Pulp en Argentina: cuándo es el show y cómo conseguir las entradas

Pulp regresa a la Argentina. Es un hecho. Tras anunciar diversas fechas por Sudamérica, los británicos confirmaron su esperadísimo retorno al país con un show en el Movistar Arena de Buenos Aires para el 23 de noviembre. Las entradas para el recital se podrán adquirir a través de movistararena.com.ar con un beneficio para los clientes de Movistar, que podrán acceder a la preventa desde el martes 11 de julio a las 13 horas. La venta general estará disponible a partir del jueves 13 de julio, a las 13 horas.

Pulp se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires

¿Cuánto salen las entradas?

El precio de las entradas para ver a Pulp en el Movistar Arena de Buenos Aires varía según la ubicación.

Campo general $25.000

Platea baja delantera $35.000

Platea baja trasera $30.000

Platea alta delantera $20.000

Platea alta trasera $17.000

Las ubicaciones para ver a Pulp en el Movistar Arena

Un retorno muy esperado

Hace más de una década, en noviembre de 2012, la banda británica desplegó todo su esplendor con una presentación en el estadio Luna Park que aún es recordada con emoción por los fanáticos locales de una de las bandas emblemáticas del brit pop.

La expectativa por el reencuentro fue creciendo cada vez más y el año pasado, el líder de la banda, Jarvis Cocker, confirmó que Pulp saldría a la carretera durante 2023 para ofrecer una batería de conciertos, los primeros que encuentran juntos a los integrantes desde 2012. El baterista de la formación, Nick Banks, también le había adelantado a los fanáticos: “Mantengan la calma, abracen sus discos de Pulp y sueñen con volverse locos en algún momento en 2023″.

Esta será la primera visita de la banda a la Argentina en más de 10 años, después de su mítica presentación en el estadio Luna Park en noviembre de 2012 Soledad Aznarez - Archivo

Finalmente, en octubre de 2022, Cocker dio la esperada noticia: “Hace tres meses preguntamos: ‘¿Qué hacés exactamente para escuchar una canción más?’”, escribió. “Bueno… Un bis ocurre cuando la multitud hace suficiente ruido para que la banda regrese al escenario. Entonces... tocaremos en el Reino Unido e Irlanda en 2023. Por lo tanto... ven y haz algo de ruido. Te veo allí”. En los últimos meses, la banda confirmó shows en varios puntos de América Latina que incluyen visitas a Chile, Uruguay, México y Argentina, entre otros. Con este anuncio, los fieles seguidores de la banda no hacen más que entusiasmarse con la oportunidad de disfrutar nuevamente de Jarvis y los suyos.

La muerte de Steve Mackey

Cuando el líder de Pulp, Jarvis Cocker, anunció la gira de festivales del grupo para este año, Steve Mackey, el bajista del grupo Pulp durante su apogeo, indicó que no preveía participar porque quería “continuar con unos proyectos en la música, el cine y la fotografía”. Meses más tarde, el 2 de marzo de 2023, la banda de pop británico comunicó con tristeza que Mackey había fallecido a sus 56 años. Oriundo de Sheffield, en el norte de Inglaterra, el baterista se unió a Pulp -formado en 1978 y entonces poco conocido- en 1989 y participó en los álbumes Separations, Different Class y His ‘n’ Hers, con los que el grupo cosechó grandes éxitos, con temas como “Common People”.

“Nuestro amigo y amado bajista Steve Mackey murió esta mañana”, indicó el grupo en su cuenta oficial de Instagram, en la leyenda de una foto en la que aparece el músico paseando por una montaña de los Andes durante una gira por América del Sur en 2012: “Una experiencia mágica”. “Steve era alguien que hacía realidad los proyectos, en su vida y para el grupo, y nos gustaría pensar que está de vuelta en esas montañas para la próxima etapa de su aventura”, expresaba el texto. Su esposa, la diseñadora Katie Grand, precisó en la cuenta de Instagram del bajista que Mackey murió “después de tres meses en el hospital luchando con fuerza y determinación”.

