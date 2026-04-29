Premios Gardel: quiénes son los nominados y cuando se realizará la edición 2026
“La música argentina vive un gran momento: no solo representa nuestra identidad, también es una de nuestras exportaciones culturales más fuertes”, señalaron desde Capif, organizadores del premio
- 7 minutos de lectura'
Este miércoles, la cámara de la industria discográfica, Capif, anunció las nominaciones de los Premios Gardel a la música 2026, para la ceremonia que se realizará el próximo martes 26 de mayo.
Si bien el lugar todavía no ha sido anunciado, ya se pueden improvisar pronósticos en base a aquellos artistas que más nominaciones reciben este año.
En mayo, por Álbum del año compiten Cazzu (Latinaje), Milo J (La vida era más corta), Lali (No vengas a atender cuando el demonio llama), Babasónicos (Cuerpos, vol. 1) y Marilina Bertoldi (Para quién trabajas vol. 1).
En Canción del año, quienes buscarán llevarse la estatuilla son Babasónicos, por “Advertencia”; Milo J, por “Niño”; Lali & Miranda!, que juntos hicieron “Mejor que vos”; Cazzu, por su canción “Con otra”; Ángela Torres, por “Favorita”; Marilina Bertoldi por “El gordo”; Yami Safdie con Camilo por “Querida Yo”; Trueno, nominado por “Fresh”, y Ca7riel & Paco Amoroso de la mano de “#Tetas”.
Este año son 53 las categorías que entran en competencia. “Como evidencia de un año con marcada diversidad en la música argentina, los lanzamientos que compiten por Álbum del Año y por Canción del Año muestran una gran presencia de géneros con fuerte tradición local como el rock, el folklore, el pop, y mixturas de todos ellos con ritmos urbanos -como el hip hop- y latinos, que habían resultado los géneros favoritos en las ediciones pasadas”, dicen desde las oficinas de Capif.
“Para Capif es un orgullo organizar cada año los Premios Gardel, el reconocimiento más importante a la excelencia y al talento de nuestros artistas y productores. La música argentina vive un gran momento: no solo representa nuestra identidad, sino que hoy es también una de nuestras exportaciones culturales más fuertes. Nuestros artistas trascienden fronteras y conectan con audiencias en todo el mundo, reflejando una escena diversa, creativa y en constante evolución. En ese contexto, los Premios Gardel vuelven a ser el escenario en el que la música argentina celebra su presente, reconoce a sus protagonistas y proyecta su futuro” asegura Guillermo Castellani, Presidente de CAPIF.
Estos son algunos de los principales nominados.
Álbum del año
Latinaje, Cazzu
No vayas a atender cuando el demonio llama, Lali
La Vida Era Más Corta, Milo J
Cuerpos, vol.1, Babasónicos
Para quién trabajas vol. I, Marilina Bertoldi
Canción del año
“Advertencia”
Intérprete: Babasónicos
Autor: Adrián Rodríguez
Compositor: Adrián Rodríguez
“Niño”
Intérprete: Milo J
Autores: Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola
Compositores: Camilo Joaquín Villarruel, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz “tatool”, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola
“Mejor que vos”
IntérpreteS: Lali & Miranda!
Autores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi
Compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi
“Con Otra”
Intérprete: Cazzu
AutorA: Julieta Emilia Cazzuchelli
Compositor: Nicolás Cotton
“Favorita”
Intérprete: Angela Torres
Autores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso
Compositores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso
“El gordo”
Intérprete: Marilina Bertoldi
AutorA: Marilina Bertoldi
CompositorA: Marilina Bertoldi
“Querida Yo”
IntérpreteS: Yami Safdie, Camilo
AutorES: Yami Safdie, Camilo
Compositores: Yami Safdie, Camilo
“Fresh”
Intérprete: Trueno
Autor: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”
Compositores: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”, Santiago Gabriel Ruiz “Tatool”, Lukas Benjamin Leth Kroll
“#Tetas”
IntérpreteS: Ca7riel & Paco Amoroso
AutorES: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco””, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”
Compositores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco”, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”
Grabación del Año
In the City
IntérpreteS: Charly García & Sting
IngenieroS: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller
Productor: Charly García
Niño
Intérprete: Milo J
Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo
Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool
Mejor que vos
Intérpretes: Lali & Miranda!
IngenieroS: Mauro De Tommaso, Federico Barreto
Productores: Mauro De Tommaso, Don Barreto
Ingeniería de Grabación
Papota
IntérpreteS: Ca7riel & Paco Amoroso
IngenieroS: Rafa Arcaute, Federico Vindver, LAMADRID, Josh Newell
A tres días de la tierra
Intérprete: Eruca Sativa
Ingeniero: Facundo Rodríguez
La Vida Era Más Corta
Intérprete: Milo J
Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo
Mejor Álbum Artista de Folklore
Mirarse en otros ojos, La Ferni
Décimas, Maggie Cullen
Fuera de lugar, Liliana Herrero
Mejor Álbum Artista de Rock
Para quién trabajas vol. I, Marilina Bertoldi
El retorno, Santiago Motorizado
El (in) Correcto Uso de la Metáfora, Richard Coleman
Continhuará, Fernando Ruiz Díaz
Novela Fito Paez
Mejor Álbum Artista de Tango
Canciones de dos puertos, Alfredo Piro Rinaldi
Pratanguero: 4º Esquina
Final, Ariel Prat
Actos de gentileza, Florian
Mejor Álbum Artista Pop
Cuerpo Olivia, Wald
Detalles, Zoe Gotusso
Mi Norte & Mi Sur, Diego Torres
No vayas a atender cuando el demonio llama, Lali
No me olvides, Angela Torres
El Verdadero, Juan Ingaramo
Perfectas, Emilia
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
Homenaje al chino de la Nueva Luna, Daniel Cardozo
Malportada, Nathy Peluso
La Casa De La Cumbia vol.1, The La Planta
Vol. 1, El Negro Tecla
Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual
The Last of Us: Season 2 (Soundtrack from the HBO Original Series), Gustavo Santaolalla & David Fleming
La mujer de la fila (Banda de Sonido Original), Daniel Godfrid y Sebastián Espósito
Los Mufas: Suerte para la desgracia, Juan Blas Caballero
Mejor Álbum Canción de Autor
Gamurgatrónica, Ruben Rada
Querida Yo, Yami Safdie
Vivir Así, Barbarita Palacios
Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer, Coti
Amor de mi herida, Camilú
Mejor Álbum Conceptual
Tucumano Soy, Juan Falú
La Vida Era Más Corta, Milo J
Sandro así, Ariel Ardit
Mejor Álbum de Cuarteto
Rompecabezas, Ulises Bueno
Mejores Amigos de La Muela, Eugenia Quevedo
Que sed, Luck Ra
En Vivo Buenos Aires, La K’onga
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
Okupas, Little Boogie & Stereo
Bhavilonia, Bhavi
Culto III, Neo Pistea
Gauchos, Veeyam
EUB Deluxe, Trueno
Versus, Paulo Londra
Mejor Álbum de Jazz
Apocalipsis, Pipi Piazzolla Trio
Tomás Sainz, Tomás Sainz
New York Sessions Vol. 1, Leo Genovese - Mariano Otero
Nomads, Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward
Todos los fuegos, Roxana Amed
Mejor Álbum de Música Clásica
Compositores Argentinos, Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja
Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1, Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII
Murmullo en las aguas, Las Destrozzi
El Teremín, la Serie y el Boxitracio, Martín Proscia y Pablo Borrás
Mejor Álbum de Música Global
Huaucke Habibi, Los arcanos del desierto
Latinaje , Cazzu
Impulsa el Círculo, Brenda Martin
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
Gracias a la Vida, Abel Pintos
Alquimia, Patricia Sosa & Mijares
Su Amigo Dyango, Vol. 1, Dyango
Mejor Álbum de Pop Rock
Polvo de estrellas, Turf
El Regreso, Tan Bionica
Los lobos, Estelares
Ya No Estoy Aquí, Rayos Láser
Alter ego, Silvestre y La Naranja
Mejor Álbum de Reggae/Ska
Alfonsina y el mal, Señor Flavio
La Respuesta, Leonchalon
Raíces muy fuertes, Fidel Nadal
A Tempo, Dread Mar I
Mejor Álbum en Vivo
Juegue Kuelgue, El Kuelgue
Hilda Canta Charly 2 (En Vivo), Hilda Lizarazu
Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena, Nonpalidece
Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires), Conociendo Rusia
Trueno - Red Bull Symphonic, Trueno
Signos 25 años Vivo, Los Nocheros
En vivo volumen I, Cindy Cats
Esencia En Vivo, Cruzando El Charco
- 1
Mono Villegas: exportó el jazz argentino, volvió al país para formar dos tríos notables y dejó decenas de historias míticas
- 2
Ed Sheeran vuelve a la Argentina: cuándo salen a la venta las entradas
- 3
Charly García fue dado de alta, a una semana de una cirugía de riñón
- 4
Ringo Starr vuelve a la música country con un disco que emociona y que conecta con uno de sus grandes amores