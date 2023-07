La salud de Silvina Luna: la actriz sigue en estado crítico, aunque experimentó una leve mejoría en las últimas horas

escuchar

Silvina Luna atraviesa una leve mejoría y ya no está intubada. Así lo informaron este jueves en A la tarde, el programa de América TV que conduce Mazzocco. Según explicaron, la modelo está consciente e intentó comunicarse con su entorno más íntimo . Se espera que en las próximas horas se dé a conocer un nuevo parte oficial.

La información llegó luego de que Ángel de Brito hablara anoche de un cuadro complicado. “Hay mucha gente que está yendo al Hospital Italiano, que va a llevarle cartitas, virgencitas, cadenitas… Incluso lo han hecho acá en el canal”, comenzó el conductor de LAM. “El estado de Silvina es bastante complicado. Sigue con un estado crítico, esa es la realidad. Uno de los temas es el respirador. No puede respirar por sus propios medios. No tiene fuerza en su cuerpo y no tienen fuerza sus pulmones, por eso está conectada al respirador”, agregó el periodista.

Ángel de Brito detalló cuál es el plan a seguir por parte de los médicos con respecto a Silvina Luna (Fuente: Captura de Video/América TV)

Ese panorama parece haber cambiado en las últimas horas. “Saben que Silvina Luna tiene un grupo muy cerrado de amigos, que está también integrado por su hermano y que son los que comparten las últimas noticias”, arrancó Paula Galloni a dar los últimos datos que se conocen sobre el estado de salud de la modelo. “ En los últimos minutos nos comunicamos con algunos de estos allegados y nos han hecho llegar una noticia que quizá cambia todo lo que veníamos hablando de Silvina Luna, y es que finalmente está sin respirador, está consciente. Según les informaron los médicos, esto es una leve mejoría ”, agregó la panelista del programa de Mazzocco. La información fue confirmada luego por Fernando Burlando, abogado de la actriz en el juicio por mala praxis que le inició a Aníbal Lotocki.

“ Hay una leve mejoría, no está más con el respirador y esto es una gran noticia, es la noticia de último momento que todos estábamos esperando ”, resaltó Galloni. Luego, compartieron la palabra de Burlando, quien se ocupa de difundir los partes médicos de la actriz. El letrado aseguró que todavía son “momentos críticos” y que son conscientes de que la salud de la modelo puede variar minuto a minuto. Tras aclarar que la información que dio es de este momento y de este día, Galloni agregó que “no hay traqueotomía” aunque haya trascendido la posibilidad de hacerla.

“Es un minuto a minuto. Hay mejorías y desmejorías y así todo el tiempo”, acotó por su parte Cora Debarbieri. “ La realidad es que está con ánimo de querer expresarse con las personas que ingresan a verla a la sala de terapia intensiva. Obviamente tiene lastimado todo lo que tiene que ver con la garganta, las cuerdas vocales y demás, y lo primero que hacen los médicos y las enfermeras es darle un papel, una pizarra para que anote y de esa manera, o con señas, se va comunicando ”, agregó.

Debarbieri contó también que Silvina está “es una mezcla de angustia y emoción” por el shock de despertarse luego de tanto tiempo sin saber bien lo que pasó, y agregó que el equipo del Hospital Italiano está evaluando poner a disposición un psicólogo para contenerla.

¿Qué comunicó el último parte médico?

El parte oficial de Silvina Luna que difundió Fernando Burlando (Fuente: Instagram/@ burlandofernando)

Este lunes 3 de julio se viralizó el parte médico que difundió el hospital en donde se encuentra internada. Allí se informó una leve mejoría, pero también se indicó que la modelo aún continúa en terapia intensiva. “El sábado 1 de julio la paciente requirió asistencia ventilatoria mecánica a causa de su debilidad muscular generalizada. No se encontraron nuevas complicaciones en los últimos estudios. Actualmente, continúa con asistencia respiratoria mecánica, está despierta y con signos vitales estables. Permanecerá internada en el servicio de Terapia Intensiva, donde se le realizarán estudios adicionales y brindarán los tratamientos necesarios”.

Aníbal Lotocki, el encargado de hacerle el procedimiento estético a Silvina Luna en 2010 que habría provocado un grave daño en su organismo, fue condenado en febrero de 2022 a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo por lesiones graves, y a 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28. También fue procesado sin prisión preventiva hace 22 días por el juez Luis Schelgel, quien lo consideró autor de homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, a quien le practicó una dermolipoctomía, una cirugía que consiste en la remoción de tejidos en distintas partes del cuerpo. Como la sentencia condenatoria ni el procesamiento están firmes, Lotocki todavía puede ejercer la práctica de la medicina.

