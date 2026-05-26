Premios Gardel 2026: Milo J y Nathy Peluso, entre los primeros ganadores de la gran fiesta de la música

Si bien la ceremonia de los Premios Gardel 2026 comenzará oficialmente hoy, martes 26 de mayo, a las 21, en el Teatro Coliseo -con transmisión exclusiva de TNT y HBO Max-, desde las 16 se conocieron los ganadores de varias de las 53 categorías en una primera gala.

Entre los primeros ganadores de esta jornada se destacaron Milo J, que se alzó con el premio a la Mejor canción de folklore del año por “Niño”, y Nathy Peluso, que obtuvo el premio en la categoría Mejor álbum artista tropical/cumbia por Malportada. Además, Apocalipsis, de Pipi Piazzolla Trío, fue galardonado como el Mejor álbum de jazz y Exultante, de Carca, se quedó con la estatuilla en la categoría Mejor álbum de rock alternativo.

Nathy Peluso recibió el premio en la categoría Mejor álbum artista tropical/cumbia por Malportada Gentileza Bárbara Ruffo

La canción “Niño” también fue reconocida en la terna Grabación del año y “Luciérnagas” (Milo J y Silvio Rodríguez) fue considerada la Mejor canción de autor. Además, “Bajo de la piel” (con dirección de Teresa Carril) se alzó con el premio a Mejor videoclip corto y La vida era más corta con el de Ingeniería de grabación (Luciano Nicolas Gordillo, Jon Castelli, Dale Becker). De esta forma, a poco de iniciarse la gala, el disco de Milo J ya logró triunfar en cinco de las 17 nominaciones en las que aparece y se perfila como uno de los favoritos de la noche.

Mejor canción pop rock del año quedó en manos de CA7RIEL & Paco Amoroso con “#Tetas”. Mardearena- Nanas y arrullos, de Magdalena Fleitas, se llevó la estatuilla a Mejor álbum infantil y Cazzu hizo lo suyo con Latinaje, como Mejor álbum de música global.

Por su parte, Trueno ganó en Mejor álbum en vivo, con Trueno Red Bull Symphonic, y Gustavo Santaolalla y David Fleming fueron destacados en la categoría Mejor álbum banda de sonido de cine/televisión/producción audiovisual por su labor en The Last of Us: Season 2 “.

Mejor álbum folklore alternativo quedó en manos de Flor Paz, por 89, mientras que Mejor álbum de música electrónica fue para Peces Raros por su Spotify Session. El premio a Mejor arte lo alcanzó Doga, de Juana Molina y Alejandro Ros.

Compositores argentinos (Grupo Vocal de Difusión & Mariano Maruja) se alzó con la estatuilla de Mejor álbum de música clásica, en tanto Evlay fue galardonado como Productor del año y Maggie Cullen con el premio a Mejor álbum artista de folklore por Décimas.

Maggie Cullen se alzó con el premio a Mejor álbum artista de folklore por Décimas Soledad Aznarez

“La Marcha de la Bronca”, del Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso) fue destacada en la categoría Mejor canción de tango y “La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, de CA7RIEL & Paco Amoroso se alzó con el premio a Mejor canción en vivo.

La Delio Valdez celebró su triunfo en Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia con El Desvelo. “In the city”, de Charly García y Sting ganó en la terna de Mejor canción de rock y en la de Mejor colaboración.

Los primeros ganadores

Mejor Álbum de Jazz

Apocalipsis, Pipi Piazzolla Trio

Mejor Canción de Folklore

“Niño”, Milo J

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Malportada, Nathy Peluso

Mejor Álbum Rock Alternativo

Exultante, Carca

Productor del año

Evlay

Mejor Videoclip Corto

“Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril

Mejor Canción Pop Rock

“#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción de Tango

“La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).

Mejor Álbum Infantil

Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas

Mejor Álbum Música Electrónica

Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros

Mejor Canción de Tango

“La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).

Mejor Canción en Vivo

“La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

El Desvelo, La Delio Valdez

Mejor Canción de Rock

“In the City”, Charly García & Sting

Mejor Álbum de Reggae/Ska

La Respuesta, Leonchalon

Mejor Colaboración

In the City, Charly García & Sting