobre todo las asociadas al álbum The Wall de Pink Floyd, tienen fuertes mensajes políticos. “Resiste al fascismo”, fue uno de los mensajes que apareció en las pantallas, junto a la calificación del actual presidente de los Estados Unidos como “criminal de guerra”. Durante el show, también habló de Malvinas y se refirió a los proyectos en marcha para la identificación de soldados argentinos caídos durante la guerra.

Qué había dicho Roger Waters sobre Israel

El músico inglés es un activista líder en el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel (BDS), mediante el cual se exhorta a artistas de todo el mundo a no hacer presentaciones en ese país hasta que se restablezcan las negociaciones por la autonomía del estado palestino.

En este contexto, tras la serie de atentados terroristas cometidos en Israel por Hamás el pasado 7 de octubre, que dejó más de 1300 muertos en el país, así como más de 200 secuestrados que están retenidos en la Franja de Gaza, Waters se pronunció.“¿Cómo demonios no sabían los israelíes que esto iba a ocurrir? Todavía estoy un poco en esa madriguera de conejo. Quiero decir, ¿no escuchó el ejército israelí en esos 11, 10 u 11 campos los estallidos cuando explotaron? ¿Lo que sea que tuvieran que volar para cruzar la frontera? Hay algo muy sospechoso en eso”, dijo en una entrevista con el abogado y comunicador Glenn Greenwald.

Estas declaraciones le valieron repudio de organizaciones judías en todo el mundo, que presionaron para que los hoteles de Uruguay y Argentina donde el músico iba a hospedarse para dar sus shows cancelaran su reserva. Respecto a esto, el cantante dijo en una entrevista con Página 12: “Yo sé muy bien lo que siento en el corazón, y no he tenido un solo pensamiento antisemita en toda mi vida. Lo que condeno es lo que hace el gobierno israelí, y lo seguiré condenando porque está mal, y estuvo mal desde el comienzo”.

Asimismo, la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) realizó un amparo ante la Justicia para que el cantante no pudiera tocar en River Plate. Aunque la Justicia no falló en este sentido, sí avisó al músico de que no hiciera declaraciones sobre el tema, algo que Waters, de manera sutil, cumplió.

LA NACION