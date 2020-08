Por qué 'Tanto que contar' es la biografía más completa de Bob Marley

Tanto que contar, la biografía de Roger Steffens, supera casi todo lo publicado hasta ahora sobre Bob Marley Crédito: Gentileza Malpaso Ediciones

Daniel Flores Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2020 • 22:50

No es fácil justificar la edición de una nueva biografía de Bob Marley. Se publicó mucho ya sobre la más mística e inesperada estrella en la música popular del siglo XX. Además de docenas de libros sobre el rey del reggae, hay también una buena cantidad de documentales, incluidos los episodios temáticos de la atractiva serie Legacy, que sus herederos vienen lanzando periódicamente en los últimos meses vía YouTube. Y Who Shot the Sheriff, la producción de Netflix que se enfoca en el intento de asesinato a Robert Nesta en 1976, y la anterior Marley, ambiciosa película de casi dos horas y media dirigida por Kevin Macdonald.

Nadie como Roger Steffens para salir airoso ante el reto de aportar algo nuevo en la materia. El autor de la recién traducida al español Tanto que contar. Historia oral de Bob Marley (editorial Malpaso) es quizás el mayor experto en reggae del mundo y seguramente el mayor coleccionista de música, documentos y memorabilia específicamente relacionada con Bob, en sus famosos "Reggae archives". No solo conoció y trató a Marley sino que llegó a acompañarlo en la gira de presentación del LP Survival. Por esos días, Steffens -ex combatiente en Vietnam, para más precisiones- conducía el programa Reggae Beat (en la influyente radio de L.A. KCRW) y luego dirigiría otros tantos años la gran revista de música jamaicana The Beat. Los aficionados a los libros sobre reggae lo conocen también por una joya invaluable: The Reggae Scrapbook, una edición tipo coffeetable (¿pot table, para el caso?), no solo con fotos increíbles sino también con flyers escondidos en sobrecitos, stickers y más sorpresas troqueladas como en una caja de Pandora, si alguna vez Pandora hubiera lucido dreadlocks y un vestido verde, amarillo y rojo.

Steffens, que hace años recorre el mundo con una conferencia sobre vida y obra de Bob, comenzó a producir Tanto que contar cuatro décadas atrás. Ese es su inigualable capital: mucho antes de saber que haría un libro, desde mediados de los setenta, cuando visitó por primera vez Jamaica, tuvo la precaución y el buen ojo de entrevistar metódicamente a casi todo jamaiquino que se hubiera cruzado en algún momento con Marley. Una misión que hoy resultaría imposible encarar ya que muchos de esos protagonistas, sean grandes músicos como Peter Tosh, o personajes secundarios, como algunos vecinos de la familia en Trench Town, Kingston, murieron o no están ubicables.

La portada del libro de Roger Steffens Crédito: Gentileza Malpaso Ediciones

Consciente del valor de esas horas de conversaciones grabadas, Steffens optó por darles total protagonismo a los testimonios y estructuró su libro como historia oral, es decir una secuencia de textuales para formar un relato polifónico, y por momentos entretenidamente contradictorio ("en Jamaica no hay hechos, solo versiones", se advierte en las primeras páginas).

Por ahí desfilan miembros de los Wailers como Tosh, Bunny Wailer, Junior Murvin y otros que apenas compartieron un par de presentaciones del legendario grupo, formado cuando Jamaica celebraba su reciente Independencia del Reino Unido; también Rita, la mujer de Bob, y Cedella Booker, su madre; y los productores, tan legendarios como polémicos, Coxsone Dodd y Chris Blackwell. En total, setenta y cuatro entrevistados para reconstruir, más que nada, los pasajes menos explorados de una biografía alucinante, aunque corta: Marley falleció a los 36 años (tal como, aseguran, él mismo había predicho).

Entre otros hallazgos, ahí están los primeros ensayos de los Wailers, cuando apenas eran un grupo de adolescentes aprendiendo a tocar la guitarra y armonizar, del que Bob ni siquiera era la voz más promisoria. Mucho después, ya cerca del fin de su vida, los viajes de Marley a África, contados por quienes lo acompañaron, con detalles de tenor profético.

Por si necesitara algo extra, Tanto que contar (en castellano se pierde el slang original, So Much Things to Tell, de la cita del tema "Exodus") arranca con prólogo de Linton Kwesi Johnson, el brillante escritor jamaiquino que acaba de ganar el PEN Pinter Prize por el compromiso político de su obra.

"Lo más llamativo que dejan estos testimonios es la extrema seriedad con la que Marley enfocaba su arte: alguien tan profesional como concienzudo en todo lo que concerniera a la música", escribe el poeta dub.