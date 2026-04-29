Premios Gardel: quiénes son los nominados y cuando se realizará la edición 2026

Este miércoles, la cámara de la industria discográfica, Capif, anunció las nominaciones de los Premios Gardel a la música 2026, para la ceremonia que se realizará el próximo martes 26 de mayo.

Si bien el lugar todavía no ha sido anunciado, ya se pueden improvisar pronósticos en base a aquellos artistas que más nominaciones reciben este año.

En mayo, por Álbum del año compiten Cazzu (Latinaje), Milo J (La vida era más corta), Lali (No vengas a atender cuando el demonio llama), Babasónicos (Cuerpos, vol. 1) y Marilina Bertoldi (Para quién trabajas vol. 1).

Milo J Pilar Camacho

En Canción del año, quienes buscarán llevarse la estatuilla son Babasónicos, por “Advertencia”; Milo J, por “Niño”; Lali & Miranda!, que juntos hicieron “Mejor que vos”; Cazzu, por su canción “Con otra”; Ángela Torres, por “Favorita”; Marilina Bertoldi por “El gordo”; Yami Safdie con Camilo por “Querida Yo”; Trueno, nominado por “Fresh”, y Ca7riel & Paco Amoroso de la mano de “#Tetas”.

Este año son 53 las categorías que entran en competencia. “Como evidencia de un año con marcada diversidad en la música argentina, los lanzamientos que compiten por Álbum del Año y por Canción del Año muestran una gran presencia de géneros con fuerte tradición local como el rock, el folklore, el pop, y mixturas de todos ellos con ritmos urbanos -como el hip hop- y latinos, que habían resultado los géneros favoritos en las ediciones pasadas”, dicen desde las oficinas de Capif.

Ca7riel y Paco Amoroso Gentileza Sony music

“Para Capif es un orgullo organizar cada año los Premios Gardel, el reconocimiento más importante a la excelencia y al talento de nuestros artistas y productores. La música argentina vive un gran momento: no solo representa nuestra identidad, sino que hoy es también una de nuestras exportaciones culturales más fuertes. Nuestros artistas trascienden fronteras y conectan con audiencias en todo el mundo, reflejando una escena diversa, creativa y en constante evolución. En ese contexto, los Premios Gardel vuelven a ser el escenario en el que la música argentina celebra su presente, reconoce a sus protagonistas y proyecta su futuro” asegura Guillermo Castellani, Presidente de CAPIF.

Estos son algunos de los principales nominados.

Álbum del año

Latinaje, Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama, Lali

La Vida Era Más Corta, Milo J

Cuerpos, vol.1, Babasónicos

Para quién trabajas vol. I, Marilina Bertoldi

Canción del año

“Advertencia”

Intérprete: Babasónicos

Autor: Adrián Rodríguez

Compositor: Adrián Rodríguez

“Niño”

Intérprete: Milo J

Autores: Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola

Compositores: Camilo Joaquín Villarruel, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz “tatool”, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola

“Mejor que vos”

IntérpreteS: Lali & Miranda!

Autores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi

Compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi

“Con Otra”

Intérprete: Cazzu

AutorA: Julieta Emilia Cazzuchelli

Compositor: Nicolás Cotton

“Favorita”

Intérprete: Angela Torres

Autores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso

Compositores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso

“El gordo”

Intérprete: Marilina Bertoldi

AutorA: Marilina Bertoldi

CompositorA: Marilina Bertoldi

“Querida Yo”

IntérpreteS: Yami Safdie, Camilo

AutorES: Yami Safdie, Camilo

Compositores: Yami Safdie, Camilo

“Fresh”

Intérprete: Trueno

Autor: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”

Compositores: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”, Santiago Gabriel Ruiz “Tatool”, Lukas Benjamin Leth Kroll

“#Tetas”

IntérpreteS: Ca7riel & Paco Amoroso

AutorES: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco””, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”

Compositores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco”, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”

Grabación del Año

In the City

IntérpreteS: Charly García & Sting

IngenieroS: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller

Productor: Charly García

Niño

Intérprete: Milo J

Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo

Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool

Mejor que vos

Intérpretes: Lali & Miranda!

IngenieroS: Mauro De Tommaso, Federico Barreto

Productores: Mauro De Tommaso, Don Barreto

Ingeniería de Grabación

Papota

IntérpreteS: Ca7riel & Paco Amoroso

IngenieroS: Rafa Arcaute, Federico Vindver, LAMADRID, Josh Newell

A tres días de la tierra

Intérprete: Eruca Sativa

Ingeniero: Facundo Rodríguez

La Vida Era Más Corta

Intérprete: Milo J

Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo

Mejor Álbum Artista de Folklore

Mirarse en otros ojos, La Ferni

Décimas, Maggie Cullen

Fuera de lugar, Liliana Herrero

Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I, Marilina Bertoldi

El retorno, Santiago Motorizado

El (in) Correcto Uso de la Metáfora, Richard Coleman

Continhuará, Fernando Ruiz Díaz

Novela Fito Paez

Mejor Álbum Artista de Tango

Canciones de dos puertos, Alfredo Piro Rinaldi

Pratanguero: 4º Esquina

Final, Ariel Prat

Actos de gentileza, Florian

Mejor Álbum Artista Pop

Cuerpo Olivia, Wald

Detalles, Zoe Gotusso

Mi Norte & Mi Sur, Diego Torres

No vayas a atender cuando el demonio llama, Lali

No me olvides, Angela Torres

El Verdadero, Juan Ingaramo

Perfectas, Emilia

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Homenaje al chino de la Nueva Luna, Daniel Cardozo

Malportada, Nathy Peluso

La Casa De La Cumbia vol.1, The La Planta

Vol. 1, El Negro Tecla

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

The Last of Us: Season 2 (Soundtrack from the HBO Original Series), Gustavo Santaolalla & David Fleming

La mujer de la fila (Banda de Sonido Original), Daniel Godfrid y Sebastián Espósito

Los Mufas: Suerte para la desgracia, Juan Blas Caballero

Mejor Álbum Canción de Autor

Gamurgatrónica, Ruben Rada

Querida Yo, Yami Safdie

Vivir Así, Barbarita Palacios

Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer, Coti

Amor de mi herida, Camilú

Mejor Álbum Conceptual

Tucumano Soy, Juan Falú

La Vida Era Más Corta, Milo J

Sandro así, Ariel Ardit

Mejor Álbum de Cuarteto

Rompecabezas, Ulises Bueno

Mejores Amigos de La Muela, Eugenia Quevedo

Que sed, Luck Ra

En Vivo Buenos Aires, La K’onga

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

Okupas, Little Boogie & Stereo

Bhavilonia, Bhavi

Culto III, Neo Pistea

Gauchos, Veeyam

EUB Deluxe, Trueno

Versus, Paulo Londra

Mejor Álbum de Jazz

Apocalipsis, Pipi Piazzolla Trio

Tomás Sainz, Tomás Sainz

New York Sessions Vol. 1, Leo Genovese - Mariano Otero

Nomads, Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward

Todos los fuegos, Roxana Amed

Mejor Álbum de Música Clásica

Compositores Argentinos, Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja

Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1, Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII

Murmullo en las aguas, Las Destrozzi

El Teremín, la Serie y el Boxitracio, Martín Proscia y Pablo Borrás

Mejor Álbum de Música Global

Huaucke Habibi, Los arcanos del desierto

Latinaje , Cazzu

Impulsa el Círculo, Brenda Martin

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Gracias a la Vida, Abel Pintos

Alquimia, Patricia Sosa & Mijares

Su Amigo Dyango, Vol. 1, Dyango

Mejor Álbum de Pop Rock

Polvo de estrellas, Turf

El Regreso, Tan Bionica

Los lobos, Estelares

Ya No Estoy Aquí, Rayos Láser

Alter ego, Silvestre y La Naranja

Mejor Álbum de Reggae/Ska

Alfonsina y el mal, Señor Flavio

La Respuesta, Leonchalon

Raíces muy fuertes, Fidel Nadal

A Tempo, Dread Mar I

Mejor Álbum en Vivo

Juegue Kuelgue, El Kuelgue

Hilda Canta Charly 2 (En Vivo), Hilda Lizarazu

Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena, Nonpalidece

Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires), Conociendo Rusia

Trueno - Red Bull Symphonic, Trueno

Signos 25 años Vivo, Los Nocheros

En vivo volumen I, Cindy Cats

Esencia En Vivo, Cruzando El Charco