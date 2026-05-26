Premios Gardel 2026: Milo J y Nathy Peluso, entre los primeros ganadores de la gran fiesta de la música
Esta noche, en el Teatro Coliseo, se realizará la gran gala de la música argentina; por la tarde, en una primera ceremonia, se entregaron algunos de los premios
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Si bien la ceremonia de los Premios Gardel 2026 comenzará oficialmente hoy, martes 26 de mayo, a las 21, en el Teatro Coliseo -con transmisión exclusiva de TNT y HBO Max-, desde las 16 se conocieron los ganadores de varias de las 53 categorías en una primera gala.
Entre los primeros ganadores de esta jornada se destacaron Milo J, que se alzó con el premio a la Mejor canción de folklore del año por “Niño”, y Nathy Peluso, que obtuvo el premio en la categoría Mejor álbum artista tropical/cumbia por Malportada. Además, Apocalipsis, de Pipi Piazzolla Trío, fue galardonado como el Mejor álbum de jazz y Exultante, de Carca, se quedó con la estatuilla en la categoría Mejor álbum de rock alternativo.
La canción “Niño” también fue reconocida en la terna Grabación del año y “Luciérnagas” (Milo J y Silvio Rodríguez) fue considerada la Mejor canción de autor. Además, “Bajo de la piel” (con dirección de Teresa Carril) se alzó con el premio a Mejor videoclip corto y La vida era más corta con el de Ingeniería de grabación (Luciano Nicolas Gordillo, Jon Castelli, Dale Becker). De esta forma, a poco de iniciarse la gala, el disco de Milo J ya logró triunfar en cinco de las 17 nominaciones en las que aparece y se perfila como uno de los favoritos de la noche.
Mejor canción pop rock del año quedó en manos de CA7RIEL & Paco Amoroso con “#Tetas”. Mardearena- Nanas y arrullos, de Magdalena Fleitas, se llevó la estatuilla a Mejor álbum infantil y Cazzu hizo lo suyo con Latinaje, como Mejor álbum de música global.
Por su parte, Trueno ganó en Mejor álbum en vivo, con Trueno Red Bull Symphonic, y Gustavo Santaolalla y David Fleming fueron destacados en la categoría Mejor álbum banda de sonido de cine/televisión/producción audiovisual por su labor en The Last of Us: Season 2 “.
Mejor álbum folklore alternativo quedó en manos de Flor Paz, por 89, mientras que Mejor álbum de música electrónica fue para Peces Raros por su Spotify Session. El premio a Mejor arte lo alcanzó Doga, de Juana Molina y Alejandro Ros.
Compositores argentinos (Grupo Vocal de Difusión & Mariano Maruja) se alzó con la estatuilla de Mejor álbum de música clásica, en tanto Evlay fue galardonado como Productor del año y Maggie Cullen con el premio a Mejor álbum artista de folklore por Décimas.
“La Marcha de la Bronca”, del Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso) fue destacada en la categoría Mejor canción de tango y “La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, de CA7RIEL & Paco Amoroso se alzó con el premio a Mejor canción en vivo.
La Delio Valdez celebró su triunfo en Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia con El Desvelo. “In the city”, de Charly García y Sting ganó en la terna de Mejor canción de rock y en la de Mejor colaboración.
Los primeros ganadores
Mejor Álbum de Jazz
Apocalipsis, Pipi Piazzolla Trio
Mejor Canción de Folklore
“Niño”, Milo J
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
Malportada, Nathy Peluso
Mejor Álbum Rock Alternativo
Exultante, Carca
Productor del año
Evlay
Mejor Videoclip Corto
“Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril
Mejor Canción Pop Rock
“#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Canción de Tango
“La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).
Mejor Álbum Infantil
Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas
Mejor Álbum Música Electrónica
Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros
Mejor Canción de Tango
“La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).
Mejor Canción en Vivo
“La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia
El Desvelo, La Delio Valdez
Mejor Canción de Rock
“In the City”, Charly García & Sting
Mejor Álbum de Reggae/Ska
La Respuesta, Leonchalon
Mejor Colaboración
In the City, Charly García & Sting
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