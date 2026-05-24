El mensaje de Bety Olave que le pidió una “mano” a Rodrigo y que se anticipó al título de Belgrano

CÓRDOBA.-“¿A dónde te fuiste Rodrigo? ¡A la cancha de Belgrano! Que hoy sea tu día maravilloso y danos una alegría a todos, desde el cielo, desde donde estés. ¡Sentate en la tribuna! ¡Te amo hijo, te amo! Aguante Belgrano”. Como cada año, Bety Olave sopló las velitas de una torta decorada en celeste y blanco para recordar a su hijo, Rodrigo Bueno, “El Potro”. Horas después el club lograba su primer campeonato nacional de la historia.

Las camisetas y las banderas con la imagen de “El Potro” se multiplicaron en el estadio Mario Kempes, donde Belgrano le ganó a River 3 a 2 y en los festejos que, después, coparon toda la ciudad.

En “Soy cordobés" el cuartetero popularizó su amor por el club. “Y si querés yo te llevo para Alberdi, donde están los celestes, mi pirata cordobés”, dice en la letra.

Hace una semana, después de eliminar a Argentinos Juniors, los “piratas” empezaron a confiar en que Rodrigo los “ayudaría”. Estaban convencidos de que no podía fallarles en una final que jugarían el día de su cumpleaños, 24 de mayo.

El exarquero de Belgrano y actual ayudante de campo, Juan Carlos Olave, era primo de Rodrigo. Toda la familia es fanática del club de barrio Alberdi. “El penal a (Mariano) Pavone lo atajé a las 24:06, la fecha de fallecimiento de Rodrigo”, dijo hace unos años en referencia al 24 de junio de 2000 y al partido del 26 de junio de 2011 en la Promoción jugada contra River.

“El Potro” tenía tatuado el escudo de Belgrano en su brazo izquierdo. En marzo de 2021, una escultura suya de tamaño natural, financiada con una colecta entre los hinchas, fue entronizada en la tribuna Cuellar Baja. Un homenaje al “hincha N°1 de Belgrano". El día que la inauguraron estuvo su mamá, quien la abrazó muy conmovida.

Ramiro Bueno, hijo del cantante, es hincha de River pero este domingo posteó en sus redes: “Todo lo que viene pasando este mes es medio una locura, pero los locos como yo simplemente lo disfrutamos y transitamos así“. Y, en un saludo a los de Belgrano, agregó: ”Todos somos Rodrigo“.

“El Potro” iba a ver a su club cada vez que podía. Alguna vez declaró: “Hacia Belgrano tengo el mismo sentimiento de un padre a un hijo. Tu hijo puede ser un delincuente, pero para vos siempre será el mejor. A mí me pasa eso con Belgrano, para mí es lo mejor y nunca voy a cambiar ese pensamiento, gane o pierda“.

Hace tres años, en su cumpleaños número 50, Belgrano presentó una vestimenta completa celeste. En el lanzamiento, dijeron “#CelesteCelesteCeleste, como el Potro, un belgranizador gigante que contagió amor pirata en el país y el mundo”. La camiseta tiene “gráficos basados en Rodrigo. En los paneles, la figura de un potro, rodeado de estrellas y constelaciones, que le dan un toque mágico y celestial".

La de 2001, después de la muerte en un accidente del cuartetero, la camiseta llevó su cara con la frase “No me olviden”.

También Ulises, el hermano de Rodrigo es fanático de los celestes. Para la temporada 2019/2020, en la B Nacional, el club hizo una campaña para sumar socios con una reversión de su tema “Gabriela”. Marcos Bainotti, el compositor, modificó la letra “Alberdi tiene esa gente que ama, solo las cosas simples de la vida, ese olor a la comida de la vieja, los ojos de la primera novia que nunca se olvidan. El corazón a prueba de mil males, el sueño intacto, intacta la sonrisa. Tiene el cielo más celeste, la familia más unida. Belgrano tiene la hinchada mas grande, es la pasión inmanejable que te vuelve loco".

Magui Olave, su prima, también es hincha de Belgrano y hoy lo recordó con un mensaje en sus redes: “Feliz cumpleaños al ser más único y angelado que conocí”. Ayer, en el banderazo que los piratas hicieron antes de la final, Rodrigo también estuvo presente. Una vez más le pedían una “ayuda” que convirtiera a su club en campeón. Este domingo no los defraudó.